В ноябре в Казахстане вырос индекс деловой активности вырос

В ноябре индекс деловой активности в Казахстане вырос на 0,6 процентных пункта с 48,8 до 49,4, передает Trend со ссылкой на Нацбанк Казахстана.

На рост индекса в значительной степени повлияло улучшение ситуации в строительстве, которое впервые с февраля текущего года вышло в положительную зону, достигнув значения в 52,5 с 47,6 в октябре. В промышленности и сфере услуг ситуация не изменилась, индексы составили 49,6 и 48,7 соответственно.

В разрезе регионов в ноябре улучшились показатели деловой активности в Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и Шымкенте. Значительно снизился индекс в Западно-Казахстанской области.

Индекс бизнес климата в ноябре составил 1,3 (в октябре т.г. -0,0), что указывает на улучшение условий ведения бизнеса. Предприятия оценили текущие бизнес-условия положительно. Респонденты ожидают улучшения условий ведения бизнеса в декабре, оценка будущих условий составила 4,3.

Индекс деловой активности формируется на основе опроса предприятий об их текущих показателях и ожиданиях по их изменениям в будущем. В ноябре в опросе приняло участие 451 предприятие: в сфере строительства – 64, промышленности – 169, услуг – 218.