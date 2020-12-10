Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0564 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 10 декабря 2020 г.: 09 декабря 2020 г.: 10 ноября 2020 г.: 10 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0564 2,0616 2,0116 1,8813 -0,0052 0,0448 0,1751 1 российский рубль 0,0231 0,0232 0,0222 0,0268 -0,0001 0,0009 -0,0037 1 турецкая лира 0,2171 0,2175 0,2088 0,2926 -0,0004 0,0083 -0,0755 1 австралийский доллар 1,2707 1,2649 1,2381 1,1607 0,0058 0,0326 0,1100 1 аргентинский песо 0,0207 0,0208 0,0214 0,0284 -0,0001 -0,0007 -0,0077 1 белорусский рубль 0,6668 0,6624 0,6603 0,8041 0,0044 0,0065 -0,1373 1 бразильский реал 0,3289 0,3321 0,3159 0,4107 -0,0032 0,0130 -0,0818 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1139 0,114 0,1103 0,1159 -0,0001 0,0036 -0,0020 100 южнокорейских вон 0,1567 0,1572 0,1525 0,1425 -0,0005 0,0042 0,0142 1 чешская крона 0,0782 0,0783 0,0759 0,0737 -0,0001 0,0023 0,0045 100 чилийских песо 0,229 0,2284 0,2248 0,2192 0,0006 0,0042 0,0098 1 китайский юань 0,2599 0,2605 0,2573 0,2415 -0,0006 0,0026 0,0184 1 датская крона 0,2763 0,277 0,2702 0,2518 -0,0007 0,0061 0,0245 1 грузинский лари 0,5183 0,5183 0,5105 0,5823 0 0,0078 -0,0640 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2172 0 0 0,0021 1 индийская рупия 0,0231 0,0231 0,023 0,024 0 0,0001 -0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,2728 2,2743 2,2418 2,2355 -0,0015 0,0310 0,0373 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,0121 0,0121 0 -0,0001 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2007 0,2012 0,1973 0,1785 -0,0005 0,0034 0,0222 1 швейцарский франк 1,9126 1,9143 1,8635 1,7206 -0,0017 0,0491 0,1920 1 израильский шекель 0,5224 0,5218 0,5048 0,4903 0,0006 0,0176 0,0321 1 канадский доллар 1,3284 1,3281 1,3073 1,2848 0,0003 0,0211 0,0436 1 кувейтский динар 5,5771 5,582 5,5565 5,5982 -0,0049 0,0206 -0,0211 1 казахский тенге 0,004 0,0041 0,004 0,0044 -0,0001 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,0203 0,0234 0 -0,0003 -0,0034 100 ливанских фунтов 0,1123 0,1124 0,1119 0,1124 -0,0001 0,0004 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4186 0,418 0,4128 0,4085 0,0006 0,0058 0,0101 1 мексиканский песо 0,0857 0,0862 0,0835 0,0885 -0,0005 0,0022 -0,0028 1 молдавская лея 0,098 0,098 0,0991 0,098 0 -0,0011 0 1 египетский фунт 0,1083 0,1085 0,1086 0,1052 -0,0002 -0,0003 0,0031 1 норвежская крона 0,193 0,1949 0,1882 0,1859 -0,0019 0,0048 0,0071 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0164 0,0178 0 0 -0,0014 1 польский злотый 0,4646 0,4636 0,4482 0,4387 0,0010 0,0164 0,0259 1 сингапурский доллар 1,2717 1,2741 1,2631 1,25 -0,0024 0,0086 0,0217 1 саудовский риал 0,4532 0,4531 0,4533 0,4533 0,0001 -0,0001 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,443 2,4406 2,4223 2,343 0,0024 0,0207 0,1000 1 тайваньский доллар 0,0602 0,0603 0,0595 0,0558 -0,0001 0,0007 0,0044 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1754 0 0 -0,0250 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0605 0,0604 0,0605 0,0717 0,0001 0 -0,0112 100 японских иен 1,6284 1,6327 1,6199 1,5647 -0,0043 0,0085 0,0637 1 новозеландский доллар 1,1967 1,2008 1,162 1,1152 -0,0041 0,0347 0,0815

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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