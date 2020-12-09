Евро и рубль дорожают к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0616 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 09 декабря 2020 г.: 08 декабря 2020 г.: 09 ноября 2020 г.: 09 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0616 2,0594 2,0092 1,8796 0,0022 0,0524 0,1820 1 российский рубль 0,0232 0,023 0,022 0,0267 0,0002 0,0012 -0,0035 1 турецкая лира 0,2175 0,2177 0,2019 0,2939 -0,0002 0,0156 -0,0764 1 австралийский доллар 1,2649 1,2624 1,2343 1,1613 0,0025 0,0306 0,1036 1 аргентинский песо 0,0208 0,0208 0,0215 0,0284 0 -0,0007 -0,0076 1 белорусский рубль 0,6624 0,6624 0,6519 0,8039 0 0,0105 -0,1415 1 бразильский реал 0,3321 0,3328 0,3069 0,4107 -0,0007 0,0252 -0,0786 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,114 0,1122 0,1082 0,1163 0,0018 0,0058 -0,0023 100 южнокорейских вон 0,1572 0,1568 0,1512 0,1429 0,0004 0,0060 0,0143 1 чешская крона 0,0783 0,0777 0,0754 0,0736 0,0006 0,0029 0,0047 100 чилийских песо 0,2284 0,2289 0,2249 0,2184 -0,0005 0,0035 0,0100 1 китайский юань 0,2605 0,2601 0,2565 0,2416 0,0004 0,0040 0,0189 1 датская крона 0,277 0,2766 0,2698 0,2516 0,0004 0,0072 0,0254 1 грузинский лари 0,5183 0,5199 0,5 0,5764 -0,0016 0,0183 -0,0581 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2171 0 0 0,0022 1 индийская рупия 0,0231 0,023 0,023 0,0239 0,0001 0,0001 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,2743 2,2701 2,2314 2,2347 0,0042 0,0429 0,0396 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,012 0,0121 0 0 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2012 0,2024 0,195 0,1789 -0,0012 0,0062 0,0223 1 швейцарский франк 1,9143 1,9081 1,8813 1,7164 0,0062 0,0330 0,1979 1 израильский шекель 0,5218 0,5222 0,503 0,49 -0,0004 0,0188 0,0318 1 канадский доллар 1,3281 1,3292 1,2987 1,2818 -0,0011 0,0294 0,0463 1 кувейтский динар 5,582 5,5823 5,5632 5,5988 -0,0003 0,0188 -0,0168 1 казахский тенге 0,0041 0,004 0,0039 0,0044 0,0001 0,0002 -0,0003 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,021 0,0234 0 -0,0010 -0,0034 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1124 0,1122 0,1121 0 0,0002 0,0003 1 малайзийский ринггит 0,418 0,4178 0,4105 0,4087 0,0002 0,0075 0,0093 1 мексиканский песо 0,0862 0,0857 0,0818 0,0883 0,0005 0,0044 -0,0021 1 молдавская лея 0,098 0,098 0,0989 0,0977 0 -0,0009 0,0003 1 египетский фунт 0,1085 0,1082 0,1083 0,1053 0,0003 0,0002 0,0032 1 норвежская крона 0,1949 0,1946 0,1842 0,1862 0,0003 0,0107 0,0087 100 узбекских сомов 0,0164 0,0163 0,0164 0,0179 0,0001 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4636 0,4605 0,4436 0,4397 0,0031 0,0200 0,0239 1 сингапурский доллар 1,2741 1,2722 1,2595 1,2498 0,0019 0,0146 0,0243 1 саудовский риал 0,4531 0,4532 0,4533 0,4534 -0,0001 -0,0002 -0,0003 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4406 2,4391 2,4134 2,3438 0,0015 0,0272 0,0968 1 тайваньский доллар 0,0603 0,0601 0,0596 0,0558 0,0002 0,0007 0,0045 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1756 0 0 -0,0252 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0604 0,0606 0,0602 0,0715 -0,0002 0,0002 -0,0111 100 японских иен 1,6327 1,6341 1,6435 1,5657 -0,0014 -0,0108 0,0670 1 новозеландский доллар 1,2008 1,1965 1,1529 1,1141 0,0043 0,0479 0,0867

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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