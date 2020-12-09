Евро и рубль дорожают к манату

Финансы 9 декабря 2020 09:42 (UTC+04:00)
Евро и рубль дорожают к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0616 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

09 декабря 2020 г.:

08 декабря 2020 г.:

09 ноября 2020 г.:

09 декабря 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0616

2,0594

2,0092

1,8796

0,0022

0,0524

0,1820

1 российский рубль

0,0232

0,023

0,022

0,0267

0,0002

0,0012

-0,0035

1 турецкая лира

0,2175

0,2177

0,2019

0,2939

-0,0002

0,0156

-0,0764

1 австралийский доллар

1,2649

1,2624

1,2343

1,1613

0,0025

0,0306

0,1036

1 аргентинский песо

0,0208

0,0208

0,0215

0,0284

0

-0,0007

-0,0076

1 белорусский рубль

0,6624

0,6624

0,6519

0,8039

0

0,0105

-0,1415

1 бразильский реал

0,3321

0,3328

0,3069

0,4107

-0,0007

0,0252

-0,0786

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,114

0,1122

0,1082

0,1163

0,0018

0,0058

-0,0023

100 южнокорейских вон

0,1572

0,1568

0,1512

0,1429

0,0004

0,0060

0,0143

1 чешская крона

0,0783

0,0777

0,0754

0,0736

0,0006

0,0029

0,0047

100 чилийских песо

0,2284

0,2289

0,2249

0,2184

-0,0005

0,0035

0,0100

1 китайский юань

0,2605

0,2601

0,2565

0,2416

0,0004

0,0040

0,0189

1 датская крона

0,277

0,2766

0,2698

0,2516

0,0004

0,0072

0,0254

1 грузинский лари

0,5183

0,5199

0,5

0,5764

-0,0016

0,0183

-0,0581

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2171

0

0

0,0022

1 индийская рупия

0,0231

0,023

0,023

0,0239

0,0001

0,0001

-0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,2743

2,2701

2,2314

2,2347

0,0042

0,0429

0,0396

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,012

0,0121

0

0

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2012

0,2024

0,195

0,1789

-0,0012

0,0062

0,0223

1 швейцарский франк

1,9143

1,9081

1,8813

1,7164

0,0062

0,0330

0,1979

1 израильский шекель

0,5218

0,5222

0,503

0,49

-0,0004

0,0188

0,0318

1 канадский доллар

1,3281

1,3292

1,2987

1,2818

-0,0011

0,0294

0,0463

1 кувейтский динар

5,582

5,5823

5,5632

5,5988

-0,0003

0,0188

-0,0168

1 казахский тенге

0,0041

0,004

0,0039

0,0044

0,0001

0,0002

-0,0003

1 киргизский сом

0,02

0,02

0,021

0,0234

0

-0,0010

-0,0034

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1124

0,1122

0,1121

0

0,0002

0,0003

1 малайзийский ринггит

0,418

0,4178

0,4105

0,4087

0,0002

0,0075

0,0093

1 мексиканский песо

0,0862

0,0857

0,0818

0,0883

0,0005

0,0044

-0,0021

1 молдавская лея

0,098

0,098

0,0989

0,0977

0

-0,0009

0,0003

1 египетский фунт

0,1085

0,1082

0,1083

0,1053

0,0003

0,0002

0,0032

1 норвежская крона

0,1949

0,1946

0,1842

0,1862

0,0003

0,0107

0,0087

100 узбекских сомов

0,0164

0,0163

0,0164

0,0179

0,0001

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4636

0,4605

0,4436

0,4397

0,0031

0,0200

0,0239

1 сингапурский доллар

1,2741

1,2722

1,2595

1,2498

0,0019

0,0146

0,0243

1 саудовский риал

0,4531

0,4532

0,4533

0,4534

-0,0001

-0,0002

-0,0003

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4406

2,4391

2,4134

2,3438

0,0015

0,0272

0,0968

1 тайваньский доллар

0,0603

0,0601

0,0596

0,0558

0,0002

0,0007

0,0045

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1756

0

0

-0,0252

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0604

0,0606

0,0602

0,0715

-0,0002

0,0002

-0,0111

100 японских иен

1,6327

1,6341

1,6435

1,5657

-0,0014

-0,0108

0,0670

1 новозеландский доллар

1,2008

1,1965

1,1529

1,1141

0,0043

0,0479

0,0867

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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