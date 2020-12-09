Инвестиции в освобождённые от оккупации земли придадут импульс экономическому росту Азербайджана - глава ЦБА
БАКУ /Trend/ - Экономика Азербайджана постепенно начинает выходить с послевоенного периода с наибольшей устойчивостью.
Как сообщает в среду Trend, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.
По его словам, перед азербайджанским финансовым рынком стоят большие задачи и реализация этих работ, а также инвестиционные программы в освобожденные от армянской оккупации территории придадут импульс экономике и еще больше увеличат экономический потенциал страны.
Кроме того по заявлениям главы Центробанка Азербайджана, изменения на мировых рынках не могут пройти стороной азербайджанскую экономику и поэтому перед финансовой инфраструктурой на сегодня поставлены обширные работы. Азербайджан более подготовлен к внешним шокам.
Также председателем ЦБА было подчеркнуто, что, несмотря на события, связанные с пандемией и Отечественной войной Азербайджана за освобождение от оккупации своих земель, финансовый сектор завершит текущий год с хорошими показателями.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)
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