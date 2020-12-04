Евро и лира дорожают к манату

Финансы 4 декабря 2020 09:45 (UTC+04:00)
Евро и лира дорожают к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0647 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

04 декабря 2020 г.:

03 декабря 2020 г.:

04 ноября 2020 г.:

04 декабря 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0647

2,0603

1,9818

1,8828

0,0044

0,0829

0,1819

1 российский рубль

0,0228

0,0226

0,0215

0,0265

0,0002

0,0013

-0,0037

1 турецкая лира

0,2178

0,2166

0,2019

0,2958

0,0012

0,0159

-0,0780

1 австралийский доллар

1,2628

1,2591

1,208

1,1602

0,0037

0,0548

0,1026

1 аргентинский песо

0,0208

0,0209

0,0215

0,0284

-0,0001

-0,0007

-0,0076

1 белорусский рубль

0,6575

0,6563

0,6411

0,805

0,0012

0,0164

-0,1475

1 бразильский реал

0,3296

0,325

0,2955

0,4043

0,0046

0,0341

-0,0747

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1121

0,1109

0,105

0,1161

0,0012

0,0071

-0,0040

100 южнокорейских вон

0,1567

0,1548

0,1493

0,1423

0,0019

0,0074

0,0144

1 чешская крона

0,0782

0,078

0,0737

0,0737

0,0002

0,0045

0,0045

100 чилийских песо

0,2264

0,225

0,2252

0,2117

0,0014

0,0012

0,0147

1 китайский юань

0,26

0,2592

0,2535

0,2405

0,0008

0,0065

0,0195

1 датская крона

0,2773

0,2768

0,2661

0,252

0,0005

0,0112

0,0253

1 грузинский лари

0,5138

0,5121

0,5132

0,5754

0,0017

0,0006

-0,0616

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2172

0

0

0,0021

1 индийская рупия

0,023

0,023

0,0228

0,0237

0

0,0002

-0,0007

1 британский фунт стерлингов

2,2864

2,2757

2,2084

2,2088

0,0107

0,0780

0,0776

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,0117

0,012

0

0,0003

0

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2013

0,2009

0,1915

0,1783

0,0004

0,0098

0,0230

1 швейцарский франк

1,9083

1,9015

1,8572

1,7215

0,0068

0,0511

0,1868

1 израильский шекель

0,5205

0,5175

0,4983

0,4881

0,0030

0,0222

0,0324

1 канадский доллар

1,322

1,3155

1,2841

1,2791

0,0065

0,0379

0,0429

1 кувейтский динар

5,584

5,5787

5,5527

5,6032

0,0053

0,0313

-0,0192

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0039

0,0044

0

0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,02

0,02

0,021

0,0234

0

-0,0010

-0,0034

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1127

0,1123

0,1125

-0,0002

0,0002

0

1 малайзийский ринггит

0,4184

0,4173

0,4082

0,4066

0,0011

0,0102

0,0118

1 мексиканский песо

0,0855

0,085

0,0791

0,0869

0,0005

0,0064

-0,0014

1 молдавская лея

0,0983

0,0985

0,0991

0,097

-0,0002

-0,0008

0,0013

1 египетский фунт

0,1085

0,1086

0,1081

0,1053

-0,0001

0,0004

0,0032

1 норвежская крона

0,194

0,1934

0,1794

0,185

0,0006

0,0146

0,0090

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0164

0,0178

0

0

-0,0014

1 польский злотый

0,4621

0,4603

0,4347

0,4397

0,0018

0,0274

0,0224

1 сингапурский доллар

1,2754

1,2709

1,2448

1,2457

0,0045

0,0306

0,0297

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4533

0

-0,0001

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4425

2,4345

2,4018

2,3389

0,0080

0,0407

0,1036

1 тайваньский доллар

0,0602

0,0597

0,0593

0,0557

0,0005

0,0009

0,0045

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1644

0,1754

0

-0,0140

-0,0250

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0601

0,06

0,0595

0,071

0,0001

0,0006

-0,0109

100 японских иен

1,6363

1,627

1,6219

1,5656

0,0093

0,0144

0,0707

1 новозеландский доллар

1,2003

1,2008

1,1308

1,1071

-0,0005

0,0695

0,0932

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Завершается дипмиссия посла Южной Кореи в Туркменистане
Завершается дипмиссия посла Южной Кореи в Туркменистане
Сократились грузоперевозки через аэропорт турецкой провинции Эрзурум
Сократились грузоперевозки через аэропорт турецкой провинции Эрзурум
Dervisoglu Group рассматривает сотрудничество в области органического земледелия Казахстана
Dervisoglu Group рассматривает сотрудничество в области органического земледелия Казахстана
Loading Bars
Лента новостей
Евро и лира дорожают к манату Финансы 09:45
Казахстан поддержал консенсус в соглашении ОПЕК+ Энергетика 09:42
Завершается дипмиссия посла Южной Кореи в Туркменистане Бизнес 09:37
Сократились грузоперевозки через аэропорт турецкой провинции Эрзурум Турция 09:31
Dervisoglu Group рассматривает сотрудничество в области органического земледелия Казахстана Бизнес 09:29
В Узбекистан поступили образцы вакцины "Спутник V" Узбекистан 09:20
Нефть дорожает на итогах заседания ОПЕК+ Энергетика 09:09
В ЦИК поступили подписные листы 20 претендентов на должность президента Кыргызстана Кыргызстан 08:58
На юге Таиланда в результате наводнений погибли девять человек Другие страны 08:43
Иран произвел необработанной стали на 12,61 % больше за 10 месяцев Иран 08:27
В Азербайджане зафиксирован стремительный темп развития платежной экосистемы - Ассоциация банков Финансы 08:25
Азербайджан нацелен на значительное сокращение потребления пластика Бизнес 08:22
Азербайджан осуществил экспорт шелка на сумму на $261 тыс Бизнес 08:21
Цена нефти Brent поднялась выше $49 за баррель на новостях о сделке ОПЕК+ Энергетика 08:19
Узбекистан планирует в течение десяти лет построить солнечные электростанции общей мощностью 5 тысяч мегаватт Узбекистан 07:49
Британский The Banker назвал лучший в 2020 году в Туркменистане банк Туркменистан 07:35
819 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 07:23
В Грузии упростили процедуру тестирования на COVID-19 Грузия 07:17
Аравийская коалиция сообщила об уничтожении беспилотника хуситов со взрывчаткой Арабские страны 07:02
В Китае заявили о готовности предоставить вакцину от COVID-19 развивающимся странам Другие страны 06:25
Более 65 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире 05:40
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 418 тысяч человек Турция 04:56
США внесли в черный список Пентагона четыре китайские компании США 04:03
Премьер Японии призвал мир к единству на фоне пандемии В мире 03:01
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом Россия 02:03
Сенат Бразилии рассмотрит вопрос о возможности страны иметь атомную бомбу Другие страны 01:44
Премьеры 17 фильмов Warner Bros. пройдут одновременно в кинотеатрах и на сервисе HBO Max В мире 01:09
Саудовская Аравия вернула себе роль председателя ОПЕК+ Арабские страны 00:52
На заводе в пригороде английского Бристоля произошел взрыв Европа 00:36
Сегодня в Азербайджане минутой молчания будет почтена память шехидов Отечественной войны Политика 00:01
Uzbekistan Airways восстанавливает выполнение регулярных рейсов в Нур-Султан Узбекистан 3 декабря 23:53
Более 591 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки В мире 3 декабря 23:45
Эрдоган и Рухани обсудили Карабах Турция 3 декабря 23:17
Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи с шехидами Отечественной войны Политика 3 декабря 22:55
Деструктивная позиция армянской стороны втянула эту страну в пропасть - МИД Азербайджана Политика 3 декабря 22:48
Ассоциация банков Азербайджана формирует новую базу в цифровой платежной экосистеме Финансы 3 декабря 22:18
Очень трогательно! Российская футбольная команда посвятила победу Азербайджану воинским приветствием (ВИДЕО) Спорт 3 декабря 22:16
Тюркский совет выразил соболезнования Азербайджану Политика 3 декабря 22:10
США расширили санкционный список по Ирану США 3 декабря 21:57
Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в Совете министров ОБСЕ Туркменистан 3 декабря 21:43
Туркменистан выделяет значимость энергетики и транспорта в интеграционных процессах Туркменистан 3 декабря 21:37
Ассоциация банков Азербайджана реализует новый проект по банковским услугам Финансы 3 декабря 21:30
Весной следующего года Иран произведет вакцины от коронавируса: минздрав Иран 3 декабря 21:29
Президент Ильхам Алиев: Международное сообщество может разработать стратегии для устранения последствий COVID-19 и спасения от пандемии только на основе единства, многостороннего сотрудничества Политика 3 декабря 21:18
Азербайджан вносит важнейший вклад на глобальном уровне в решение проблем, связанных с пандемией - депутат Политика 3 декабря 21:10
Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти с января на 0,5 млн баррелей в сутки Энергетика 3 декабря 21:10
Президент Ильхам Алиев: Специальная сессия Генассамблеи ООН - грандиозный успех государств-членов Движения неприсоединения Политика 3 декабря 21:07
Туркменистан предлагает расширять сотрудничество по вопросам охраны природы и изменения климата на платформе ОБСЕ Туркменистан 3 декабря 21:02
Президент Ильхам Алиев: Движение неприсоединения высоко оценивает деятельность системы ООН в борьбе с COVID-19 Политика 3 декабря 20:58
Между Георгием Гахария и еврокомиссаром Оливером Вархеи состоялся телефонный разговор Грузия 3 декабря 20:55
Туркменистан привержен сотрудничеству по гуманитарной линии в рамках ОБСЕ Туркменистан 3 декабря 20:47
Президент Ильхам Алиев: В течение 2020 года мировая общественность столкнулась с самым серьезным кризисом в области здравоохранения в нашей современной истории Политика 3 декабря 20:40
Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации селе Суговушан Тертерского района Азербайджана (ВИДЕО) Политика 3 декабря 20:18
Минобразования Азербайджана о продолжении обучения в докторантуре выпускников программы MBA Общество 3 декабря 19:44
Президент Ильхам Алиев выступил на специальной сессии Генассамблеи ООН (ФОТО/ВИДЕО) Политика 3 декабря 19:03
За 11 месяцев в Азербайджане по соцвыплатам выплачено свыше 5 млрд манатов Общество 3 декабря 19:01
Минобразования Азербайджана обратилось к студентам Общество 3 декабря 18:56
Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ приветсвуют прекращение боевых действий в Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 3 декабря 18:49
Музыка из Великобритании в память о шехидах Карабахской войны (ВИДЕО) Культура 3 декабря 18:45
Началась спецсессия Генассамблеи ООН по COVID-19, созванная по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева Политика 3 декабря 18:35
Эмин Мусеви нашел разрушенный отчий дом в селе Сеидли Агдамского района (ВИДЕО) Социум 3 декабря 18:29
В Грузии оглашены окончательные итоги парламентских выборов Грузия 3 декабря 18:27
Изменились правила распределения имущества, приобретенного в обмен на полученные от Международного банка Азербайджана проблемные активы Экономика 3 декабря 18:26
Обнародован объем инвестиций SOCAR в экономику Грузии за 12 лет Энергетика 3 декабря 18:03
Правительство Грузии поддержит ресторанный бизнес новыми субсидиями Грузия 3 декабря 18:02
ОАЭ начали выдавать туристические визы гражданам Израиля Арабские страны 3 декабря 17:57
В Азербайджане лицам с ограниченными возможностями оказывается поддержка для создания и развития бизнеса Экономика 3 декабря 17:57
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции Политика 3 декабря 17:53
Россия надеется, что миссия ЮНЕСКО скоро прибудет в Карабах для оценки сохранности христианских и мусульманских святынь Нагорно-карабахский конфликт 3 декабря 17:52
Долевое участие Израиля в общем импорте Азербайджана за год сократилось Бизнес 3 декабря 17:47
В 2019 году доля турецкого рынка в общем экспорте газа Азербайджана составила 79 процентов Энергетика 3 декабря 17:35
В Азербайджане будет разработан Детский кодекс Общество 3 декабря 17:32
Вырос внешнеторговый оборот между Удмуртской Республикой РФ и Туркменистаном Бизнес 3 декабря 17:22
С терминала Джейхан отгружено свыше 195 млн баррелей нефти с АЧГ Энергетика 3 декабря 17:19
В Азербайджане запущена совместная сеть банкоматов коммерческих банков Финансы 3 декабря 17:06
Правительство Кореи пожертвовало Азербайджану перчаточные боксы для обследования COVID-19 (ФОТО) Общество 3 декабря 17:02
Годовой объем добычи в 2023 году с месторождения «Шахдениз» существенно увеличится Энергетика 3 декабря 16:58
Обсуждены перспективы расширения возможностей «Южного газового коридора» Энергетика 3 декабря 16:47
Будет произведена оценка уровня плодородия освобожденных земель - НАНА Азербайджана Экономика 3 декабря 16:44
ЗАО «Бакинский метрополитен» объявляет тендер по привлечению услуг Тендеры 3 декабря 16:44
Карабахское соглашение может положительно повлиять на турецко-армянские отношения - Мевлют Чавушоглу Политика 3 декабря 16:42
Консорциум «Хазар» объявил тендер на техническое обслуживание оргтехники в Туркменистане Тендеры 3 декабря 16:36
В Азербайджане увеличился объём автомобильных грузоперевозок Транспорт 3 декабря 16:36
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на приобретение технических газов Тендеры 3 декабря 16:32
На платежных терминалах Азербайджана внедряются новые, неклассические функции ИКТ 3 декабря 16:32
Потенциал ОБСЕ в урегулировании конфликтов остается востребован - Лавров Нагорно-карабахский конфликт 3 декабря 16:29
Преображаются "северные ворота" Баку (ФОТО) Общество 3 декабря 16:28
Как в Азербайджане матери и дети встречают своих героических сыновей и отцов (ВИДЕО) Социум 3 декабря 16:26
Знаменитый Лачинский ковер "Гасымушагы"- очередной экспонат Азербайджанского национального музея Культура 3 декабря 16:24
Yelo Bank запустил вторую часть социального проекта «Yelo school» Экономика 3 декабря 16:20
Грузинская E-Space намерена предложить региональную программу по зарядным устройствам с 2021 года Энергетика 3 декабря 16:17
Соглашение от 10 ноября обеспечит мир и стабильность на Южном Кавказе - МИД Азербайджана Политика 3 декабря 16:16
Мы вступаем в этап постконфликтной реконструкции и восстановления - МИД Азербайджана Политика 3 декабря 16:13
Новое назначение на должность Председателя правления ООО «Газахский цементный завод». Общество 3 декабря 16:03
Туркменистан и ПРООН подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству Бизнес 3 декабря 15:58
Машын-шоу, игра в снежки, лезгинка - как отдыхают, поют и танцуют азербайджанские солдаты (ВИДЕО) Интересное 3 декабря 15:57
В Казахстане отмечается улучшение основных показателей фондового рынка Финансы 3 декабря 15:55
USAID поддерживает Узбекистан в интеграции возобновляемых источников энергии в региональную торговлю в Центральной Азии Энергетика 3 декабря 15:48
Потомок основателя Карабахского ханства, глава Фонда Хана Шушинского обратилась к мировой общественности Социум 3 декабря 15:41
В Азербайджане зафиксировано 4189 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 2072 человека Общество 3 декабря 15:39
Все новости