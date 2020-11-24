Парламент Казахстана принял республиканский бюджет на 2021-2023 годы

Мажилис согласился с поправками Сената в республиканский бюджет на 2021-2023 годы, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как сказала депутат Мажилиса Татьяна Яковлева, Сенатом Парламента внесено 39 поправок. Поправки коснулись структуры расходов бюджета.

«Увеличены расходы республиканского бюджета в 2021 году на 15,2 млрд тенге и в 2022 году - на 4,7 млрд тенге за счет перераспределения резерва Правительства. Также осуществлено перераспределение расходов между госорганами в 2021 году на 22,5 млрд тенге, в 2022 году - на 636 млн тенге и в 2023 году - на 1,2 млрд тенге», - заявила депутат Татьяна Яковлева на пленарном заседании Мажилиса.

Напомним, в ходе пленарного заседания Сената 19 ноября законопроект «О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы» вернули в Мажилис. Ранее сообщалось, что в ходе обсуждения законопроекта от комитетов и депутатов поступали предложения по изменениям и дополнениям, касающимся различных сфер жизнедеятельности государства.