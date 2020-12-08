Минфин Азербайджана разместил на аукционе государственные среднесрочные облигации

Финансы 8 декабря 2020 17:05 (UTC+04:00)
Минфин Азербайджана разместил на аукционе государственные среднесрочные облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) восьмого декабря 2020 года состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 10 миллионов манатов со сроком обращения 1092 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, во время аукциона со стороны восьми инвесторов были представлены 11 заказов в ценовом диапазоне от 96,13 манатов (девять процентов) до 99,5 манатов (7,69 процентов).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения облигаций была определена на уровне 99,08 манатов (7,85 процентов), а средневзвешенная цена - 99,31 манатов (7,76 процентов). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила около 39,95 миллионов манатов, а объем размещения – 9,1 миллионов манатов.

Срок погашения облигаций: пятого декабря 2023 года.

Объем облигаций, предлагаемых эмитентом, может быть увеличен до 50 процентов, если в ходе аукциона государственные облигации превысят предложение спроса и цена будет удовлетворена эмитентом.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до девятого декабря 2020 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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