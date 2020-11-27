Raiffeisen Bank продолжает мониторинг туркменского финансового рынка

БАКУ /Trend/ - Raiffeisen Bank International (RBI) постоянно следит за туркменским финансоым рынком и их развитием, сообщили Trend в RBI.

В сообщении говорится, что будущие совместные инициативы между RBI и туркменскими местными финансовыми институтами могут быть основаны на местном комплаенсе и управлении рисками, а также на принципах соблюдения участниками туркменского финансового рынка международно признанных стандартов в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ранее в RBI сказали Trend, что Туркменистан останется в центре внимания RBI с точки зрения исследований и анализа.

"Туркменистан является рынком, за которым RBI некоторое время уже следит", - сказали в RBI.

В RBI отметили, что пандемия коронавируса требует от них снижения темпов сотрудничества на новых рынках, поэтому в настоящее время у них нет никаких новых проектов в Туркменистане.

При этом в Банке добавили, что в целом Туркменистан остается очень интересным направлением для сотрудничества.

Отметим, что ранее велись переговоры об установлении деловых контактов между туркменским акционерным коммерческим банком "Рысгал" и Raiffeisen Bank International - ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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