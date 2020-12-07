Манат подорожал к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0628 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 07 декабря 2020 г.: 04 декабря 2020 г.: 07 ноября 2020 г.: 07 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0628 2,0647 2,0092 1,8883 -0,0019 0,0536 0,1745 1 российский рубль 0,0229 0,0228 0,022 0,0267 0,0001 0,0009 -0,0038 1 турецкая лира 0,2175 0,2178 0,2019 0,2957 -0,0003 0,0156 -0,0782 1 австралийский доллар 1,2628 1,2628 1,2343 1,1631 0 0,0285 0,0997 1 аргентинский песо 0,0208 0,0208 0,0215 0,0283 0 -0,0007 -0,0075 1 белорусский рубль 0,6612 0,6575 0,6519 0,8033 0,0037 0,0093 -0,1421 1 бразильский реал 0,3314 0,3296 0,3069 0,406 0,0018 0,0245 -0,0746 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1116 0,1121 0,1082 0,1161 -0,0005 0,0034 -0,0045 100 южнокорейских вон 0,1571 0,1567 0,1512 0,1427 0,0004 0,0059 0,0144 1 чешская крона 0,0779 0,0782 0,0754 0,0739 -0,0003 0,0025 0,0040 100 чилийских песо 0,2282 0,2264 0,2249 0,217 0,0018 0,0033 0,0112 1 китайский юань 0,2602 0,26 0,2565 0,2412 0,0002 0,0037 0,0190 1 датская крона 0,2771 0,2773 0,2698 0,2527 -0,0002 0,0073 0,0244 1 грузинский лари 0,5157 0,5138 0,5 0,5752 0,0019 0,0157 -0,0595 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2171 0 0 0,0022 1 индийская рупия 0,023 0,023 0,023 0,0238 0 0 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,2821 2,2864 2,2314 2,2364 -0,0043 0,0507 0,0457 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,012 0,0121 0 0 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2011 0,2013 0,195 0,1791 -0,0002 0,0061 0,0220 1 швейцарский франк 1,9083 1,9083 1,8813 1,722 0 0,0270 0,1863 1 израильский шекель 0,5205 0,5205 0,503 0,4905 0 0,0175 0,0300 1 канадский доллар 1,3293 1,322 1,2987 1,2894 0,0073 0,0306 0,0399 1 кувейтский динар 5,5862 5,584 5,5632 5,5977 0,0022 0,0230 -0,0115 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0039 0,0044 0 0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,021 0,0234 0 -0,0010 -0,0034 100 ливанских фунтов 0,1123 0,1125 0,1122 0,1125 -0,0002 0,0001 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4177 0,4184 0,4105 0,4084 -0,0007 0,0072 0,0093 1 мексиканский песо 0,0858 0,0855 0,0818 0,0878 0,0003 0,0040 -0,0020 1 молдавская лея 0,098 0,0983 0,0989 0,0974 -0,0003 -0,0009 0,0006 1 египетский фунт 0,1085 0,1085 0,1083 0,1052 0 0,0002 0,0033 1 норвежская крона 0,193 0,194 0,1842 0,1861 -0,0010 0,0088 0,0069 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0164 0,0179 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4619 0,4621 0,4436 0,4416 -0,0002 0,0183 0,0203 1 сингапурский доллар 1,2739 1,2754 1,2595 1,2495 -0,0015 0,0144 0,0244 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4533 0 -0,0001 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4468 2,4425 2,4134 2,3428 0,0043 0,0334 0,1040 1 тайваньский доллар 0,0602 0,0602 0,0596 0,0557 0 0,0006 0,0045 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1756 0 0 -0,0252 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0601 0,0601 0,0602 0,0714 0 -0,0001 -0,0113 100 японских иен 1,6346 1,6363 1,6435 1,5644 -0,0017 -0,0089 0,0702 1 новозеландский доллар 1,1965 1,2003 1,1529 1,1149 -0,0038 0,0436 0,0816

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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