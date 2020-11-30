Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана намерен завершить 2020 год с прибылью - зампред правления

БАКУ /Trend/ - Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ИКГФ) прогнозирует закончить текущий год с прибылью в 10 миллионов манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на онлайн-конференции ИКГФ, связанной с механизмами по арендному жилью, сказал заместитель председателя правления Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана Рахман Гумметов.

По его заявлениям, на данный момент нераспределенная прибыль фонда составляет 85 миллионов манатов. Рост активов по итогам 2020 года ИКГФ Азербайджана рассматривает в диапазоне 1,85 миллиарда манатов, против прошлогоднего показателя в 1,41 миллиарда манатов (увеличение на 32,1 процента).

Заместитель председателя правления ИКГФ сообщил, что в ближайшие дни будет проведено последнее в текущем году размещение облигаций в размере 50 миллионов манатов, что также даёт основание полагать, что активы фонда на конец 2020 года составят 1,85 миллиарда манатов.

Также не исключено, что уставный капитал фонда в будущем году будет увеличен. Уставный капитал повышается ежегодно, так как в государственном бюджете для этого выделяются средства.

Отметим, что прибыль фонда с вычетом налогов на конец 2019 года была оценена в 18,6 миллионов манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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