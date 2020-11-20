Внесены изменения в Программу льготного кредитования субъектов предпринимательства РК

Внесены изменения в Программу льготного кредитования субъектов предпринимательства, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В рамках исполнения поручения Главы государства К.К.Токаева Национальный банк Казахстана решением от 27 октября 2020 года внес следующие изменения в Программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства: выделены дополнительные 200 млрд тенге на кредитование субъектов крупного предпринимательства и предпринимателей в агропромышленном комплексе (АПК), пострадавших в результате чрезвычайного положения; срок действия программы продлен до 31 декабря 2021 года включительно; срок освоения денег – до 31 марта 2021 года включительно», - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

В целях реализации принятых изменений Национального банка и расширения охвата Программы Министерством национальной экономики РК совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» проведены работы по выявлению наиболее пострадавших отраслей в результате чрезвычайного положения.

Был определен перечень пострадавших видов деятельности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, который был представлен Министерством национальной экономики РК на утверждение в Национальный Банк Казахстана 18 ноября 2020 года.

Данный перечень был утвержден совместным приказом Председателя Национального банка Казахстана и Министра национальной экономики РК от 18 ноября 2020 года.

Крупные предприятия, пострадавшие в результате введения чрезвычайного положения и осуществляющие деятельность в пострадавших отраслях экономики согласно Перечню, вправе обратиться в банки второго уровня для получения льготных кредитов. При этом, на одного заемщика – субъекта крупного предпринимательства установлен лимит в сумме до 6 млрд тенге. Лимит для субъекта малого и среднего предпринимательства сохранен в сумме не более – 3 млрд тенге, для ИП не более – 50 млн тенге.

Из дополнительно выделенных 200 млрд тенге для льготного кредитования АПК выделен лимит на сумму 100 млрд тенге, из которых 70 млрд тенге будут выделены через банки второго уровня и 30 млрд тенге – через АО «Аграрная кредитная корпорация».

Стоит отметить, что в связи с расширением охвата участников программы ее наименование изменено на Программу льготного кредитования субъектов предпринимательства.

Напомним, Программа принята в марте текущего года по поручению Главы государства и направлена на поддержку предпринимателей, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.

По данным на 18 ноября текущего года, банками второго уровня принято 2 311 заявлений на сумму 567,4 млрд тенге. 1 370 субъектам малого и среднего предпринимательства (1 168 МСП и 202 ИП) выдано займов на сумму 455,3 млрд тенге, из которых 101,6 млрд тенге за счет денег, поступивших с погашения ранее выданных займов.

Наибольшая доля выделенных средств приходится на субъекты малого и среднего бизнеса в сфере торговли – 319 млрд тенге (70%), строительства – 44,9 млрд тенге (9,9%), обрабатывающей промышленности – 39,8 млрд тенге (8,7%).