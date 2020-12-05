За первую неделю декабря золото в Азербайджане подорожало (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На первой неделе декабря унция золота в Азербайджане подорожала на 122,82 маната (4,1 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3075,496 манатов, что на 0,8 процентов меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 23 ноября 3183,83 30 ноября 3010,17 24 ноября 3101,52 01 декабря 3036,12 25 ноября 3067,803 02 декабря 3077,53 26 ноября 3077,09 03 декабря 3120,67 27 ноября 3072,65 04 декабря 3132,99 Средняя стоимость за неделю 3100,5786 Средняя стоимость за неделю 3075,496

За текущую неделю унция серебра в Азербайджане подорожала на 3,546 маната (9,5 процентов). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 39,6811 манатов, что на 0,7 процентов меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 23 ноября 41,2233 30 ноября 37,4283 24 ноября 39,7621 01 декабря 38,8601 25 ноября 39,5284 02 декабря 40,2988 26 ноября 39,8067 03 декабря 40,844 27 ноября 39,4199 04 декабря 40,9743 Средняя стоимость за неделю 39,9481 Средняя стоимость за неделю 39,6811

За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подорожала на 142,17 маната (8,7 процентов). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1698,938 манатов, что на 4,5 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 23 ноября 1617,03 30 ноября 1633,55 24 ноября 1590,03 01 декабря 1673,73 25 ноября 1642,583 02 декабря 1685,03 26 ноября 1649,6 03 декабря 1726,66 27 ноября 1627,61 04 декабря 1775,72 Средняя стоимость за неделю 1625,371 Средняя стоимость за неделю 1698,938

За эту неделю унция палладия в Азербайджане подешевела на 119,04 манатов (2,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4069,514 манатов, что на 1,4 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 23 ноября 3982,6 30 ноября 4110,63 24 ноября 3974,07 01 декабря 4068,93 25 ноября 3975,093 02 декабря 4089,55 26 ноября 4052,97 03 декабря 4086,87 27 ноября 4080,34 04 декабря 3991,59 Средняя стоимость за неделю 4013,015 Средняя стоимость за неделю 4069,514

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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