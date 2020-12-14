Центробанк Азербайджана предоставляет единовременные страховые выплаты наследникам военнослужащих, ставших шехидами (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В целях оперативного обеспечения единовременных страховых выплат наследникам военнослужащих, ставших шехидами, и военнослужащим, получившим травмы различной степени тяжести в 44-дневной Отечественной войне за освобождение земель от армянской оккупации, а также в период Первой Карабахской войны, в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) создана рабочая группа, состоящая из руководящих лиц.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, рабочая группа совместно с соответствующими государственными структурами, в том числе министерством юстиции Азербайджана, Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу и Министерством труда и социальной защиты населения, в установленном порядке проводит работу по оперативному осуществлению страховых выплат наследникам военнослужащих, а также по подготовке в кратчайшие сроки необходимых для этой цели подтверждающих документов.

Сообщается, что созданная рабочая группа уже провела встречу в формате видеоконференции с рабочей группой Министерства труда и социальной защиты населения по социальным вопросам шехидов, инвалидов, ветеранов и участников войны. Были обсуждены взаимные вопросы по решению социальных вопросов данной категории военнослужащих и определена программа совместной деятельности. В то же время в эту рабочую группу вошли представители Центробанка и Государственной страховой коммерческой компании Азербайджана.

Рабочая группа взяла на себя управление и контроль за тем, чтобы обращения, направленные для получения соответствующих страховых выплат, были немедленно рассмотрены в главном офисе или районных филиалах Государственной страховой коммерческой компании, а выплаты были осуществлены в кратчайшие сроки. Семьи шехидов посещают сотрудники компании, им оказывается вся необходимая помощь и юридическая поддержка для облегчения процесса выплаты.

Отметим, что в соответствии с законом Азербайджана "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих" страховые выплаты наследникам погибших военнослужащих, а также в случае инвалидности или увечья, предоставляются Государственной страховой коммерческой компанией Азербайджана.

В случае возникновения каких-либо проблем с получением страховой выплаты у членов семей погибших и раненых военнослужащих Центробанк просит обращаться на горячую линию банка по номеру 966.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni