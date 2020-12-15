Манат дорожает к рублю и лире

Финансы 15 декабря 2020 09:53 (UTC+04:00)
Манат дорожает к рублю и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0652 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

15 декабря 2020 г.:

14 декабря 2020 г.:

15 ноября 2020 г.:

15 декабря 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0652

2,0625

2,0069

1,8991

0,0027

0,0583

0,1661

1 российский рубль

0,023

0,0233

0,022

0,0271

-0,0003

0,0010

-0,0041

1 турецкая лира

0,2161

0,2162

0,2206

0,294

-0,0001

-0,0045

-0,0779

1 австралийский доллар

1,2768

1,2814

1,229

1,1772

-0,0046

0,0478

0,0996

1 аргентинский песо

0,0206

0,0207

0,0214

0,0284

-0,0001

-0,0008

-0,0078

1 белорусский рубль

0,6726

0,6705

0,6632

0,8058

0,0021

0,0094

-0,1332

1 бразильский реал

0,3323

0,3359

0,3114

0,4156

-0,0036

0,0209

-0,0833

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1129

0,1127

0,1086

0,1177

0,0002

0,0043

-0,0048

100 южнокорейских вон

0,1553

0,1558

0,1525

0,1454

-0,0005

0,0028

0,0099

1 чешская крона

0,0783

0,0783

0,0757

0,0744

0

0,0026

0,0039

100 чилийских песо

0,2317

0,2319

0,2248

0,2209

-0,0002

0,0069

0,0108

1 китайский юань

0,2594

0,26

0,2567

0,2437

-0,0006

0,0027

0,0157

1 датская крона

0,2775

0,2771

0,2695

0,2542

0,0004

0,0080

0,0233

1 грузинский лари

0,5171

0,5177

0,5161

0,6

-0,0006

0,0010

-0,0829

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2192

0,2178

0

0,0001

0,0015

1 индийская рупия

0,0231

0,0231

0,0228

0,0241

0

0,0003

-0,0010

1 британский фунт стерлингов

2,2661

2,2648

2,2311

2,2877

0,0013

0,0350

-0,0216

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,012

0,0122

0

0

-0,0002

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2022

0,2014

0,1965

0,1819

0,0008

0,0057

0,0203

1 швейцарский франк

1,9166

1,9119

1,8584

1,7255

0,0047

0,0582

0,1911

1 израильский шекель

0,5217

0,5221

0,5039

0,4888

-0,0004

0,0178

0,0329

1 канадский доллар

1,3311

1,3325

1,2914

1,2913

-0,0014

0,0397

0,0398

1 кувейтский динар

5,5658

5,569

5,5566

5,6023

-0,0032

0,0092

-0,0365

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0039

0,0044

0

0,0002

-0,0003

1 киргизский сом

0,0201

0,02

0,0206

0,0236

0,0001

-0,0005

-0,0035

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1125

0,112

0,1128

0

0,0005

-0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4182

0,4198

0,4117

0,4106

-0,0016

0,0065

0,0076

1 мексиканский песо

0,0839

0,0847

0,0824

0,0894

-0,0008

0,0015

-0,0055

1 молдавская лея

0,0989

0,0987

0,0995

0,0982

0,0002

-0,0006

0,0007

1 египетский фунт

0,1083

0,1082

0,1086

0,1053

0,0001

-0,0003

0,0030

1 норвежская крона

0,1943

0,1935

0,185

0,1882

0,0008

0,0093

0,0061

100 узбекских сомов

0,0163

0,0163

0,0164

0,0179

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4657

0,4635

0,4469

0,443

0,0022

0,0188

0,0227

1 сингапурский доллар

1,2722

1,2736

1,2596

1,2576

-0,0014

0,0126

0,0146

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4532

0,4533

0

0

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4457

2,4386

2,4125

2,3468

0,0071

0,0332

0,0989

1 тайваньский доллар

0,0604

0,0604

0,0596

0,0563

0

0,0008

0,0041

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1756

0

0

-0,0252

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,061

0,0608

0,0603

0,0723

0,0002

0,0007

-0,0113

100 японских иен

1,6327

1,6341

1,6205

1,5509

-0,0014

0,0122

0,0818

1 новозеландский доллар

1,2026

1,2045

1,1588

1,1243

-0,0019

0,0438

0,0783

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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