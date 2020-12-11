Евро и рубль дорожают к манату

Финансы 11 декабря 2020 09:35 (UTC+04:00)
Евро и рубль дорожают к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0669 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

11 декабря 2020 г.:

10 декабря 2020 г.:

11 ноября 2020 г.:

11 декабря 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0669

2,0564

2,0101

1,8853

0,0105

0,0568

0,1816

1 российский рубль

0,0233

0,0231

0,0222

0,0267

0,0002

0,0011

-0,0034

1 турецкая лира

0,2153

0,2171

0,2076

0,2928

-0,0018

0,0077

-0,0775

1 австралийский доллар

1,286

1,2707

1,2424

1,159

0,0153

0,0436

0,1270

1 аргентинский песо

0,0207

0,0207

0,0214

0,0284

0

-0,0007

-0,0077

1 белорусский рубль

0,6658

0,6668

0,6658

0,8049

-0,0010

0

-0,1391

1 бразильский реал

0,3387

0,3289

0,3141

0,41

0,0098

0,0246

-0,0713

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1133

0,1139

0,1093

0,1149

-0,0006

0,0040

-0,0016

100 южнокорейских вон

0,1558

0,1567

0,153

0,1424

-0,0009

0,0028

0,0134

1 чешская крона

0,0785

0,0782

0,076

0,0738

0,0003

0,0025

0,0047

100 чилийских песо

0,2311

0,229

0,2247

0,2183

0,0021

0,0064

0,0128

1 китайский юань

0,26

0,2599

0,2577

0,2416

0,0001

0,0023

0,0184

1 датская крона

0,2776

0,2763

0,27

0,2523

0,0013

0,0076

0,0253

1 грузинский лари

0,5177

0,5183

0,5152

0,5872

-0,0006

0,0025

-0,0695

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2173

0

0

0,0020

1 индийская рупия

0,0231

0,0231

0,0229

0,024

0

0,0002

-0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,2638

2,2728

2,2551

2,2335

-0,0090

0,0087

0,0303

100 индонезийских рупий

0,0121

0,012

0,0121

0,0121

0,0001

0

0

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2017

0,2007

0,1975

0,179

0,0010

0,0042

0,0227

1 швейцарский франк

1,9197

1,9126

1,8585

1,726

0,0071

0,0612

0,1937

1 израильский шекель

0,5223

0,5224

0,5028

0,4886

-0,0001

0,0195

0,0337

1 канадский доллар

1,3361

1,3284

1,3045

1,2845

0,0077

0,0316

0,0516

1 кувейтский динар

5,5716

5,5771

5,5628

5,5982

-0,0055

0,0088

-0,0266

1 казахский тенге

0,0041

0,004

0,004

0,0044

0,0001

0,0001

-0,0003

1 киргизский сом

0,02

0,02

0,0203

0,0236

0

-0,0003

-0,0036

100 ливанских фунтов

0,1127

0,1123

0,1125

0,1125

0,0004

0,0002

0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4193

0,4186

0,4123

0,4085

0,0007

0,0070

0,0108

1 мексиканский песо

0,085

0,0857

0,0838

0,0882

-0,0007

0,0012

-0,0032

1 молдавская лея

0,0983

0,098

0,0993

0,0981

0,0003

-0,0010

0,0002

1 египетский фунт

0,108

0,1083

0,1085

0,1052

-0,0003

-0,0005

0,0028

1 норвежская крона

0,1943

0,193

0,1892

0,1852

0,0013

0,0051

0,0091

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0164

0,0179

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4667

0,4646

0,4465

0,4394

0,0021

0,0202

0,0273

1 сингапурский доллар

1,2751

1,2717

1,2626

1,2504

0,0034

0,0125

0,0247

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4533

0

-0,0001

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4369

2,443

2,414

2,3436

-0,0061

0,0229

0,0933

1 тайваньский доллар

0,0604

0,0602

0,0596

0,0558

0,0002

0,0008

0,0046

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1754

0

0

-0,0250

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0607

0,0605

0,0605

0,072

0,0002

0,0002

-0,0113

100 японских иен

1,6338

1,6284

1,6167

1,5633

0,0054

0,0171

0,0705

1 новозеландский доллар

1,2079

1,1967

1,1711

1,1097

0,0112

0,0368

0,0982

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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