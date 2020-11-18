В Баку состоялись торги по размещению нот Центробанка

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже 18 ноября 2020 года состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 200 миллионов манатов и со сроком обращения 28 дней, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

Сообщается, что в ходе аукциона 14 инвесторами были представлены 24 заказа в ценовом диапазоне от 99,5 манатов (6,49 процентов) до 99,53 (6,01 процентов).

Согласно решению ЦБА, цена отсечения облигаций составила 99,53 манатов (6,01 процентов), а средневзвешенная цена – 99,53 манатов (6,01 процентов). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 693,95 миллиона манатов.

Дата погашения - 16 декабря 2020 года.

Отметим, что краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)

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