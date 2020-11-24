Манат дорожает к евро

Финансы 24 ноября 2020 09:46 (UTC+04:00)
Манат дорожает к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0137 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

24 ноября 2020 г.:

23 ноября 2020 г.:

24 октября 2020 г.:

24 ноября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0137

2,0182

2,0063

1,8808

-0,0045

0,0074

0,1329

1 российский рубль

0,0224

0,0223

0,0222

0,0267

0,0001

0,0002

-0,0043

1 турецкая лира

0,2153

0,2223

0,2136

0,2983

-0,0070

0,0017

-0,0830

1 австралийский доллар

1,2431

1,2433

1,2091

1,1538

-0,0002

0,0340

0,0893

1 аргентинский песо

0,0212

0,0212

0,0218

0,0284

0

-0,0006

-0,0072

1 белорусский рубль

0,666

0,6663

0,6687

0,8312

-0,0003

-0,0027

-0,1652

1 бразильский реал

0,3128

0,3154

0,304

0,4052

-0,0026

0,0088

-0,0924

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4629

0

0

-0,0001

1 южноафриканский ранд

0,1104

0,1105

0,1048

0,1158

-0,0001

0,0056

-0,0054

100 южнокорейских вон

0,1531

0,1528

0,15

0,1444

0,0003

0,0031

0,0087

1 чешская крона

0,0766

0,0766

0,0737

0,0737

0

0,0029

0,0029

100 чилийских песо

0,2205

0,2234

0,2183

0,2138

-0,0029

0,0022

0,0067

1 китайский юань

0,2583

0,259

0,2544

0,2418

-0,0007

0,0039

0,0165

1 датская крона

0,2705

0,271

0,2696

0,2517

-0,0005

0,0009

0,0188

1 грузинский лари

0,5135

0,5135

0,5273

0,5712

0

-0,0138

-0,0577

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2194

0,2173

0

-0,0001

0,0020

1 индийская рупия

0,0229

0,0229

0,0231

0,0237

0

-0,0002

-0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,2658

2,2637

2,2204

2,1958

0,0021

0,0454

0,0700

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,0116

0,0121

0

0,0004

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1973

0,1975

0,1936

0,1767

-0,0002

0,0037

0,0206

1 швейцарский франк

1,8629

1,8674

1,8732

1,7109

-0,0045

-0,0103

0,1520

1 израильский шекель

0,5082

0,5095

0,503

0,4906

-0,0013

0,0052

0,0176

1 канадский доллар

1,3027

1,2998

1,293

1,2796

0,0029

0,0097

0,0231

1 кувейтский динар

5,5611

5,5616

5,5614

5,5997

-0,0005

-0,0003

-0,0386

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0201

0,021

0,021

0,0234

-0,0009

-0,0009

-0,0033

100 ливанских фунтов

0,1121

0,1124

0,1123

0,1122

-0,0003

-0,0002

-0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4153

0,4154

0,4097

0,4078

-0,0001

0,0056

0,0075

1 мексиканский песо

0,0847

0,0847

0,0809

0,0877

0

0,0038

-0,0030

1 молдавская лея

0,0988

0,0988

0,0997

0,0976

0

-0,0009

0,0012

1 египетский фунт

0,1087

0,109

0,1081

0,1056

-0,0003

0,0006

0,0031

1 норвежская крона

0,1887

0,1892

0,1833

0,1859

-0,0005

0,0054

0,0028

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0164

0,0179

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4505

0,4516

0,4382

0,4375

-0,0011

0,0123

0,0130

1 сингапурский доллар

1,2649

1,2663

1,2519

1,2477

-0,0014

0,0130

0,0172

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4533

0

0

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,427

2,4234

2,4117

2,3405

0,0036

0,0153

0,0865

1 тайваньский доллар

0,0596

0,0596

0,0593

0,0557

0

0,0003

0,0039

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1644

0,1755

0

-0,0140

-0,0251

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0599

0,06

0,0601

0,0704

-0,0001

-0,0002

-0,0105

100 японских иен

1,6256

1,6385

1,6238

1,5649

-0,0129

0,0018

0,0607

1 новозеландский доллар

1,1845

1,1812

1,1335

1,0889

0,0033

0,0510

0,0956

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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