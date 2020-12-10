В Азербайджане стартовал проект страховых тренингов международного уровня

Финансы 10 декабря 2020 13:59 (UTC+04:00)
В Азербайджане стартовал проект страховых тренингов международного уровня

БАКУ /Trend/ - Ассоциация страховщиков Азербайджана (АСА) при организационной поддержке Центрального банка Азербайджана (ЦБА) проводит широкомасштабную программу тренингов при помощи опытных страховых сотрудников Турции.

Как сообщает Trend со ссылкой на ассоциацию, первое направление тренинга, в котором приняло участие большое количество слушателей, было посвящено актуарной специальности в страховом секторе. Актуарные тренинги страховщиков, которые играют важную роль в обеспечении финансовой устойчивости, проводятся в соответствии с международной практикой. Одним из важных проектов Центробанка Азербайджана является повышение знаний и навыков актуариев в проведении шагов по переходу к регулированию и контролю на основе риска, а также адаптация к международному опыту.

Сообщается, что в ближайшие месяцы также планируется проведение тренингов по таким важным направлениям в финансовом секторе, как Solvency II, IFRS-17, андерайтинг, перестрахование и регулирование убытков.

Основной целью данного проекта, реализуемого по соглашению, достигнутому между ЦБА, АСА и турецким фондом TSEV, является развитие кадрового потенциала в страховом секторе, увеличение числа профессиональных кадров и, как следствие, обеспечение устойчивого развития страхового сектора в Азербайджане, а также защита прав потребителей страховых услуг.

Актуарные тренинги, проводимые в рамках программы, состоят из четырех этапов и предусматривают проведение экзаменов в конце каждого этапа. Тренинги и соответствующие экзамены организуются в онлайн-форме сотрудниками турецкого фонда TSEV.

Отметим, что страховая ассоциация Турции действует с 1900 года, то есть 120 лет, и является регулятором страхового сектора Турции.

Напомним, что Ассоциация страховщиков Азербайджана была зарегистрирована 29 декабря 2006 года.

На сегодня в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компании.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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