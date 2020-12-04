Евро и лира дорожают к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0647 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 04 декабря 2020 г.: 03 декабря 2020 г.: 04 ноября 2020 г.: 04 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0647 2,0603 1,9818 1,8828 0,0044 0,0829 0,1819 1 российский рубль 0,0228 0,0226 0,0215 0,0265 0,0002 0,0013 -0,0037 1 турецкая лира 0,2178 0,2166 0,2019 0,2958 0,0012 0,0159 -0,0780 1 австралийский доллар 1,2628 1,2591 1,208 1,1602 0,0037 0,0548 0,1026 1 аргентинский песо 0,0208 0,0209 0,0215 0,0284 -0,0001 -0,0007 -0,0076 1 белорусский рубль 0,6575 0,6563 0,6411 0,805 0,0012 0,0164 -0,1475 1 бразильский реал 0,3296 0,325 0,2955 0,4043 0,0046 0,0341 -0,0747 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1121 0,1109 0,105 0,1161 0,0012 0,0071 -0,0040 100 южнокорейских вон 0,1567 0,1548 0,1493 0,1423 0,0019 0,0074 0,0144 1 чешская крона 0,0782 0,078 0,0737 0,0737 0,0002 0,0045 0,0045 100 чилийских песо 0,2264 0,225 0,2252 0,2117 0,0014 0,0012 0,0147 1 китайский юань 0,26 0,2592 0,2535 0,2405 0,0008 0,0065 0,0195 1 датская крона 0,2773 0,2768 0,2661 0,252 0,0005 0,0112 0,0253 1 грузинский лари 0,5138 0,5121 0,5132 0,5754 0,0017 0,0006 -0,0616 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2172 0 0 0,0021 1 индийская рупия 0,023 0,023 0,0228 0,0237 0 0,0002 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,2864 2,2757 2,2084 2,2088 0,0107 0,0780 0,0776 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,0117 0,012 0 0,0003 0 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2013 0,2009 0,1915 0,1783 0,0004 0,0098 0,0230 1 швейцарский франк 1,9083 1,9015 1,8572 1,7215 0,0068 0,0511 0,1868 1 израильский шекель 0,5205 0,5175 0,4983 0,4881 0,0030 0,0222 0,0324 1 канадский доллар 1,322 1,3155 1,2841 1,2791 0,0065 0,0379 0,0429 1 кувейтский динар 5,584 5,5787 5,5527 5,6032 0,0053 0,0313 -0,0192 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0039 0,0044 0 0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,021 0,0234 0 -0,0010 -0,0034 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1127 0,1123 0,1125 -0,0002 0,0002 0 1 малайзийский ринггит 0,4184 0,4173 0,4082 0,4066 0,0011 0,0102 0,0118 1 мексиканский песо 0,0855 0,085 0,0791 0,0869 0,0005 0,0064 -0,0014 1 молдавская лея 0,0983 0,0985 0,0991 0,097 -0,0002 -0,0008 0,0013 1 египетский фунт 0,1085 0,1086 0,1081 0,1053 -0,0001 0,0004 0,0032 1 норвежская крона 0,194 0,1934 0,1794 0,185 0,0006 0,0146 0,0090 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0164 0,0178 0 0 -0,0014 1 польский злотый 0,4621 0,4603 0,4347 0,4397 0,0018 0,0274 0,0224 1 сингапурский доллар 1,2754 1,2709 1,2448 1,2457 0,0045 0,0306 0,0297 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4533 0 -0,0001 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4425 2,4345 2,4018 2,3389 0,0080 0,0407 0,1036 1 тайваньский доллар 0,0602 0,0597 0,0593 0,0557 0,0005 0,0009 0,0045 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1644 0,1754 0 -0,0140 -0,0250 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0601 0,06 0,0595 0,071 0,0001 0,0006 -0,0109 100 японских иен 1,6363 1,627 1,6219 1,5656 0,0093 0,0144 0,0707 1 новозеландский доллар 1,2003 1,2008 1,1308 1,1071 -0,0005 0,0695 0,0932

(Автор: Зейни Джафаров)

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