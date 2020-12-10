Манат укрепился к евро и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0564 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
10 декабря 2020 г.:
|
09 декабря 2020 г.:
|
10 ноября 2020 г.:
|
10 декабря 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0564
|
2,0616
|
2,0116
|
1,8813
|
-0,0052
|
0,0448
|
0,1751
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
0,0232
|
0,0222
|
0,0268
|
-0,0001
|
0,0009
|
-0,0037
|
1 турецкая лира
|
0,2171
|
0,2175
|
0,2088
|
0,2926
|
-0,0004
|
0,0083
|
-0,0755
|
1 австралийский доллар
|
1,2707
|
1,2649
|
1,2381
|
1,1607
|
0,0058
|
0,0326
|
0,1100
|
1 аргентинский песо
|
0,0207
|
0,0208
|
0,0214
|
0,0284
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0077
|
1 белорусский рубль
|
0,6668
|
0,6624
|
0,6603
|
0,8041
|
0,0044
|
0,0065
|
-0,1373
|
1 бразильский реал
|
0,3289
|
0,3321
|
0,3159
|
0,4107
|
-0,0032
|
0,0130
|
-0,0818
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1139
|
0,114
|
0,1103
|
0,1159
|
-0,0001
|
0,0036
|
-0,0020
|
100 южнокорейских вон
|
0,1567
|
0,1572
|
0,1525
|
0,1425
|
-0,0005
|
0,0042
|
0,0142
|
1 чешская крона
|
0,0782
|
0,0783
|
0,0759
|
0,0737
|
-0,0001
|
0,0023
|
0,0045
|
100 чилийских песо
|
0,229
|
0,2284
|
0,2248
|
0,2192
|
0,0006
|
0,0042
|
0,0098
|
1 китайский юань
|
0,2599
|
0,2605
|
0,2573
|
0,2415
|
-0,0006
|
0,0026
|
0,0184
|
1 датская крона
|
0,2763
|
0,277
|
0,2702
|
0,2518
|
-0,0007
|
0,0061
|
0,0245
|
1 грузинский лари
|
0,5183
|
0,5183
|
0,5105
|
0,5823
|
0
|
0,0078
|
-0,0640
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2172
|
0
|
0
|
0,0021
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0231
|
0,023
|
0,024
|
0
|
0,0001
|
-0,0009
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2728
|
2,2743
|
2,2418
|
2,2355
|
-0,0015
|
0,0310
|
0,0373
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,0121
|
0,0121
|
0
|
-0,0001
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2007
|
0,2012
|
0,1973
|
0,1785
|
-0,0005
|
0,0034
|
0,0222
|
1 швейцарский франк
|
1,9126
|
1,9143
|
1,8635
|
1,7206
|
-0,0017
|
0,0491
|
0,1920
|
1 израильский шекель
|
0,5224
|
0,5218
|
0,5048
|
0,4903
|
0,0006
|
0,0176
|
0,0321
|
1 канадский доллар
|
1,3284
|
1,3281
|
1,3073
|
1,2848
|
0,0003
|
0,0211
|
0,0436
|
1 кувейтский динар
|
5,5771
|
5,582
|
5,5565
|
5,5982
|
-0,0049
|
0,0206
|
-0,0211
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,0041
|
0,004
|
0,0044
|
-0,0001
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,0203
|
0,0234
|
0
|
-0,0003
|
-0,0034
|
100 ливанских фунтов
|
0,1123
|
0,1124
|
0,1119
|
0,1124
|
-0,0001
|
0,0004
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4186
|
0,418
|
0,4128
|
0,4085
|
0,0006
|
0,0058
|
0,0101
|
1 мексиканский песо
|
0,0857
|
0,0862
|
0,0835
|
0,0885
|
-0,0005
|
0,0022
|
-0,0028
|
1 молдавская лея
|
0,098
|
0,098
|
0,0991
|
0,098
|
0
|
-0,0011
|
0
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1085
|
0,1086
|
0,1052
|
-0,0002
|
-0,0003
|
0,0031
|
1 норвежская крона
|
0,193
|
0,1949
|
0,1882
|
0,1859
|
-0,0019
|
0,0048
|
0,0071
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0178
|
0
|
0
|
-0,0014
|
1 польский злотый
|
0,4646
|
0,4636
|
0,4482
|
0,4387
|
0,0010
|
0,0164
|
0,0259
|
1 сингапурский доллар
|
1,2717
|
1,2741
|
1,2631
|
1,25
|
-0,0024
|
0,0086
|
0,0217
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4531
|
0,4533
|
0,4533
|
0,0001
|
-0,0001
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,443
|
2,4406
|
2,4223
|
2,343
|
0,0024
|
0,0207
|
0,1000
|
1 тайваньский доллар
|
0,0602
|
0,0603
|
0,0595
|
0,0558
|
-0,0001
|
0,0007
|
0,0044
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1754
|
0
|
0
|
-0,0250
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0605
|
0,0604
|
0,0605
|
0,0717
|
0,0001
|
0
|
-0,0112
|
100 японских иен
|
1,6284
|
1,6327
|
1,6199
|
1,5647
|
-0,0043
|
0,0085
|
0,0637
|
1 новозеландский доллар
|
1,1967
|
1,2008
|
1,162
|
1,1152
|
-0,0041
|
0,0347
|
0,0815
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni