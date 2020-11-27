Продолжается выплата компенсаций вкладчикам ликвидированных азербайджанских банков

Финансы 27 ноября 2020 14:26 (UTC+04:00)
Продолжается выплата компенсаций вкладчикам ликвидированных азербайджанских банков

БАКУ /Trend/ - Согласно отчёту Фонда страхования вкладов (ADIF), вкладчикам закрывшихся AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank по состоянию на конец ноября 2020 года выплачены компенсации по застрахованным вкладам на сумму 597,5 миллиона манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ADIF.

Согласно информации, 9,615 тысячи вкладчиков AtaBank получили компенсации в размере 234 миллионов манатов, 5,689 тысячи вкладчиков Amrahbank – более 138 миллионов манатов, 4,48 тысячи вкладчиков AGBank – 105,36 миллиона манатов и 4,1 тысячи вкладчиков NBC Bank получили компенсации в размере более 120 миллионов манатов.

Выплата компенсаций вкладчикам AtaBank и Amrahbank осуществляется с первого июня 2020 года и выплачивается в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО «Kapital Bank». Банком-агентом посредством 20 филиалов для выдачи компенсаций по застрахованным вкладам в ОАО "AGBank" и ОАО "NBC Bank" является ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА). Выплаты клиентам этих банков осуществляются с 16 июня 2020 года.

Отметим, что Центральный банк Азербайджана принял решение об аннулировании лицензий четырёх банков - AtaBank, Amrahbank, AGBank и NBCBank и все они были объявлены банкротами.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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