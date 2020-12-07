Манат подорожал к евро и лире

Финансы 7 декабря 2020 09:50 (UTC+04:00)
Манат подорожал к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0628 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

07 декабря 2020 г.:

04 декабря 2020 г.:

07 ноября 2020 г.:

07 декабря 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0628

2,0647

2,0092

1,8883

-0,0019

0,0536

0,1745

1 российский рубль

0,0229

0,0228

0,022

0,0267

0,0001

0,0009

-0,0038

1 турецкая лира

0,2175

0,2178

0,2019

0,2957

-0,0003

0,0156

-0,0782

1 австралийский доллар

1,2628

1,2628

1,2343

1,1631

0

0,0285

0,0997

1 аргентинский песо

0,0208

0,0208

0,0215

0,0283

0

-0,0007

-0,0075

1 белорусский рубль

0,6612

0,6575

0,6519

0,8033

0,0037

0,0093

-0,1421

1 бразильский реал

0,3314

0,3296

0,3069

0,406

0,0018

0,0245

-0,0746

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1116

0,1121

0,1082

0,1161

-0,0005

0,0034

-0,0045

100 южнокорейских вон

0,1571

0,1567

0,1512

0,1427

0,0004

0,0059

0,0144

1 чешская крона

0,0779

0,0782

0,0754

0,0739

-0,0003

0,0025

0,0040

100 чилийских песо

0,2282

0,2264

0,2249

0,217

0,0018

0,0033

0,0112

1 китайский юань

0,2602

0,26

0,2565

0,2412

0,0002

0,0037

0,0190

1 датская крона

0,2771

0,2773

0,2698

0,2527

-0,0002

0,0073

0,0244

1 грузинский лари

0,5157

0,5138

0,5

0,5752

0,0019

0,0157

-0,0595

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2171

0

0

0,0022

1 индийская рупия

0,023

0,023

0,023

0,0238

0

0

-0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,2821

2,2864

2,2314

2,2364

-0,0043

0,0507

0,0457

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,012

0,0121

0

0

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2011

0,2013

0,195

0,1791

-0,0002

0,0061

0,0220

1 швейцарский франк

1,9083

1,9083

1,8813

1,722

0

0,0270

0,1863

1 израильский шекель

0,5205

0,5205

0,503

0,4905

0

0,0175

0,0300

1 канадский доллар

1,3293

1,322

1,2987

1,2894

0,0073

0,0306

0,0399

1 кувейтский динар

5,5862

5,584

5,5632

5,5977

0,0022

0,0230

-0,0115

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0039

0,0044

0

0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,02

0,02

0,021

0,0234

0

-0,0010

-0,0034

100 ливанских фунтов

0,1123

0,1125

0,1122

0,1125

-0,0002

0,0001

-0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4177

0,4184

0,4105

0,4084

-0,0007

0,0072

0,0093

1 мексиканский песо

0,0858

0,0855

0,0818

0,0878

0,0003

0,0040

-0,0020

1 молдавская лея

0,098

0,0983

0,0989

0,0974

-0,0003

-0,0009

0,0006

1 египетский фунт

0,1085

0,1085

0,1083

0,1052

0

0,0002

0,0033

1 норвежская крона

0,193

0,194

0,1842

0,1861

-0,0010

0,0088

0,0069

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0164

0,0179

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4619

0,4621

0,4436

0,4416

-0,0002

0,0183

0,0203

1 сингапурский доллар

1,2739

1,2754

1,2595

1,2495

-0,0015

0,0144

0,0244

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4533

0

-0,0001

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4468

2,4425

2,4134

2,3428

0,0043

0,0334

0,1040

1 тайваньский доллар

0,0602

0,0602

0,0596

0,0557

0

0,0006

0,0045

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1756

0

0

-0,0252

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0601

0,0601

0,0602

0,0714

0

-0,0001

-0,0113

100 японских иен

1,6346

1,6363

1,6435

1,5644

-0,0017

-0,0089

0,0702

1 новозеландский доллар

1,1965

1,2003

1,1529

1,1149

-0,0038

0,0436

0,0816

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Инвестиции в транспортную инфраструктуру туризма помогут развитию этого сектора в Туркменистане - ВТООН
Инвестиции в транспортную инфраструктуру туризма помогут развитию этого сектора в Туркменистане - ВТООН
Коронавирус существенно повлиял на число приезжающих в Азербайджан
Коронавирус существенно повлиял на число приезжающих в Азербайджан
Туризм может помочь защитить и продвинуть культуру Туркменистана - ВТООН
Туризм может помочь защитить и продвинуть культуру Туркменистана - ВТООН
Loading Bars
Лента новостей
Золото и серебро в Азербайджане подешевели Финансы 10:08
Туркменистан подпишет рабочие планы со структурами ООН Бизнес 10:02
Азербайджан и Турция обсудили возможности совместного приобретения вакцины от коронавируса (ФОТО) Общество 09:54
Манат подорожал к евро и лире Финансы 09:50
Компания «Seojin Biotech Co., Ltd.» наладит производство биоразлагаемой пленки Узбекистан 09:46
В Узбекистане произведено 8,8 млн. тонн цемента Узбекистан 09:39
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на соревнованиях по прыжкам на батуте Общество 09:33
Нынешнее состояние знаменитой статуи перед драмтеатром в освобожденном от оккупации Агдаме (ФОТО) Общество 09:26
СГБ Азербайджана задержала лицо, присвоившее денежные средства, предназначенные для раненых военнослужащих (ВИДЕО) Общество 09:19
Объем внешней торговли Китая за январь - ноябрь вырос до $4,17 трлн Экономика 08:55
Международный конгресс фундаментальной и клинической неврологии пройдет в Иране Общество 08:50
ФАО поможет в развитии сферы шелководства в Узбекистане Бизнес 08:45
США готовят санкции против более чем 10 официальных лиц КНР США 08:32
Союз импортеров нефтепродуктов Грузии о влиянии COVID-19 на энергетический сектор Грузии Энергетика 08:09
Швейцария видит потенциал в укреплении связей с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии - SECO Энергетика 08:00
Вице-премьер Чехии предупредил о повышении в стране уровня эпидемической угрозы Европа 07:46
Более шести тысяч высокотехнологичных медуслуг получили казахстанцы с начала года Казахстан 07:32
Афганские железнодорожники пройдут обучение в Иране Транспорт 07:15
В Японии уничтожат еще 134 тыс. кур из-за птичьего гриппа Другие страны 07:05
Генпрокурор США может покинуть свой пост до окончания срока Трампа США 06:53
Семьи погибших в авиакатастрофе с SSJ-100 подали в суд на производителей комплектующих Россия 06:34
Венесуэльская оппозиция утверждает, что явка на парламентских выборах составила менее 20% Другие страны 06:11
Майка Майкла Джордана продана на аукционе в США за рекордные $320 тыс. США 05:49
Социал-демократическая партия побеждает на выборах в Румынии Европа 05:36
В США установили причину «гаванского синдрома» у дипломатов на Кубе и в Китае США 05:15
Британия и ЕС достигли прогресса на переговорах, согласовав промысловые квоты Экономика 04:51
Первый замгоссекретаря США отправится в Республику Корея, чтобы обсудить КНДР США 04:28
Адвокат Трампа получил положительный анализ на COVID-19 США 04:05
Британия приближается к Италии по числу выявленных случаев COVID-19 Европа 03:42
Audi представила новую спецверсию R8 (ФОТО) Бизнес 03:21
Парламентские выборы в Венесуэле продлят минимум на час Другие страны 02:58
В Италии скончалось свыше 60 тыс. человек за время пандемии Европа 02:53
«Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛ Спорт 02:34
В США заявили, что возвращение к нормальной жизни благодаря вакцинации начнется в апреле США 02:11
Главы МИД стран ЕС утвердят механизм санкций за нарушения прав человека в мире Европа 01:49
Мадуро заявил, что в день выборов в Венесуэле надел "часы удачи" от Марадоны Другие страны 01:35
Власти Туниса продлили комендантский час до 30 декабря Другие страны 01:25
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом Россия 01:06
Всемирная шахматная олимпиада 2024 года пройдет в Будапеште Европа 00:47
Демонстрация и митинги против ограничений из-за коронавируса прошли в Праге Европа 00:25
Запасы нефти Туркменистана оставались стабильными на протяжении нескольких лет – обзор Eni Энергетика 00:01
Исполняющий обязанности президента Кыргызстана отбыл с рабочим визитом в Москву Казахстан 6 декабря 23:58
Иран – одна из ведущих держав в Азии, производящая 24 биотехнологических препарата Экономика 6 декабря 23:50
Раскрыт объем строительных материалов, импортируемых Грузией из Азербайджана Бизнес 6 декабря 23:36
В Румынии завершилось голосование на парламентских выборах Европа 6 декабря 23:21
В Уругвае объявлен трехдневный траур в связи со смертью экс-президента Табаре Васкеса Другие страны 6 декабря 23:05
"Тоттенхэм" победил "Арсенал" и возглавил таблицу АПЛ Спорт 6 декабря 22:47
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 431 тысяч Турция 6 декабря 22:26
Полиция Греции задержала более 100 человек в центре Афин из-за запрета на митинги Европа 6 декабря 22:07
В Казахстане протягивают ВОЛС для развития человеческого капитала и экономического роста Бизнес 6 декабря 22:00
Среднемесячная номинальная зарплата по Нахчыванской АР незначительно выросла Экономика 6 декабря 21:31
Казахстан с 10 декабря сокращает рейсы в Турцию и возобнавляет авиасообщение с Узбекистаном Казахстан 6 декабря 21:30
Министр иностранных дел Сирии посетит Тегеран Политика 6 декабря 21:18
Нефте- и газопроводы BP продолжают безопасно и надежно работать в Грузии Энергетика 6 декабря 21:15
В мире за сутки зарегистрировано более 605 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 6 декабря 21:15
В Азербайджане сократилось число запросов, связанных с компьютерной безопасностью ИКТ 6 декабря 21:14
SpaceX осуществила запуск корабля Dragon с грузом для МКС США 6 декабря 20:53
Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в январе для азиатских стран Энергетика 6 декабря 20:26
Более 40 тыс. индеек уничтожены в Англии из-за вспышки птичьего гриппа Европа 6 декабря 19:56
Представительство UNCTAD подготовит инвестиционную платформу Узбекистана Узбекистан 6 декабря 19:32
Меморандум о сотрудничестве был подписан между университетами Ирана и Италии Иран 6 декабря 19:16
Спецназ Турции ликвидировал 9 террористов на севере Сирии Турция 6 декабря 19:13
Chrome остается самым популярным браузером в Азербайджане ИКТ 6 декабря 19:10
Он спас из осады раненого командира - супруга шехида Ильяса Насирова (ФОТО) Общество 6 декабря 19:01
Как двухметровый певец оказался в азербайджанском спецназе: Я вернулся оттуда совершенно другим человеком (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 6 декабря 18:50
Первый президент Армении призвал граждан не участвовать в акциях ни оппозиции, ни власти Армения 6 декабря 18:43
В Грузии в тяжелом состоянии находятся 1 066 инфицированных коронавирусом пациентов Грузия 6 декабря 18:22
Более 20 боевиков "Аль-Каиды" уничтожены ВВС США в афганской провинции Гильменд Другие страны 6 декабря 18:08
Гуманитарный груз, который будет доставлен в Ханкенди, прибыл в международный аэропорт Гянджи (ФОТО/ВИДЕО) Политика 6 декабря 17:55
Мик Шумахер стал чемпионом гоночной серии "Формула-2" Спорт 6 декабря 17:32
Умер экс-президент Уругвая Табаре Васкес Другие страны 6 декабря 16:51
За последние сутки в Иране от коронавируса умерли 294 человека Иран 6 декабря 16:30
Турецкие специалисты вносят вклад в разминирование земель Азербайджана - минобороны Турции Турция 6 декабря 16:09
Туркестанская область Казахстана лидирует по числу профинансированных проектов Казахстан 6 декабря 16:05
В Азербайджане увеличилось финансирование социально ориентированных расходов Финансы 6 декабря 16:00
Азербайджанская хурма будет экспортироваться в Словакию и Чехию Бизнес 6 декабря 16:00
В Азербайджане выявлено еще 4356 случаев заражения коронавирусом, 2 517 человек вылечились Общество 6 декабря 15:54
20 манатная купюра "Карабах" - пророческое предзнаменование победы? Цифры и символы свидетельствуют…(ФОТО) Интересное 6 декабря 15:54
Архитектором сегодняшней трагической ситуации в Армении является тандем Саргсян-Кочарян - политолог Политика 6 декабря 15:49
Эмир Кувейта принял отставку правительства страны Арабские страны 6 декабря 15:12
Грузия увеличила импорт нефти из Азербайджана Энергетика 6 декабря 15:02
Минсвязи Азербайджана поздравило работников сферы с профессиональным праздником ИКТ 6 декабря 14:50
В Венесуэле началось голосование на парламентских выборах Другие страны 6 декабря 14:33
Зато Родина спит спокойно, и я тоже усну с чувством выполненного долга... - Памяти шехидов Карабахской войны Интервью 6 декабря 14:23
Заслуженный артист Азербайджана подписал контракт с известным голландским агентством Культура 6 декабря 14:15
Итальянские депутаты посетили освобожденный от оккупации город Агдам (ФОТО) Политика 6 декабря 13:56
В России выявили 29 039 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 6 декабря 13:45
В текущем году объем производства риса в Иране составил 2,6 млн тонн Иран 6 декабря 13:32
Меры поддержки семей шехидов и инвалидов войны в Азербайджане существенно превосходят сопоставимые меры в других странах - эксперт Политика 6 декабря 13:29
Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла Общество 6 декабря 13:11
Оказана поддержка трудоустройству более 500 членов семей шехидов и ветеранов войны - минтруда Азербайджана Экономика 6 декабря 13:05
Экспорт текстиля из Узбекистана в страны ЕС вырастет до $1,2 млрд Узбекистан 6 декабря 12:53
«Лаборатория Касперского» о наиболее распространенных схемах онлайн-мошенничества в 2020 году ИКТ 6 декабря 12:29
В Грузии выявлен 4 321 новый случай коронавируса, 4 301 человек выздоровели Грузия 6 декабря 12:08
Видеокадры из села Зульфугарлы Кельбаджарского района Азербайджана (ВИДЕО) Политика 6 декабря 12:04
Число заражений COVID-19 в мире превысило 66,5 млн В мире 6 декабря 11:41
Итальянские депутаты ознакомились с последствиями военных преступлений армянских ВС в Гяндже (ФОТО) Политика 6 декабря 11:05
Представители парламента Италии посетят Агдам Политика 6 декабря 10:58
Китай произвел успешный запуск спутника дистанционного зондирования Земли Gaofen-14 Другие страны 6 декабря 10:53
Власти Москвы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек Россия 6 декабря 10:23
Все новости