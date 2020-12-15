Манат дорожает к рублю и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0652 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 15 декабря 2020 г.: 14 декабря 2020 г.: 15 ноября 2020 г.: 15 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0652 2,0625 2,0069 1,8991 0,0027 0,0583 0,1661 1 российский рубль 0,023 0,0233 0,022 0,0271 -0,0003 0,0010 -0,0041 1 турецкая лира 0,2161 0,2162 0,2206 0,294 -0,0001 -0,0045 -0,0779 1 австралийский доллар 1,2768 1,2814 1,229 1,1772 -0,0046 0,0478 0,0996 1 аргентинский песо 0,0206 0,0207 0,0214 0,0284 -0,0001 -0,0008 -0,0078 1 белорусский рубль 0,6726 0,6705 0,6632 0,8058 0,0021 0,0094 -0,1332 1 бразильский реал 0,3323 0,3359 0,3114 0,4156 -0,0036 0,0209 -0,0833 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1129 0,1127 0,1086 0,1177 0,0002 0,0043 -0,0048 100 южнокорейских вон 0,1553 0,1558 0,1525 0,1454 -0,0005 0,0028 0,0099 1 чешская крона 0,0783 0,0783 0,0757 0,0744 0 0,0026 0,0039 100 чилийских песо 0,2317 0,2319 0,2248 0,2209 -0,0002 0,0069 0,0108 1 китайский юань 0,2594 0,26 0,2567 0,2437 -0,0006 0,0027 0,0157 1 датская крона 0,2775 0,2771 0,2695 0,2542 0,0004 0,0080 0,0233 1 грузинский лари 0,5171 0,5177 0,5161 0,6 -0,0006 0,0010 -0,0829 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2192 0,2178 0 0,0001 0,0015 1 индийская рупия 0,0231 0,0231 0,0228 0,0241 0 0,0003 -0,0010 1 британский фунт стерлингов 2,2661 2,2648 2,2311 2,2877 0,0013 0,0350 -0,0216 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,012 0,0122 0 0 -0,0002 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2022 0,2014 0,1965 0,1819 0,0008 0,0057 0,0203 1 швейцарский франк 1,9166 1,9119 1,8584 1,7255 0,0047 0,0582 0,1911 1 израильский шекель 0,5217 0,5221 0,5039 0,4888 -0,0004 0,0178 0,0329 1 канадский доллар 1,3311 1,3325 1,2914 1,2913 -0,0014 0,0397 0,0398 1 кувейтский динар 5,5658 5,569 5,5566 5,6023 -0,0032 0,0092 -0,0365 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0039 0,0044 0 0,0002 -0,0003 1 киргизский сом 0,0201 0,02 0,0206 0,0236 0,0001 -0,0005 -0,0035 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1125 0,112 0,1128 0 0,0005 -0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4182 0,4198 0,4117 0,4106 -0,0016 0,0065 0,0076 1 мексиканский песо 0,0839 0,0847 0,0824 0,0894 -0,0008 0,0015 -0,0055 1 молдавская лея 0,0989 0,0987 0,0995 0,0982 0,0002 -0,0006 0,0007 1 египетский фунт 0,1083 0,1082 0,1086 0,1053 0,0001 -0,0003 0,0030 1 норвежская крона 0,1943 0,1935 0,185 0,1882 0,0008 0,0093 0,0061 100 узбекских сомов 0,0163 0,0163 0,0164 0,0179 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4657 0,4635 0,4469 0,443 0,0022 0,0188 0,0227 1 сингапурский доллар 1,2722 1,2736 1,2596 1,2576 -0,0014 0,0126 0,0146 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4532 0,4533 0 0 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4457 2,4386 2,4125 2,3468 0,0071 0,0332 0,0989 1 тайваньский доллар 0,0604 0,0604 0,0596 0,0563 0 0,0008 0,0041 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1756 0 0 -0,0252 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,061 0,0608 0,0603 0,0723 0,0002 0,0007 -0,0113 100 японских иен 1,6327 1,6341 1,6205 1,5509 -0,0014 0,0122 0,0818 1 новозеландский доллар 1,2026 1,2045 1,1588 1,1243 -0,0019 0,0438 0,0783

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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