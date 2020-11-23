Цифровизация услуг будет способствовать большему развитию страхового рынка - Ассоциация страховщиков Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Электронная коммерция и автоматизация, как и во всех других областях, имеют важное значение в страховом секторе.

Об этом Trend заявил советник исполнительного директора Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Мамед Агаев.

По словам собеседника, современный период требует внедрения цифровизации и во многих страховых продуктах применяется метод электронных услуг. Уже в ближайшем будущем ожидается, что этапы сбора документов будут обеспечены электронизацией в процессе заключения контракта по всем услугам, присутствующим в секторе.

Агаев подчеркнул, что процесс электронизации имеет важное значение не только с точки зрения обеспечения безопасности, но и с точки зрения экономии времени. Этот вопрос постоянно находится на повестке дня и сегодня считается возможным реализовать этот проект в самое ближайшее время.

Среди видов страхования, по которым наблюдаются положительные тенденции развития, он особо отметил обязательное страхование недвижимости и обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

"Страховой рынок в Азербайджане довольно молод по сравнению с мировым страховым рынком, но с каждым годом развивается. Мы считаем, что в ближайшее время ускорится процесс полной электронизации страховых услуг, что будет способствовать еще большему развитию сектора" - сказал Мамед Агаев.

Отметим, что Ассоциация страховщиков Азербайджана была зарегистрирована 29 декабря 2006 года. На сегодня в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компании.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni