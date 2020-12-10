Манат укрепился к евро и рублю

Финансы 10 декабря 2020 09:30 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0564 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

10 декабря 2020 г.:

09 декабря 2020 г.:

10 ноября 2020 г.:

10 декабря 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0564

2,0616

2,0116

1,8813

-0,0052

0,0448

0,1751

1 российский рубль

0,0231

0,0232

0,0222

0,0268

-0,0001

0,0009

-0,0037

1 турецкая лира

0,2171

0,2175

0,2088

0,2926

-0,0004

0,0083

-0,0755

1 австралийский доллар

1,2707

1,2649

1,2381

1,1607

0,0058

0,0326

0,1100

1 аргентинский песо

0,0207

0,0208

0,0214

0,0284

-0,0001

-0,0007

-0,0077

1 белорусский рубль

0,6668

0,6624

0,6603

0,8041

0,0044

0,0065

-0,1373

1 бразильский реал

0,3289

0,3321

0,3159

0,4107

-0,0032

0,0130

-0,0818

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1139

0,114

0,1103

0,1159

-0,0001

0,0036

-0,0020

100 южнокорейских вон

0,1567

0,1572

0,1525

0,1425

-0,0005

0,0042

0,0142

1 чешская крона

0,0782

0,0783

0,0759

0,0737

-0,0001

0,0023

0,0045

100 чилийских песо

0,229

0,2284

0,2248

0,2192

0,0006

0,0042

0,0098

1 китайский юань

0,2599

0,2605

0,2573

0,2415

-0,0006

0,0026

0,0184

1 датская крона

0,2763

0,277

0,2702

0,2518

-0,0007

0,0061

0,0245

1 грузинский лари

0,5183

0,5183

0,5105

0,5823

0

0,0078

-0,0640

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2172

0

0

0,0021

1 индийская рупия

0,0231

0,0231

0,023

0,024

0

0,0001

-0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,2728

2,2743

2,2418

2,2355

-0,0015

0,0310

0,0373

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,0121

0,0121

0

-0,0001

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2007

0,2012

0,1973

0,1785

-0,0005

0,0034

0,0222

1 швейцарский франк

1,9126

1,9143

1,8635

1,7206

-0,0017

0,0491

0,1920

1 израильский шекель

0,5224

0,5218

0,5048

0,4903

0,0006

0,0176

0,0321

1 канадский доллар

1,3284

1,3281

1,3073

1,2848

0,0003

0,0211

0,0436

1 кувейтский динар

5,5771

5,582

5,5565

5,5982

-0,0049

0,0206

-0,0211

1 казахский тенге

0,004

0,0041

0,004

0,0044

-0,0001

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,02

0,02

0,0203

0,0234

0

-0,0003

-0,0034

100 ливанских фунтов

0,1123

0,1124

0,1119

0,1124

-0,0001

0,0004

-0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4186

0,418

0,4128

0,4085

0,0006

0,0058

0,0101

1 мексиканский песо

0,0857

0,0862

0,0835

0,0885

-0,0005

0,0022

-0,0028

1 молдавская лея

0,098

0,098

0,0991

0,098

0

-0,0011

0

1 египетский фунт

0,1083

0,1085

0,1086

0,1052

-0,0002

-0,0003

0,0031

1 норвежская крона

0,193

0,1949

0,1882

0,1859

-0,0019

0,0048

0,0071

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0164

0,0178

0

0

-0,0014

1 польский злотый

0,4646

0,4636

0,4482

0,4387

0,0010

0,0164

0,0259

1 сингапурский доллар

1,2717

1,2741

1,2631

1,25

-0,0024

0,0086

0,0217

1 саудовский риал

0,4532

0,4531

0,4533

0,4533

0,0001

-0,0001

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,443

2,4406

2,4223

2,343

0,0024

0,0207

0,1000

1 тайваньский доллар

0,0602

0,0603

0,0595

0,0558

-0,0001

0,0007

0,0044

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1754

0

0

-0,0250

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0605

0,0604

0,0605

0,0717

0,0001

0

-0,0112

100 японских иен

1,6284

1,6327

1,6199

1,5647

-0,0043

0,0085

0,0637

1 новозеландский доллар

1,1967

1,2008

1,162

1,1152

-0,0041

0,0347

0,0815

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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