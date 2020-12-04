Евро и лира дорожают к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0647 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
04 декабря 2020 г.:
|
03 декабря 2020 г.:
|
04 ноября 2020 г.:
|
04 декабря 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0647
|
2,0603
|
1,9818
|
1,8828
|
0,0044
|
0,0829
|
0,1819
|
1 российский рубль
|
0,0228
|
0,0226
|
0,0215
|
0,0265
|
0,0002
|
0,0013
|
-0,0037
|
1 турецкая лира
|
0,2178
|
0,2166
|
0,2019
|
0,2958
|
0,0012
|
0,0159
|
-0,0780
|
1 австралийский доллар
|
1,2628
|
1,2591
|
1,208
|
1,1602
|
0,0037
|
0,0548
|
0,1026
|
1 аргентинский песо
|
0,0208
|
0,0209
|
0,0215
|
0,0284
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0076
|
1 белорусский рубль
|
0,6575
|
0,6563
|
0,6411
|
0,805
|
0,0012
|
0,0164
|
-0,1475
|
1 бразильский реал
|
0,3296
|
0,325
|
0,2955
|
0,4043
|
0,0046
|
0,0341
|
-0,0747
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1121
|
0,1109
|
0,105
|
0,1161
|
0,0012
|
0,0071
|
-0,0040
|
100 южнокорейских вон
|
0,1567
|
0,1548
|
0,1493
|
0,1423
|
0,0019
|
0,0074
|
0,0144
|
1 чешская крона
|
0,0782
|
0,078
|
0,0737
|
0,0737
|
0,0002
|
0,0045
|
0,0045
|
100 чилийских песо
|
0,2264
|
0,225
|
0,2252
|
0,2117
|
0,0014
|
0,0012
|
0,0147
|
1 китайский юань
|
0,26
|
0,2592
|
0,2535
|
0,2405
|
0,0008
|
0,0065
|
0,0195
|
1 датская крона
|
0,2773
|
0,2768
|
0,2661
|
0,252
|
0,0005
|
0,0112
|
0,0253
|
1 грузинский лари
|
0,5138
|
0,5121
|
0,5132
|
0,5754
|
0,0017
|
0,0006
|
-0,0616
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2172
|
0
|
0
|
0,0021
|
1 индийская рупия
|
0,023
|
0,023
|
0,0228
|
0,0237
|
0
|
0,0002
|
-0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2864
|
2,2757
|
2,2084
|
2,2088
|
0,0107
|
0,0780
|
0,0776
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,0117
|
0,012
|
0
|
0,0003
|
0
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2013
|
0,2009
|
0,1915
|
0,1783
|
0,0004
|
0,0098
|
0,0230
|
1 швейцарский франк
|
1,9083
|
1,9015
|
1,8572
|
1,7215
|
0,0068
|
0,0511
|
0,1868
|
1 израильский шекель
|
0,5205
|
0,5175
|
0,4983
|
0,4881
|
0,0030
|
0,0222
|
0,0324
|
1 канадский доллар
|
1,322
|
1,3155
|
1,2841
|
1,2791
|
0,0065
|
0,0379
|
0,0429
|
1 кувейтский динар
|
5,584
|
5,5787
|
5,5527
|
5,6032
|
0,0053
|
0,0313
|
-0,0192
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0039
|
0,0044
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,021
|
0,0234
|
0
|
-0,0010
|
-0,0034
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1127
|
0,1123
|
0,1125
|
-0,0002
|
0,0002
|
0
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4184
|
0,4173
|
0,4082
|
0,4066
|
0,0011
|
0,0102
|
0,0118
|
1 мексиканский песо
|
0,0855
|
0,085
|
0,0791
|
0,0869
|
0,0005
|
0,0064
|
-0,0014
|
1 молдавская лея
|
0,0983
|
0,0985
|
0,0991
|
0,097
|
-0,0002
|
-0,0008
|
0,0013
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1086
|
0,1081
|
0,1053
|
-0,0001
|
0,0004
|
0,0032
|
1 норвежская крона
|
0,194
|
0,1934
|
0,1794
|
0,185
|
0,0006
|
0,0146
|
0,0090
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0178
|
0
|
0
|
-0,0014
|
1 польский злотый
|
0,4621
|
0,4603
|
0,4347
|
0,4397
|
0,0018
|
0,0274
|
0,0224
|
1 сингапурский доллар
|
1,2754
|
1,2709
|
1,2448
|
1,2457
|
0,0045
|
0,0306
|
0,0297
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4533
|
0
|
-0,0001
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4425
|
2,4345
|
2,4018
|
2,3389
|
0,0080
|
0,0407
|
0,1036
|
1 тайваньский доллар
|
0,0602
|
0,0597
|
0,0593
|
0,0557
|
0,0005
|
0,0009
|
0,0045
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1644
|
0,1754
|
0
|
-0,0140
|
-0,0250
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0601
|
0,06
|
0,0595
|
0,071
|
0,0001
|
0,0006
|
-0,0109
|
100 японских иен
|
1,6363
|
1,627
|
1,6219
|
1,5656
|
0,0093
|
0,0144
|
0,0707
|
1 новозеландский доллар
|
1,2003
|
1,2008
|
1,1308
|
1,1071
|
-0,0005
|
0,0695
|
0,0932
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter:@jafarov_zeyni