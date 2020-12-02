Азербайджанские банки приняли решение по кредитным задолженностям семей шехидов

БАКУ /Trend/ - В последнее время в некоторых печатных органах и социальных сетях появилась информация о том, что у местных банков вызывает обеспокоенность задолженность по кредитам семей шехидов и ветеранов войны.

Как сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА), данная информация не соответствует действительности. Напротив, в АБА подчеркнули, что по поручению Президента Азербайджана и по рекомендации Центрального банка, в целях поддержки военнослужащих и граждан, пострадавших в результате вражеских провокаций, азербайджанские банки приняли решение списать в полном объёме задолженности по потребительским кредитам и начисленные на них проценты военнослужащим, ставшим шехидами в боях за освобождение земель от оккупации.

В Ассоциации отметили, что в полном объеме будут списаны также потребительские кредиты банкам и начисленные на них проценты гражданским лицам, погибшим в результате вражеской провокации, а начисление процентов по кредитным обязательствам военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий будет полностью прекращено с 27 сентября 2020 года.

Со стороны банков предусматривается выплата средств семьям сотрудников банков, павших в боях за освобождение оккупированных земель Азербайджана, в размере годовой заработной платы сотрудника, а пострадавшим в боях за освобождение земель от оккупации, предусмотрена единовременная материальная помощь в размере трехмесячной заработной платы.

Сообщается, что банки-члены ассоциации полностью исполняют принятое решение. Однако банки не располагают информацией о лицах, мобилизованных на фронт, раненых на поле боя и шехидах, а также другой соответствующей информацией. Поэтому обращение банков к семьям шехидов и ветеранов может осуществляться не с целью обеспечения кредитного обязательства, а только с целью определения их соответствующего статуса и ведения соответствующих записей во внутренней базе данных банка.

В Ассоциации банков подчеркнули, что банковское сообщество Азербайджана, руководствуясь поручениями Президента Азербайджана, будет и впредь проявлять заботу по отношению к семьям шехидов и ветеранам, а также к военнослужащим, принимавшим участие в освобождении оккупированных территорий от врага.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni