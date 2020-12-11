Евро и рубль дорожают к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0669 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
11 декабря 2020 г.:
|
10 декабря 2020 г.:
|
11 ноября 2020 г.:
|
11 декабря 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0669
|
2,0564
|
2,0101
|
1,8853
|
0,0105
|
0,0568
|
0,1816
|
1 российский рубль
|
0,0233
|
0,0231
|
0,0222
|
0,0267
|
0,0002
|
0,0011
|
-0,0034
|
1 турецкая лира
|
0,2153
|
0,2171
|
0,2076
|
0,2928
|
-0,0018
|
0,0077
|
-0,0775
|
1 австралийский доллар
|
1,286
|
1,2707
|
1,2424
|
1,159
|
0,0153
|
0,0436
|
0,1270
|
1 аргентинский песо
|
0,0207
|
0,0207
|
0,0214
|
0,0284
|
0
|
-0,0007
|
-0,0077
|
1 белорусский рубль
|
0,6658
|
0,6668
|
0,6658
|
0,8049
|
-0,0010
|
0
|
-0,1391
|
1 бразильский реал
|
0,3387
|
0,3289
|
0,3141
|
0,41
|
0,0098
|
0,0246
|
-0,0713
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1133
|
0,1139
|
0,1093
|
0,1149
|
-0,0006
|
0,0040
|
-0,0016
|
100 южнокорейских вон
|
0,1558
|
0,1567
|
0,153
|
0,1424
|
-0,0009
|
0,0028
|
0,0134
|
1 чешская крона
|
0,0785
|
0,0782
|
0,076
|
0,0738
|
0,0003
|
0,0025
|
0,0047
|
100 чилийских песо
|
0,2311
|
0,229
|
0,2247
|
0,2183
|
0,0021
|
0,0064
|
0,0128
|
1 китайский юань
|
0,26
|
0,2599
|
0,2577
|
0,2416
|
0,0001
|
0,0023
|
0,0184
|
1 датская крона
|
0,2776
|
0,2763
|
0,27
|
0,2523
|
0,0013
|
0,0076
|
0,0253
|
1 грузинский лари
|
0,5177
|
0,5183
|
0,5152
|
0,5872
|
-0,0006
|
0,0025
|
-0,0695
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2173
|
0
|
0
|
0,0020
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0231
|
0,0229
|
0,024
|
0
|
0,0002
|
-0,0009
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2638
|
2,2728
|
2,2551
|
2,2335
|
-0,0090
|
0,0087
|
0,0303
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,012
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0001
|
0
|
0
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2017
|
0,2007
|
0,1975
|
0,179
|
0,0010
|
0,0042
|
0,0227
|
1 швейцарский франк
|
1,9197
|
1,9126
|
1,8585
|
1,726
|
0,0071
|
0,0612
|
0,1937
|
1 израильский шекель
|
0,5223
|
0,5224
|
0,5028
|
0,4886
|
-0,0001
|
0,0195
|
0,0337
|
1 канадский доллар
|
1,3361
|
1,3284
|
1,3045
|
1,2845
|
0,0077
|
0,0316
|
0,0516
|
1 кувейтский динар
|
5,5716
|
5,5771
|
5,5628
|
5,5982
|
-0,0055
|
0,0088
|
-0,0266
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,0203
|
0,0236
|
0
|
-0,0003
|
-0,0036
|
100 ливанских фунтов
|
0,1127
|
0,1123
|
0,1125
|
0,1125
|
0,0004
|
0,0002
|
0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4193
|
0,4186
|
0,4123
|
0,4085
|
0,0007
|
0,0070
|
0,0108
|
1 мексиканский песо
|
0,085
|
0,0857
|
0,0838
|
0,0882
|
-0,0007
|
0,0012
|
-0,0032
|
1 молдавская лея
|
0,0983
|
0,098
|
0,0993
|
0,0981
|
0,0003
|
-0,0010
|
0,0002
|
1 египетский фунт
|
0,108
|
0,1083
|
0,1085
|
0,1052
|
-0,0003
|
-0,0005
|
0,0028
|
1 норвежская крона
|
0,1943
|
0,193
|
0,1892
|
0,1852
|
0,0013
|
0,0051
|
0,0091
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4667
|
0,4646
|
0,4465
|
0,4394
|
0,0021
|
0,0202
|
0,0273
|
1 сингапурский доллар
|
1,2751
|
1,2717
|
1,2626
|
1,2504
|
0,0034
|
0,0125
|
0,0247
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4533
|
0
|
-0,0001
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4369
|
2,443
|
2,414
|
2,3436
|
-0,0061
|
0,0229
|
0,0933
|
1 тайваньский доллар
|
0,0604
|
0,0602
|
0,0596
|
0,0558
|
0,0002
|
0,0008
|
0,0046
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1754
|
0
|
0
|
-0,0250
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0607
|
0,0605
|
0,0605
|
0,072
|
0,0002
|
0,0002
|
-0,0113
|
100 японских иен
|
1,6338
|
1,6284
|
1,6167
|
1,5633
|
0,0054
|
0,0171
|
0,0705
|
1 новозеландский доллар
|
1,2079
|
1,1967
|
1,1711
|
1,1097
|
0,0112
|
0,0368
|
0,0982
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni