Евро и рубль дорожают к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0669 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 11 декабря 2020 г.: 10 декабря 2020 г.: 11 ноября 2020 г.: 11 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0669 2,0564 2,0101 1,8853 0,0105 0,0568 0,1816 1 российский рубль 0,0233 0,0231 0,0222 0,0267 0,0002 0,0011 -0,0034 1 турецкая лира 0,2153 0,2171 0,2076 0,2928 -0,0018 0,0077 -0,0775 1 австралийский доллар 1,286 1,2707 1,2424 1,159 0,0153 0,0436 0,1270 1 аргентинский песо 0,0207 0,0207 0,0214 0,0284 0 -0,0007 -0,0077 1 белорусский рубль 0,6658 0,6668 0,6658 0,8049 -0,0010 0 -0,1391 1 бразильский реал 0,3387 0,3289 0,3141 0,41 0,0098 0,0246 -0,0713 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1133 0,1139 0,1093 0,1149 -0,0006 0,0040 -0,0016 100 южнокорейских вон 0,1558 0,1567 0,153 0,1424 -0,0009 0,0028 0,0134 1 чешская крона 0,0785 0,0782 0,076 0,0738 0,0003 0,0025 0,0047 100 чилийских песо 0,2311 0,229 0,2247 0,2183 0,0021 0,0064 0,0128 1 китайский юань 0,26 0,2599 0,2577 0,2416 0,0001 0,0023 0,0184 1 датская крона 0,2776 0,2763 0,27 0,2523 0,0013 0,0076 0,0253 1 грузинский лари 0,5177 0,5183 0,5152 0,5872 -0,0006 0,0025 -0,0695 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2173 0 0 0,0020 1 индийская рупия 0,0231 0,0231 0,0229 0,024 0 0,0002 -0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,2638 2,2728 2,2551 2,2335 -0,0090 0,0087 0,0303 100 индонезийских рупий 0,0121 0,012 0,0121 0,0121 0,0001 0 0 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2017 0,2007 0,1975 0,179 0,0010 0,0042 0,0227 1 швейцарский франк 1,9197 1,9126 1,8585 1,726 0,0071 0,0612 0,1937 1 израильский шекель 0,5223 0,5224 0,5028 0,4886 -0,0001 0,0195 0,0337 1 канадский доллар 1,3361 1,3284 1,3045 1,2845 0,0077 0,0316 0,0516 1 кувейтский динар 5,5716 5,5771 5,5628 5,5982 -0,0055 0,0088 -0,0266 1 казахский тенге 0,0041 0,004 0,004 0,0044 0,0001 0,0001 -0,0003 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,0203 0,0236 0 -0,0003 -0,0036 100 ливанских фунтов 0,1127 0,1123 0,1125 0,1125 0,0004 0,0002 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4193 0,4186 0,4123 0,4085 0,0007 0,0070 0,0108 1 мексиканский песо 0,085 0,0857 0,0838 0,0882 -0,0007 0,0012 -0,0032 1 молдавская лея 0,0983 0,098 0,0993 0,0981 0,0003 -0,0010 0,0002 1 египетский фунт 0,108 0,1083 0,1085 0,1052 -0,0003 -0,0005 0,0028 1 норвежская крона 0,1943 0,193 0,1892 0,1852 0,0013 0,0051 0,0091 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0164 0,0179 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4667 0,4646 0,4465 0,4394 0,0021 0,0202 0,0273 1 сингапурский доллар 1,2751 1,2717 1,2626 1,2504 0,0034 0,0125 0,0247 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4533 0 -0,0001 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4369 2,443 2,414 2,3436 -0,0061 0,0229 0,0933 1 тайваньский доллар 0,0604 0,0602 0,0596 0,0558 0,0002 0,0008 0,0046 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1754 0 0 -0,0250 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0607 0,0605 0,0605 0,072 0,0002 0,0002 -0,0113 100 японских иен 1,6338 1,6284 1,6167 1,5633 0,0054 0,0171 0,0705 1 новозеландский доллар 1,2079 1,1967 1,1711 1,1097 0,0112 0,0368 0,0982

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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