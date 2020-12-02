Международный банк Азербайджана признан лучшим банком по версии Global Finance

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) вошел в список лучших банков мира по версии Global Finance.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на МБА, журнал Global Finance, являющийся одним из самых влиятельных изданий в мире финансов, опубликовал список лучших банков мира. На этот раз победителями cтали банки различных регионов, которые продолжили инвестировать в новые технологии в период COVID-19 и надеются, что это будет способствовать дальнейшему развитию.

МБА получил эту награду за инновационные проекты, возможности удаленного обслуживания и технологические решения, реализованные в ответ на новые потребности, возникшие во время пандемии.

Сообщается, что в отборе журнала Global Finance приняли участие банки более 150 стран. По мнению экспертов издания, мировая банковская система своевременно отреагировала на ситуацию, вызванную пандемией. Глобальная банковская система, в том числе и Международный банк Азербайджана, продолжили обслуживание клиентов и предприятий с минимальными ограничениями.

Помимо МБА, в число лучших вошли также Commerzbank, AkBank, Sberbank, Barclays, J.P.Morgan, UniCredit, Raiffeisen Bank и Credit Suisse.

Отметим, что Global Finance издается с 1987 года. У журнала более 50 тысяч читателей в 188 странах мира. В эту аудиторию в основном входят руководители крупных компаний, в том числе международных финансовых организаций. Награды, ежегодно присуждаемые изданием банкам, считаются стандартом надежности и совершенства в финансовом мире.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni