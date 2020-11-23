Манат укрепился к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0182 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 23 ноября 2020 г.: 20 ноября 2020 г.: 23 октября 2020 г.: 23 ноября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0182 2,0206 2,0063 1,8808 -0,0024 0,0119 0,1374 1 российский рубль 0,0223 0,0222 0,0222 0,0267 0,0001 0,0001 -0,0044 1 турецкая лира 0,2223 0,2249 0,2136 0,2983 -0,0026 0,0087 -0,0760 1 австралийский доллар 1,2433 1,24 1,2091 1,1538 0,0033 0,0342 0,0895 1 аргентинский песо 0,0212 0,0212 0,0218 0,0284 0 -0,0006 -0,0072 1 белорусский рубль 0,6663 0,6646 0,6687 0,8312 0,0017 -0,0024 -0,1649 1 бразильский реал 0,3154 0,3202 0,304 0,4052 -0,0048 0,0114 -0,0898 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4629 0 0 -0,0001 1 южноафриканский ранд 0,1105 0,1104 0,1048 0,1158 0,0001 0,0057 -0,0053 100 южнокорейских вон 0,1528 0,1527 0,15 0,1444 0,0001 0,0028 0,0084 1 чешская крона 0,0766 0,0767 0,0737 0,0737 -0,0001 0,0029 0,0029 100 чилийских песо 0,2234 0,2244 0,2183 0,2138 -0,0010 0,0051 0,0096 1 китайский юань 0,259 0,2586 0,2544 0,2418 0,0004 0,0046 0,0172 1 датская крона 0,271 0,2712 0,2696 0,2517 -0,0002 0,0014 0,0193 1 грузинский лари 0,5135 0,5157 0,5273 0,5712 -0,0022 -0,0138 -0,0577 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2194 0,2173 0 -0,0001 0,0020 1 индийская рупия 0,0229 0,0229 0,0231 0,0237 0 -0,0002 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,2637 2,2572 2,2204 2,1958 0,0065 0,0433 0,0679 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,0116 0,0121 0 0,0004 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1975 0,1979 0,1936 0,1767 -0,0004 0,0039 0,0208 1 швейцарский франк 1,8674 1,8686 1,8732 1,7109 -0,0012 -0,0058 0,1565 1 израильский шекель 0,5095 0,5081 0,503 0,4906 0,0014 0,0065 0,0189 1 канадский доллар 1,2998 1,3011 1,293 1,2796 -0,0013 0,0068 0,0202 1 кувейтский динар 5,5616 5,5629 5,5614 5,5997 -0,0013 0,0002 -0,0381 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,021 0,0201 0,021 0,0234 0,0009 0 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1127 0,1123 0,1122 -0,0003 0,0001 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4154 0,4159 0,4097 0,4078 -0,0005 0,0057 0,0076 1 мексиканский песо 0,0847 0,0841 0,0809 0,0877 0,0006 0,0038 -0,0030 1 молдавская лея 0,0988 0,099 0,0997 0,0976 -0,0002 -0,0009 0,0012 1 египетский фунт 0,109 0,109 0,1081 0,1056 0 0,0009 0,0034 1 норвежская крона 0,1892 0,1892 0,1833 0,1859 0 0,0059 0,0033 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0164 0,0179 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4516 0,4518 0,4382 0,4375 -0,0002 0,0134 0,0141 1 сингапурский доллар 1,2663 1,266 1,2519 1,2477 0,0003 0,0144 0,0186 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4533 0 0 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4234 2,4196 2,4117 2,3405 0,0038 0,0117 0,0829 1 тайваньский доллар 0,0596 0,0596 0,0593 0,0557 0 0,0003 0,0039 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1644 0,1755 0 -0,0140 -0,0251 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,06 0,0599 0,0601 0,0704 0,0001 -0,0001 -0,0104 100 японских иен 1,6385 1,6377 1,6238 1,5649 0,0008 0,0147 0,0736 1 новозеландский доллар 1,1812 1,1777 1,1335 1,0889 0,0035 0,0477 0,0923

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni