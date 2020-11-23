Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выплатил проценты по облигациям

БАКУ /Trend/ - Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ИКГФ) осуществил очередную выплату процентов по облигациям, сообщает Trend со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу (БФБ).

Согласно проспекту эмиссии облигаций, эмитированных ИКГФ, наряду с процентной выплатой в день процентных платежей по облигациям предусмотрена выплата определенной части номинальной остаточной стоимости облигаций, которая равна доле основных долговых выплат по активам, входящим в ипотечное покрытие.

Сообщается, что 21 ноября 2020 года эмитентом была осуществлена очередная выплата процентов по облигациям и исходя из этого с 23 ноября 2020 года сумма остатка по номиналу указанных облигаций составляет 774,88 маната.

В следующем периоде процентный доход в размере трёх процентов будет рассчитан на сумму 774,88 маната.

Отметим, что базовая цена облигаций на БФБ при торговле должна составлять 774,88 маната.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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