Евро и рубль дорожают к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0616 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
09 декабря 2020 г.:
|
08 декабря 2020 г.:
|
09 ноября 2020 г.:
|
09 декабря 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0616
|
2,0594
|
2,0092
|
1,8796
|
0,0022
|
0,0524
|
0,1820
|
1 российский рубль
|
0,0232
|
0,023
|
0,022
|
0,0267
|
0,0002
|
0,0012
|
-0,0035
|
1 турецкая лира
|
0,2175
|
0,2177
|
0,2019
|
0,2939
|
-0,0002
|
0,0156
|
-0,0764
|
1 австралийский доллар
|
1,2649
|
1,2624
|
1,2343
|
1,1613
|
0,0025
|
0,0306
|
0,1036
|
1 аргентинский песо
|
0,0208
|
0,0208
|
0,0215
|
0,0284
|
0
|
-0,0007
|
-0,0076
|
1 белорусский рубль
|
0,6624
|
0,6624
|
0,6519
|
0,8039
|
0
|
0,0105
|
-0,1415
|
1 бразильский реал
|
0,3321
|
0,3328
|
0,3069
|
0,4107
|
-0,0007
|
0,0252
|
-0,0786
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,114
|
0,1122
|
0,1082
|
0,1163
|
0,0018
|
0,0058
|
-0,0023
|
100 южнокорейских вон
|
0,1572
|
0,1568
|
0,1512
|
0,1429
|
0,0004
|
0,0060
|
0,0143
|
1 чешская крона
|
0,0783
|
0,0777
|
0,0754
|
0,0736
|
0,0006
|
0,0029
|
0,0047
|
100 чилийских песо
|
0,2284
|
0,2289
|
0,2249
|
0,2184
|
-0,0005
|
0,0035
|
0,0100
|
1 китайский юань
|
0,2605
|
0,2601
|
0,2565
|
0,2416
|
0,0004
|
0,0040
|
0,0189
|
1 датская крона
|
0,277
|
0,2766
|
0,2698
|
0,2516
|
0,0004
|
0,0072
|
0,0254
|
1 грузинский лари
|
0,5183
|
0,5199
|
0,5
|
0,5764
|
-0,0016
|
0,0183
|
-0,0581
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2171
|
0
|
0
|
0,0022
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,023
|
0,023
|
0,0239
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2743
|
2,2701
|
2,2314
|
2,2347
|
0,0042
|
0,0429
|
0,0396
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,012
|
0,0121
|
0
|
0
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2012
|
0,2024
|
0,195
|
0,1789
|
-0,0012
|
0,0062
|
0,0223
|
1 швейцарский франк
|
1,9143
|
1,9081
|
1,8813
|
1,7164
|
0,0062
|
0,0330
|
0,1979
|
1 израильский шекель
|
0,5218
|
0,5222
|
0,503
|
0,49
|
-0,0004
|
0,0188
|
0,0318
|
1 канадский доллар
|
1,3281
|
1,3292
|
1,2987
|
1,2818
|
-0,0011
|
0,0294
|
0,0463
|
1 кувейтский динар
|
5,582
|
5,5823
|
5,5632
|
5,5988
|
-0,0003
|
0,0188
|
-0,0168
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,004
|
0,0039
|
0,0044
|
0,0001
|
0,0002
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,021
|
0,0234
|
0
|
-0,0010
|
-0,0034
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1124
|
0,1122
|
0,1121
|
0
|
0,0002
|
0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,418
|
0,4178
|
0,4105
|
0,4087
|
0,0002
|
0,0075
|
0,0093
|
1 мексиканский песо
|
0,0862
|
0,0857
|
0,0818
|
0,0883
|
0,0005
|
0,0044
|
-0,0021
|
1 молдавская лея
|
0,098
|
0,098
|
0,0989
|
0,0977
|
0
|
-0,0009
|
0,0003
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1082
|
0,1083
|
0,1053
|
0,0003
|
0,0002
|
0,0032
|
1 норвежская крона
|
0,1949
|
0,1946
|
0,1842
|
0,1862
|
0,0003
|
0,0107
|
0,0087
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0163
|
0,0164
|
0,0179
|
0,0001
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4636
|
0,4605
|
0,4436
|
0,4397
|
0,0031
|
0,0200
|
0,0239
|
1 сингапурский доллар
|
1,2741
|
1,2722
|
1,2595
|
1,2498
|
0,0019
|
0,0146
|
0,0243
|
1 саудовский риал
|
0,4531
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4534
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0003
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4406
|
2,4391
|
2,4134
|
2,3438
|
0,0015
|
0,0272
|
0,0968
|
1 тайваньский доллар
|
0,0603
|
0,0601
|
0,0596
|
0,0558
|
0,0002
|
0,0007
|
0,0045
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1756
|
0
|
0
|
-0,0252
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0604
|
0,0606
|
0,0602
|
0,0715
|
-0,0002
|
0,0002
|
-0,0111
|
100 японских иен
|
1,6327
|
1,6341
|
1,6435
|
1,5657
|
-0,0014
|
-0,0108
|
0,0670
|
1 новозеландский доллар
|
1,2008
|
1,1965
|
1,1529
|
1,1141
|
0,0043
|
0,0479
|
0,0867
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni