Индексы на биржах США менялись разнонаправленно на фоне начала применения вакцины

Индексы на фондовой бирже Нью-Йорка менялись разнонаправленно на фоне начала вакцинации населения препаратом от коронавируса, произведенным американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. Соответствующие данные размещены на сайте этой торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Промышленный индекс Dow Jones понизился на 184,82 пункта (0,62%), до 29 861,55 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 15,97 пункта (0,44%) и оказался на отметке 3 647,49 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq, напротив, вырос на 62,17 пункта (0,50%), до 12 440,04 пункта.

Нефть марки WTI подорожала. К 17:00 по времени восточного побережья США (01:00 мск) цена поставок энергоносителя в январе выросла на $0,45 (0,97%), до $47,01.

"По большому счету мы находимся в режиме ожидания, - приводит телекомпания ABC слова инвестиционного аналитика фирмы U.S. Bank Wealth Management Терри Сэндвена. - Хорошие новости заключаются в том, что началось распространение вакцины, а это означает, что мы находимся на пути к восстановлению".

В понедельник в США началось применение препарата, разработанного Pfizer и BioNTech. "Введена первая вакцина", - написал на своей странице в Twitter президент страны Дональд Трамп. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США 11 декабря одобрило обращение Pfizer и BioNTech о регистрации их препарата по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Специалисты управления получили подтверждения того, что эффективность вакцины составляет 95% после второй дозы, одному человеку требуется введение двух доз препарата.