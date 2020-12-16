Евро и рубль дорожают к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0675 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
16 декабря 2020 г.:
|
15 декабря 2020 г.:
|
16 ноября 2020 г.:
|
16 декабря 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0675
|
2,0652
|
2,0149
|
1,8926
|
0,0023
|
0,0526
|
0,1749
|
1 российский рубль
|
0,0232
|
0,023
|
0,022
|
0,0271
|
0,0002
|
0,0012
|
-0,0039
|
1 турецкая лира
|
0,2169
|
0,2161
|
0,2219
|
0,2924
|
0,0008
|
-0,0050
|
-0,0755
|
1 австралийский доллар
|
1,2848
|
1,2768
|
1,239
|
1,1682
|
0,0080
|
0,0458
|
0,1166
|
1 аргентинский песо
|
0,0206
|
0,0206
|
0,0213
|
0,0284
|
0
|
-0,0007
|
-0,0078
|
1 белорусский рубль
|
0,6725
|
0,6726
|
0,6624
|
0,8096
|
-0,0001
|
0,0101
|
-0,1371
|
1 бразильский реал
|
0,3345
|
0,3323
|
0,3112
|
0,4138
|
0,0022
|
0,0233
|
-0,0793
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1141
|
0,1129
|
0,1099
|
0,1171
|
0,0012
|
0,0042
|
-0,0030
|
100 южнокорейских вон
|
0,1556
|
0,1553
|
0,1534
|
0,145
|
0,0003
|
0,0022
|
0,0106
|
1 чешская крона
|
0,0786
|
0,0783
|
0,0762
|
0,0743
|
0,0003
|
0,0024
|
0,0043
|
100 чилийских песо
|
0,2313
|
0,2317
|
0,2216
|
0,2226
|
-0,0004
|
0,0097
|
0,0087
|
1 китайский юань
|
0,2599
|
0,2594
|
0,2583
|
0,2429
|
0,0005
|
0,0016
|
0,0170
|
1 датская крона
|
0,2778
|
0,2775
|
0,2704
|
0,2533
|
0,0003
|
0,0074
|
0,0245
|
1 грузинский лари
|
0,5175
|
0,5171
|
0,5159
|
0,5958
|
0,0004
|
0,0016
|
-0,0783
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2182
|
0
|
0
|
0,0011
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0231
|
0,0228
|
0,024
|
0
|
0,0003
|
-0,0009
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2869
|
2,2661
|
2,2485
|
2,2757
|
0,0208
|
0,0384
|
0,0112
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,012
|
0,0121
|
0
|
0
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2029
|
0,2022
|
0,1963
|
0,1813
|
0,0007
|
0,0066
|
0,0216
|
1 швейцарский франк
|
1,9201
|
1,9166
|
1,8643
|
1,7275
|
0,0035
|
0,0558
|
0,1926
|
1 израильский шекель
|
0,5224
|
0,5217
|
0,5047
|
0,4881
|
0,0007
|
0,0177
|
0,0343
|
1 канадский доллар
|
1,3361
|
1,3311
|
1,2966
|
1,2906
|
0,0050
|
0,0395
|
0,0455
|
1 кувейтский динар
|
5,5857
|
5,5658
|
5,5631
|
5,605
|
0,0199
|
0,0226
|
-0,0193
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0,0001
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,0201
|
0,021
|
0,0235
|
-0,0001
|
-0,0010
|
-0,0035
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1125
|
0,1122
|
0,1119
|
-0,0001
|
0,0002
|
0,0005
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4196
|
0,4182
|
0,413
|
0,4106
|
0,0014
|
0,0066
|
0,0090
|
1 мексиканский песо
|
0,0852
|
0,0839
|
0,0837
|
0,0892
|
0,0013
|
0,0015
|
-0,0040
|
1 молдавская лея
|
0,099
|
0,0989
|
0,0994
|
0,0983
|
0,0001
|
-0,0004
|
0,0007
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,1083
|
0,1087
|
0,1055
|
-0,0002
|
-0,0006
|
0,0026
|
1 норвежская крона
|
0,195
|
0,1943
|
0,1865
|
0,1884
|
0,0007
|
0,0085
|
0,0066
|
100 узбекских сомов
|
0,0163
|
0,0163
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4657
|
0,4657
|
0,4497
|
0,4422
|
0
|
0,0160
|
0,0235
|
1 сингапурский доллар
|
1,2767
|
1,2722
|
1,2632
|
1,2547
|
0,0045
|
0,0135
|
0,0220
|
1 саудовский риал
|
0,4531
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4533
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0002
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4446
|
2,4457
|
2,4137
|
2,353
|
-0,0011
|
0,0309
|
0,0916
|
1 тайваньский доллар
|
0,0604
|
0,0604
|
0,0596
|
0,0563
|
0
|
0,0008
|
0,0041
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1756
|
0
|
0
|
-0,0252
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0614
|
0,061
|
0,0605
|
0,0725
|
0,0004
|
0,0009
|
-0,0111
|
100 японских иен
|
1,6425
|
1,6327
|
1,6259
|
1,5541
|
0,0098
|
0,0166
|
0,0884
|
1 новозеландский доллар
|
1,2071
|
1,2026
|
1,169
|
1,1209
|
0,0045
|
0,0381
|
0,0862
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni