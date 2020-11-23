Манат укрепился к евро и лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0182 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
23 ноября 2020 г.:
|
20 ноября 2020 г.:
|
23 октября 2020 г.:
|
23 ноября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0182
|
2,0206
|
2,0063
|
1,8808
|
-0,0024
|
0,0119
|
0,1374
|
1 российский рубль
|
0,0223
|
0,0222
|
0,0222
|
0,0267
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0044
|
1 турецкая лира
|
0,2223
|
0,2249
|
0,2136
|
0,2983
|
-0,0026
|
0,0087
|
-0,0760
|
1 австралийский доллар
|
1,2433
|
1,24
|
1,2091
|
1,1538
|
0,0033
|
0,0342
|
0,0895
|
1 аргентинский песо
|
0,0212
|
0,0212
|
0,0218
|
0,0284
|
0
|
-0,0006
|
-0,0072
|
1 белорусский рубль
|
0,6663
|
0,6646
|
0,6687
|
0,8312
|
0,0017
|
-0,0024
|
-0,1649
|
1 бразильский реал
|
0,3154
|
0,3202
|
0,304
|
0,4052
|
-0,0048
|
0,0114
|
-0,0898
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4629
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1105
|
0,1104
|
0,1048
|
0,1158
|
0,0001
|
0,0057
|
-0,0053
|
100 южнокорейских вон
|
0,1528
|
0,1527
|
0,15
|
0,1444
|
0,0001
|
0,0028
|
0,0084
|
1 чешская крона
|
0,0766
|
0,0767
|
0,0737
|
0,0737
|
-0,0001
|
0,0029
|
0,0029
|
100 чилийских песо
|
0,2234
|
0,2244
|
0,2183
|
0,2138
|
-0,0010
|
0,0051
|
0,0096
|
1 китайский юань
|
0,259
|
0,2586
|
0,2544
|
0,2418
|
0,0004
|
0,0046
|
0,0172
|
1 датская крона
|
0,271
|
0,2712
|
0,2696
|
0,2517
|
-0,0002
|
0,0014
|
0,0193
|
1 грузинский лари
|
0,5135
|
0,5157
|
0,5273
|
0,5712
|
-0,0022
|
-0,0138
|
-0,0577
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2173
|
0
|
-0,0001
|
0,0020
|
1 индийская рупия
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0231
|
0,0237
|
0
|
-0,0002
|
-0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2637
|
2,2572
|
2,2204
|
2,1958
|
0,0065
|
0,0433
|
0,0679
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,0116
|
0,0121
|
0
|
0,0004
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1975
|
0,1979
|
0,1936
|
0,1767
|
-0,0004
|
0,0039
|
0,0208
|
1 швейцарский франк
|
1,8674
|
1,8686
|
1,8732
|
1,7109
|
-0,0012
|
-0,0058
|
0,1565
|
1 израильский шекель
|
0,5095
|
0,5081
|
0,503
|
0,4906
|
0,0014
|
0,0065
|
0,0189
|
1 канадский доллар
|
1,2998
|
1,3011
|
1,293
|
1,2796
|
-0,0013
|
0,0068
|
0,0202
|
1 кувейтский динар
|
5,5616
|
5,5629
|
5,5614
|
5,5997
|
-0,0013
|
0,0002
|
-0,0381
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,021
|
0,0201
|
0,021
|
0,0234
|
0,0009
|
0
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1127
|
0,1123
|
0,1122
|
-0,0003
|
0,0001
|
0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4154
|
0,4159
|
0,4097
|
0,4078
|
-0,0005
|
0,0057
|
0,0076
|
1 мексиканский песо
|
0,0847
|
0,0841
|
0,0809
|
0,0877
|
0,0006
|
0,0038
|
-0,0030
|
1 молдавская лея
|
0,0988
|
0,099
|
0,0997
|
0,0976
|
-0,0002
|
-0,0009
|
0,0012
|
1 египетский фунт
|
0,109
|
0,109
|
0,1081
|
0,1056
|
0
|
0,0009
|
0,0034
|
1 норвежская крона
|
0,1892
|
0,1892
|
0,1833
|
0,1859
|
0
|
0,0059
|
0,0033
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4516
|
0,4518
|
0,4382
|
0,4375
|
-0,0002
|
0,0134
|
0,0141
|
1 сингапурский доллар
|
1,2663
|
1,266
|
1,2519
|
1,2477
|
0,0003
|
0,0144
|
0,0186
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0
|
0
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4234
|
2,4196
|
2,4117
|
2,3405
|
0,0038
|
0,0117
|
0,0829
|
1 тайваньский доллар
|
0,0596
|
0,0596
|
0,0593
|
0,0557
|
0
|
0,0003
|
0,0039
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1644
|
0,1755
|
0
|
-0,0140
|
-0,0251
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,06
|
0,0599
|
0,0601
|
0,0704
|
0,0001
|
-0,0001
|
-0,0104
|
100 японских иен
|
1,6385
|
1,6377
|
1,6238
|
1,5649
|
0,0008
|
0,0147
|
0,0736
|
1 новозеландский доллар
|
1,1812
|
1,1777
|
1,1335
|
1,0889
|
0,0035
|
0,0477
|
0,0923
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni