За первую неделю декабря золото в Азербайджане подорожало (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На первой неделе декабря унция золота в Азербайджане подорожала на 122,82 маната (4,1 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3075,496 манатов, что на 0,8 процентов меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
23 ноября
|
3183,83
|
30 ноября
|
3010,17
|
24 ноября
|
3101,52
|
01 декабря
|
3036,12
|
25 ноября
|
3067,803
|
02 декабря
|
3077,53
|
26 ноября
|
3077,09
|
03 декабря
|
3120,67
|
27 ноября
|
3072,65
|
04 декабря
|
3132,99
|
Средняя стоимость за неделю
|
3100,5786
|
Средняя стоимость за неделю
|
3075,496
За текущую неделю унция серебра в Азербайджане подорожала на 3,546 маната (9,5 процентов). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 39,6811 манатов, что на 0,7 процентов меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
23 ноября
|
41,2233
|
30 ноября
|
37,4283
|
24 ноября
|
39,7621
|
01 декабря
|
38,8601
|
25 ноября
|
39,5284
|
02 декабря
|
40,2988
|
26 ноября
|
39,8067
|
03 декабря
|
40,844
|
27 ноября
|
39,4199
|
04 декабря
|
40,9743
|
Средняя стоимость за неделю
|
39,9481
|
Средняя стоимость за неделю
|
39,6811
За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подорожала на 142,17 маната (8,7 процентов). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1698,938 манатов, что на 4,5 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
23 ноября
|
1617,03
|
30 ноября
|
1633,55
|
24 ноября
|
1590,03
|
01 декабря
|
1673,73
|
25 ноября
|
1642,583
|
02 декабря
|
1685,03
|
26 ноября
|
1649,6
|
03 декабря
|
1726,66
|
27 ноября
|
1627,61
|
04 декабря
|
1775,72
|
Средняя стоимость за неделю
|
1625,371
|
Средняя стоимость за неделю
|
1698,938
За эту неделю унция палладия в Азербайджане подешевела на 119,04 манатов (2,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4069,514 манатов, что на 1,4 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
23 ноября
|
3982,6
|
30 ноября
|
4110,63
|
24 ноября
|
3974,07
|
01 декабря
|
4068,93
|
25 ноября
|
3975,093
|
02 декабря
|
4089,55
|
26 ноября
|
4052,97
|
03 декабря
|
4086,87
|
27 ноября
|
4080,34
|
04 декабря
|
3991,59
|
Средняя стоимость за неделю
|
4013,015
|
Средняя стоимость за неделю
|
4069,514
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)
Twitter: @jafarov_zeyni