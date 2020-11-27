Манат подорожал к евро и стабилен к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0271 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
27 ноября 2020 г.:
|
26 ноября 2020 г.:
|
27 октября 2020 г.:
|
27 ноября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0271
|
2,0272
|
2,0103
|
1,872
|
-0,0001
|
0,0168
|
0,1551
|
1 российский рубль
|
0,0225
|
0,0225
|
0,0222
|
0,0266
|
0
|
0,0003
|
-0,0041
|
1 турецкая лира
|
0,2156
|
0,2138
|
0,2101
|
0,2947
|
0,0018
|
0,0055
|
-0,0791
|
1 австралийский доллар
|
1,2537
|
1,2518
|
1,2128
|
1,1518
|
0,0019
|
0,0409
|
0,1019
|
1 аргентинский песо
|
0,021
|
0,021
|
0,0217
|
0,0284
|
0
|
-0,0007
|
-0,0074
|
1 белорусский рубль
|
0,6639
|
0,6639
|
0,6694
|
0,8193
|
0
|
-0,0055
|
-0,1554
|
1 бразильский реал
|
0,3188
|
0,3197
|
0,3023
|
0,4011
|
-0,0009
|
0,0165
|
-0,0823
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1119
|
0,1125
|
0,1051
|
0,1148
|
-0,0006
|
0,0068
|
-0,0029
|
100 южнокорейских вон
|
0,1539
|
0,1537
|
0,1509
|
0,1445
|
0,0002
|
0,0030
|
0,0094
|
1 чешская крона
|
0,0775
|
0,0776
|
0,0737
|
0,0734
|
-0,0001
|
0,0038
|
0,0041
|
100 чилийских песо
|
0,2218
|
0,2208
|
0,2192
|
0,2127
|
0,0010
|
0,0026
|
0,0091
|
1 китайский юань
|
0,2584
|
0,2588
|
0,2536
|
0,2418
|
-0,0004
|
0,0048
|
0,0166
|
1 датская крона
|
0,2723
|
0,2723
|
0,2702
|
0,2506
|
0
|
0,0021
|
0,0217
|
1 грузинский лари
|
0,5132
|
0,5135
|
0,5267
|
0,5728
|
-0,0003
|
-0,0135
|
-0,0596
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2172
|
0
|
-0,0001
|
0,0021
|
1 индийская рупия
|
0,023
|
0,023
|
0,023
|
0,0238
|
0
|
0
|
-0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2728
|
2,276
|
2,216
|
2,1852
|
-0,0032
|
0,0568
|
0,0876
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,0116
|
0,0121
|
0
|
0,0004
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1996
|
0,2
|
0,1947
|
0,1771
|
-0,0004
|
0,0049
|
0,0225
|
1 швейцарский франк
|
1,8769
|
1,874
|
1,8747
|
1,7033
|
0,0029
|
0,0022
|
0,1736
|
1 израильский шекель
|
0,5119
|
0,5126
|
0,5012
|
0,4906
|
-0,0007
|
0,0107
|
0,0213
|
1 канадский доллар
|
1,3066
|
1,3078
|
1,2898
|
1,2803
|
-0,0012
|
0,0168
|
0,0263
|
1 кувейтский динар
|
5,5606
|
5,5633
|
5,5628
|
5,5946
|
-0,0027
|
-0,0022
|
-0,0340
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,021
|
0,021
|
0,0211
|
0,0234
|
0
|
-0,0001
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1127
|
0,1124
|
0,1125
|
-0,0002
|
0,0001
|
0
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4175
|
0,4164
|
0,4081
|
0,4065
|
0,0011
|
0,0094
|
0,0110
|
1 мексиканский песо
|
0,085
|
0,0851
|
0,0812
|
0,087
|
-0,0001
|
0,0038
|
-0,0020
|
1 молдавская лея
|
0,0986
|
0,0986
|
0,0999
|
0,0977
|
0
|
-0,0013
|
0,0009
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1084
|
0,1082
|
0,1053
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0032
|
1 норвежская крона
|
0,1917
|
0,1925
|
0,1843
|
0,1852
|
-0,0008
|
0,0074
|
0,0065
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0163
|
0,0164
|
0,0179
|
0,0001
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4528
|
0,454
|
0,4389
|
0,4349
|
-0,0012
|
0,0139
|
0,0179
|
1 сингапурский доллар
|
1,2701
|
1,27
|
1,2512
|
1,2446
|
0,0001
|
0,0189
|
0,0255
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0
|
0
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,423
|
2,423
|
2,4093
|
2,3341
|
0
|
0,0137
|
0,0889
|
1 тайваньский доллар
|
0,0596
|
0,0596
|
0,0595
|
0,0557
|
0
|
0,0001
|
0,0039
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1644
|
0,1754
|
0
|
-0,0140
|
-0,0250
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0597
|
0,0597
|
0,06
|
0,0709
|
0
|
-0,0003
|
-0,0112
|
100 японских иен
|
1,6353
|
1,6294
|
1,6228
|
1,5577
|
0,0059
|
0,0125
|
0,0776
|
1 новозеландский доллар
|
1,1928
|
1,1904
|
1,1376
|
1,0922
|
0,0024
|
0,0552
|
0,1006
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni