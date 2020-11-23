Манат укрепился к евро и лире

Финансы 23 ноября 2020 10:05 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0182 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

23 ноября 2020 г.:

20 ноября 2020 г.:

23 октября 2020 г.:

23 ноября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0182

2,0206

2,0063

1,8808

-0,0024

0,0119

0,1374

1 российский рубль

0,0223

0,0222

0,0222

0,0267

0,0001

0,0001

-0,0044

1 турецкая лира

0,2223

0,2249

0,2136

0,2983

-0,0026

0,0087

-0,0760

1 австралийский доллар

1,2433

1,24

1,2091

1,1538

0,0033

0,0342

0,0895

1 аргентинский песо

0,0212

0,0212

0,0218

0,0284

0

-0,0006

-0,0072

1 белорусский рубль

0,6663

0,6646

0,6687

0,8312

0,0017

-0,0024

-0,1649

1 бразильский реал

0,3154

0,3202

0,304

0,4052

-0,0048

0,0114

-0,0898

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4629

0

0

-0,0001

1 южноафриканский ранд

0,1105

0,1104

0,1048

0,1158

0,0001

0,0057

-0,0053

100 южнокорейских вон

0,1528

0,1527

0,15

0,1444

0,0001

0,0028

0,0084

1 чешская крона

0,0766

0,0767

0,0737

0,0737

-0,0001

0,0029

0,0029

100 чилийских песо

0,2234

0,2244

0,2183

0,2138

-0,0010

0,0051

0,0096

1 китайский юань

0,259

0,2586

0,2544

0,2418

0,0004

0,0046

0,0172

1 датская крона

0,271

0,2712

0,2696

0,2517

-0,0002

0,0014

0,0193

1 грузинский лари

0,5135

0,5157

0,5273

0,5712

-0,0022

-0,0138

-0,0577

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2194

0,2173

0

-0,0001

0,0020

1 индийская рупия

0,0229

0,0229

0,0231

0,0237

0

-0,0002

-0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,2637

2,2572

2,2204

2,1958

0,0065

0,0433

0,0679

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,0116

0,0121

0

0,0004

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1975

0,1979

0,1936

0,1767

-0,0004

0,0039

0,0208

1 швейцарский франк

1,8674

1,8686

1,8732

1,7109

-0,0012

-0,0058

0,1565

1 израильский шекель

0,5095

0,5081

0,503

0,4906

0,0014

0,0065

0,0189

1 канадский доллар

1,2998

1,3011

1,293

1,2796

-0,0013

0,0068

0,0202

1 кувейтский динар

5,5616

5,5629

5,5614

5,5997

-0,0013

0,0002

-0,0381

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,021

0,0201

0,021

0,0234

0,0009

0

-0,0024

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1127

0,1123

0,1122

-0,0003

0,0001

0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4154

0,4159

0,4097

0,4078

-0,0005

0,0057

0,0076

1 мексиканский песо

0,0847

0,0841

0,0809

0,0877

0,0006

0,0038

-0,0030

1 молдавская лея

0,0988

0,099

0,0997

0,0976

-0,0002

-0,0009

0,0012

1 египетский фунт

0,109

0,109

0,1081

0,1056

0

0,0009

0,0034

1 норвежская крона

0,1892

0,1892

0,1833

0,1859

0

0,0059

0,0033

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0164

0,0179

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4516

0,4518

0,4382

0,4375

-0,0002

0,0134

0,0141

1 сингапурский доллар

1,2663

1,266

1,2519

1,2477

0,0003

0,0144

0,0186

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4533

0

0

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4234

2,4196

2,4117

2,3405

0,0038

0,0117

0,0829

1 тайваньский доллар

0,0596

0,0596

0,0593

0,0557

0

0,0003

0,0039

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1644

0,1755

0

-0,0140

-0,0251

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,06

0,0599

0,0601

0,0704

0,0001

-0,0001

-0,0104

100 японских иен

1,6385

1,6377

1,6238

1,5649

0,0008

0,0147

0,0736

1 новозеландский доллар

1,1812

1,1777

1,1335

1,0889

0,0035

0,0477

0,0923

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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