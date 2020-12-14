Нацбанк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,0%

Финансы 14 декабря 2020 17:17 (UTC+04:00)
Нацбанк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,0%

Национальный Банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,0% годовых с сужением процентного коридора до +/- 1,0 п.п, передает Trend со ссылкой на Нацбанк Казахстана.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,0% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8,0%.

Решение обусловлено фундаментальной нестабильностью на рынке нефти, высокими и слабо заякоренными инфляционными ожиданиями, при все еще сохраняющейся неопределенности, связанной с эпидемиологической ситуацией в стране и мире, а также со сроками массовой вакцинации. Заякорение инфляционных ожиданий является основой для достижения цели по инфляции в 2021-2022 годах, в этой связи текущий уровень базовой ставки позволит достигнуть цели по инфляции в 4-6% к концу 2021 года.

Годовая инфляция в ноябре 2020 года ускорилась до 7,3% после стабилизации на уровне 7,0-7,1% в июне-октябре т.г. Динамика инфляционных процессов продолжает складываться выше целевого коридора 4-6%.

Продовольственная компонента инфляции продолжает вносить основной вклад в формирование инфляционных процессов. При этом, международные цены на зерновые растут четвертый месяц подряд, что создает дополнительные проинфляционные риски. Рост цен на продукты после некоторого замедления в предыдущие месяцы в ноябре 2020 года вновь ускорился до 10,8% в годовом выражении, несмотря на замедление роста цен на отдельные виды товаров, такие как мясо и хлебобулочная продукция. В ноябре 2020 года продолжилось ускорение цен на сахар и подсолнечное масло на фоне роста мировых цен.

Непродовольственная инфляция в ноябре 2020 года ускорилась до 5,7% в годовом выражении. В связи с пандемией сохраняется рост цен на медикаменты на 9,7%, товары домашнего обихода - на 7,5% и на моющие и чистящие средства - на 10,2%. Дезинфляционное воздействие оказывают слабый потребительский спрос, снижение реальных денежных доходов населения и существующие карантинные ограничения в стране. Непродовольственная инфляция сдерживается замедлением годовых темпов роста цен на ГСМ до 1,7%, а также смещением потребительских предпочтений населения в сторону более дешевых импортных товаров.

Инфляция платных услуг в годовом выражении также показала ускорение до 4,1%. Этому способствовали рост цен как на регулируемые (коммунальные услуги), так и нерегулируемые услуги (услуги больниц, образования, ремонт обуви и автомобилей).

По оценкам Национального Банка, в августе-октябре 2020 года сезонно-очищенный аннуализированный рост потребительских цен складывался ближе к верхней границе целевого коридора 4-6%. Однако в ноябре 2020 года на фоне роста цен на отдельные товары (масла и жиры, сахар, верхняя одежда, тепловая энергия) он ускорился до 7,4%, тем самым существенно превысив целевой коридор.

Прогноз инфляции в Казахстане по итогам 2020 года пересмотрен в сторону снижения. Годовая инфляция в декабре 2020 года ожидается в диапазоне 7,3-7,5% ввиду более выраженного дезинфляционного влияния внутреннего спроса на фоне повторных карантинных мер. Тем не менее, среднесрочные прогнозы инфляции не претерпели значительных изменений – постепенное замедление к верхней границе целевого коридора 4-6% произойдет лишь к концу 2021 года.

Экономика Казахстана по итогам 11 месяцев 2020 года сократилась на 2,8% в годовом выражении – снижение экономической активности оказалось более глубоким, чем ожидалось. Это обусловлено сокращением горнодобывающей отрасли на 3,4%, а также реализацией негативного сценария второй волны коронавируса. В секторе услуг с начала года продолжается отрицательный вклад торговли, обусловленный сокращением оптового товарооборота на фоне сокращения экспорта нефти и отдельных видов металлов. При этом ввиду смягчения ограничительных мер в отдельных регионах наблюдается рост объемов розничной торговли. Динамика в транспорте также находится в отрицательной зоне. Положительный вклад в динамику ВВП внесли отрасли строительства (12,1%), информации и связи (8,4%), сельского хозяйства (5,3%).

В октябре 2020 года наблюдалось ухудшение инвестиционной активности (сокращение на 4,7% г/г с начала года). Падение инвестиций в горнодобывающей промышленности, строительстве и торговле частично нивелируется положительной динамикой, а местами и ускорением инвестиций в других отраслях реального и государственного секторов экономики.

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