Манат подорожал к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0271 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 27 ноября 2020 г.: 26 ноября 2020 г.: 27 октября 2020 г.: 27 ноября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0271 2,0272 2,0103 1,872 -0,0001 0,0168 0,1551 1 российский рубль 0,0225 0,0225 0,0222 0,0266 0 0,0003 -0,0041 1 турецкая лира 0,2156 0,2138 0,2101 0,2947 0,0018 0,0055 -0,0791 1 австралийский доллар 1,2537 1,2518 1,2128 1,1518 0,0019 0,0409 0,1019 1 аргентинский песо 0,021 0,021 0,0217 0,0284 0 -0,0007 -0,0074 1 белорусский рубль 0,6639 0,6639 0,6694 0,8193 0 -0,0055 -0,1554 1 бразильский реал 0,3188 0,3197 0,3023 0,4011 -0,0009 0,0165 -0,0823 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1119 0,1125 0,1051 0,1148 -0,0006 0,0068 -0,0029 100 южнокорейских вон 0,1539 0,1537 0,1509 0,1445 0,0002 0,0030 0,0094 1 чешская крона 0,0775 0,0776 0,0737 0,0734 -0,0001 0,0038 0,0041 100 чилийских песо 0,2218 0,2208 0,2192 0,2127 0,0010 0,0026 0,0091 1 китайский юань 0,2584 0,2588 0,2536 0,2418 -0,0004 0,0048 0,0166 1 датская крона 0,2723 0,2723 0,2702 0,2506 0 0,0021 0,0217 1 грузинский лари 0,5132 0,5135 0,5267 0,5728 -0,0003 -0,0135 -0,0596 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2194 0,2172 0 -0,0001 0,0021 1 индийская рупия 0,023 0,023 0,023 0,0238 0 0 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,2728 2,276 2,216 2,1852 -0,0032 0,0568 0,0876 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,0116 0,0121 0 0,0004 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1996 0,2 0,1947 0,1771 -0,0004 0,0049 0,0225 1 швейцарский франк 1,8769 1,874 1,8747 1,7033 0,0029 0,0022 0,1736 1 израильский шекель 0,5119 0,5126 0,5012 0,4906 -0,0007 0,0107 0,0213 1 канадский доллар 1,3066 1,3078 1,2898 1,2803 -0,0012 0,0168 0,0263 1 кувейтский динар 5,5606 5,5633 5,5628 5,5946 -0,0027 -0,0022 -0,0340 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,021 0,021 0,0211 0,0234 0 -0,0001 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1127 0,1124 0,1125 -0,0002 0,0001 0 1 малайзийский ринггит 0,4175 0,4164 0,4081 0,4065 0,0011 0,0094 0,0110 1 мексиканский песо 0,085 0,0851 0,0812 0,087 -0,0001 0,0038 -0,0020 1 молдавская лея 0,0986 0,0986 0,0999 0,0977 0 -0,0013 0,0009 1 египетский фунт 0,1085 0,1084 0,1082 0,1053 0,0001 0,0003 0,0032 1 норвежская крона 0,1917 0,1925 0,1843 0,1852 -0,0008 0,0074 0,0065 100 узбекских сомов 0,0164 0,0163 0,0164 0,0179 0,0001 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4528 0,454 0,4389 0,4349 -0,0012 0,0139 0,0179 1 сингапурский доллар 1,2701 1,27 1,2512 1,2446 0,0001 0,0189 0,0255 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4533 0 0 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,423 2,423 2,4093 2,3341 0 0,0137 0,0889 1 тайваньский доллар 0,0596 0,0596 0,0595 0,0557 0 0,0001 0,0039 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1644 0,1754 0 -0,0140 -0,0250 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0597 0,0597 0,06 0,0709 0 -0,0003 -0,0112 100 японских иен 1,6353 1,6294 1,6228 1,5577 0,0059 0,0125 0,0776 1 новозеландский доллар 1,1928 1,1904 1,1376 1,0922 0,0024 0,0552 0,1006

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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