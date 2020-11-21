Полная электронизация страховых услуг послужит еще большему развитию этого сектора - ассоциация страховщиков

БАКУ /Trend/ - Электронизация является на данном этапе основным инструментом, обеспечивающим более оперативный доступ населения к услугам страхования.

Об этом сказал Trend советник исполнительного директора Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Мамед Агаев.

"Одно из рыночных условий, которое в значительной степени начало развиваться после начала пандемии COVID-19 - это электронизация механизмов страхования", - сказал Агаев.

По его словам, каждый сектор услуг должен иметь возможность максимально использовать это преимущество для устойчивого развития.

"Радует, что в Азербайджане многие виды страховых продуктов теперь доступны в электронном виде", - добавил Агаев.

По его словам, система страхования - это не только сфера услуг, но и механизм социальной защиты.

"Мы считаем, что в ближайшее время завершится процесс полной электронизации страховых услуг, что будет способствовать еще большему развитию сектора", - сказал Агаев.

Среди видов страхования, по которым наблюдаются положительные тенденции развития, он особо отметил обязательное страхование недвижимости и обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

"Высокий спрос на продукты по названным видам наблюдался еще с начала текущего года", - сказал Агаев.

Отметим, что Ассоциация страховщиков Азербайджана была зарегистрирована 29 декабря 2006 года.

На сегодня в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компании.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva