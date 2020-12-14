Газпромбанк по итогам 2020 года ожидает спад ВВП Азербайджана

Финансы 14 декабря 2020 14:20 (UTC+04:00)
Газпромбанк по итогам 2020 года ожидает спад ВВП Азербайджана
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