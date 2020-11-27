Манат подорожал к евро и стабилен к рублю

Финансы 27 ноября 2020 09:39 (UTC+04:00)
Манат подорожал к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0271 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

27 ноября 2020 г.:

26 ноября 2020 г.:

27 октября 2020 г.:

27 ноября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0271

2,0272

2,0103

1,872

-0,0001

0,0168

0,1551

1 российский рубль

0,0225

0,0225

0,0222

0,0266

0

0,0003

-0,0041

1 турецкая лира

0,2156

0,2138

0,2101

0,2947

0,0018

0,0055

-0,0791

1 австралийский доллар

1,2537

1,2518

1,2128

1,1518

0,0019

0,0409

0,1019

1 аргентинский песо

0,021

0,021

0,0217

0,0284

0

-0,0007

-0,0074

1 белорусский рубль

0,6639

0,6639

0,6694

0,8193

0

-0,0055

-0,1554

1 бразильский реал

0,3188

0,3197

0,3023

0,4011

-0,0009

0,0165

-0,0823

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1119

0,1125

0,1051

0,1148

-0,0006

0,0068

-0,0029

100 южнокорейских вон

0,1539

0,1537

0,1509

0,1445

0,0002

0,0030

0,0094

1 чешская крона

0,0775

0,0776

0,0737

0,0734

-0,0001

0,0038

0,0041

100 чилийских песо

0,2218

0,2208

0,2192

0,2127

0,0010

0,0026

0,0091

1 китайский юань

0,2584

0,2588

0,2536

0,2418

-0,0004

0,0048

0,0166

1 датская крона

0,2723

0,2723

0,2702

0,2506

0

0,0021

0,0217

1 грузинский лари

0,5132

0,5135

0,5267

0,5728

-0,0003

-0,0135

-0,0596

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2194

0,2172

0

-0,0001

0,0021

1 индийская рупия

0,023

0,023

0,023

0,0238

0

0

-0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,2728

2,276

2,216

2,1852

-0,0032

0,0568

0,0876

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,0116

0,0121

0

0,0004

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1996

0,2

0,1947

0,1771

-0,0004

0,0049

0,0225

1 швейцарский франк

1,8769

1,874

1,8747

1,7033

0,0029

0,0022

0,1736

1 израильский шекель

0,5119

0,5126

0,5012

0,4906

-0,0007

0,0107

0,0213

1 канадский доллар

1,3066

1,3078

1,2898

1,2803

-0,0012

0,0168

0,0263

1 кувейтский динар

5,5606

5,5633

5,5628

5,5946

-0,0027

-0,0022

-0,0340

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,021

0,021

0,0211

0,0234

0

-0,0001

-0,0024

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1127

0,1124

0,1125

-0,0002

0,0001

0

1 малайзийский ринггит

0,4175

0,4164

0,4081

0,4065

0,0011

0,0094

0,0110

1 мексиканский песо

0,085

0,0851

0,0812

0,087

-0,0001

0,0038

-0,0020

1 молдавская лея

0,0986

0,0986

0,0999

0,0977

0

-0,0013

0,0009

1 египетский фунт

0,1085

0,1084

0,1082

0,1053

0,0001

0,0003

0,0032

1 норвежская крона

0,1917

0,1925

0,1843

0,1852

-0,0008

0,0074

0,0065

100 узбекских сомов

0,0164

0,0163

0,0164

0,0179

0,0001

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4528

0,454

0,4389

0,4349

-0,0012

0,0139

0,0179

1 сингапурский доллар

1,2701

1,27

1,2512

1,2446

0,0001

0,0189

0,0255

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4533

0

0

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,423

2,423

2,4093

2,3341

0

0,0137

0,0889

1 тайваньский доллар

0,0596

0,0596

0,0595

0,0557

0

0,0001

0,0039

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1644

0,1754

0

-0,0140

-0,0250

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0597

0,0597

0,06

0,0709

0

-0,0003

-0,0112

100 японских иен

1,6353

1,6294

1,6228

1,5577

0,0059

0,0125

0,0776

1 новозеландский доллар

1,1928

1,1904

1,1376

1,0922

0,0024

0,0552

0,1006

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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