Манат дорожает к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0137 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 24 ноября 2020 г.: 23 ноября 2020 г.: 24 октября 2020 г.: 24 ноября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0137 2,0182 2,0063 1,8808 -0,0045 0,0074 0,1329 1 российский рубль 0,0224 0,0223 0,0222 0,0267 0,0001 0,0002 -0,0043 1 турецкая лира 0,2153 0,2223 0,2136 0,2983 -0,0070 0,0017 -0,0830 1 австралийский доллар 1,2431 1,2433 1,2091 1,1538 -0,0002 0,0340 0,0893 1 аргентинский песо 0,0212 0,0212 0,0218 0,0284 0 -0,0006 -0,0072 1 белорусский рубль 0,666 0,6663 0,6687 0,8312 -0,0003 -0,0027 -0,1652 1 бразильский реал 0,3128 0,3154 0,304 0,4052 -0,0026 0,0088 -0,0924 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4629 0 0 -0,0001 1 южноафриканский ранд 0,1104 0,1105 0,1048 0,1158 -0,0001 0,0056 -0,0054 100 южнокорейских вон 0,1531 0,1528 0,15 0,1444 0,0003 0,0031 0,0087 1 чешская крона 0,0766 0,0766 0,0737 0,0737 0 0,0029 0,0029 100 чилийских песо 0,2205 0,2234 0,2183 0,2138 -0,0029 0,0022 0,0067 1 китайский юань 0,2583 0,259 0,2544 0,2418 -0,0007 0,0039 0,0165 1 датская крона 0,2705 0,271 0,2696 0,2517 -0,0005 0,0009 0,0188 1 грузинский лари 0,5135 0,5135 0,5273 0,5712 0 -0,0138 -0,0577 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2194 0,2173 0 -0,0001 0,0020 1 индийская рупия 0,0229 0,0229 0,0231 0,0237 0 -0,0002 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,2658 2,2637 2,2204 2,1958 0,0021 0,0454 0,0700 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,0116 0,0121 0 0,0004 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1973 0,1975 0,1936 0,1767 -0,0002 0,0037 0,0206 1 швейцарский франк 1,8629 1,8674 1,8732 1,7109 -0,0045 -0,0103 0,1520 1 израильский шекель 0,5082 0,5095 0,503 0,4906 -0,0013 0,0052 0,0176 1 канадский доллар 1,3027 1,2998 1,293 1,2796 0,0029 0,0097 0,0231 1 кувейтский динар 5,5611 5,5616 5,5614 5,5997 -0,0005 -0,0003 -0,0386 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0201 0,021 0,021 0,0234 -0,0009 -0,0009 -0,0033 100 ливанских фунтов 0,1121 0,1124 0,1123 0,1122 -0,0003 -0,0002 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4153 0,4154 0,4097 0,4078 -0,0001 0,0056 0,0075 1 мексиканский песо 0,0847 0,0847 0,0809 0,0877 0 0,0038 -0,0030 1 молдавская лея 0,0988 0,0988 0,0997 0,0976 0 -0,0009 0,0012 1 египетский фунт 0,1087 0,109 0,1081 0,1056 -0,0003 0,0006 0,0031 1 норвежская крона 0,1887 0,1892 0,1833 0,1859 -0,0005 0,0054 0,0028 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0164 0,0179 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4505 0,4516 0,4382 0,4375 -0,0011 0,0123 0,0130 1 сингапурский доллар 1,2649 1,2663 1,2519 1,2477 -0,0014 0,0130 0,0172 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4533 0 0 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,427 2,4234 2,4117 2,3405 0,0036 0,0153 0,0865 1 тайваньский доллар 0,0596 0,0596 0,0593 0,0557 0 0,0003 0,0039 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1644 0,1755 0 -0,0140 -0,0251 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0599 0,06 0,0601 0,0704 -0,0001 -0,0002 -0,0105 100 японских иен 1,6256 1,6385 1,6238 1,5649 -0,0129 0,0018 0,0607 1 новозеландский доллар 1,1845 1,1812 1,1335 1,0889 0,0033 0,0510 0,0956

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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