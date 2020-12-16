Евро и рубль дорожают к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0675 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 16 декабря 2020 г.: 15 декабря 2020 г.: 16 ноября 2020 г.: 16 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0675 2,0652 2,0149 1,8926 0,0023 0,0526 0,1749 1 российский рубль 0,0232 0,023 0,022 0,0271 0,0002 0,0012 -0,0039 1 турецкая лира 0,2169 0,2161 0,2219 0,2924 0,0008 -0,0050 -0,0755 1 австралийский доллар 1,2848 1,2768 1,239 1,1682 0,0080 0,0458 0,1166 1 аргентинский песо 0,0206 0,0206 0,0213 0,0284 0 -0,0007 -0,0078 1 белорусский рубль 0,6725 0,6726 0,6624 0,8096 -0,0001 0,0101 -0,1371 1 бразильский реал 0,3345 0,3323 0,3112 0,4138 0,0022 0,0233 -0,0793 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1141 0,1129 0,1099 0,1171 0,0012 0,0042 -0,0030 100 южнокорейских вон 0,1556 0,1553 0,1534 0,145 0,0003 0,0022 0,0106 1 чешская крона 0,0786 0,0783 0,0762 0,0743 0,0003 0,0024 0,0043 100 чилийских песо 0,2313 0,2317 0,2216 0,2226 -0,0004 0,0097 0,0087 1 китайский юань 0,2599 0,2594 0,2583 0,2429 0,0005 0,0016 0,0170 1 датская крона 0,2778 0,2775 0,2704 0,2533 0,0003 0,0074 0,0245 1 грузинский лари 0,5175 0,5171 0,5159 0,5958 0,0004 0,0016 -0,0783 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2182 0 0 0,0011 1 индийская рупия 0,0231 0,0231 0,0228 0,024 0 0,0003 -0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,2869 2,2661 2,2485 2,2757 0,0208 0,0384 0,0112 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,012 0,0121 0 0 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2029 0,2022 0,1963 0,1813 0,0007 0,0066 0,0216 1 швейцарский франк 1,9201 1,9166 1,8643 1,7275 0,0035 0,0558 0,1926 1 израильский шекель 0,5224 0,5217 0,5047 0,4881 0,0007 0,0177 0,0343 1 канадский доллар 1,3361 1,3311 1,2966 1,2906 0,0050 0,0395 0,0455 1 кувейтский динар 5,5857 5,5658 5,5631 5,605 0,0199 0,0226 -0,0193 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,004 0,0044 0 0,0001 -0,0003 1 киргизский сом 0,02 0,0201 0,021 0,0235 -0,0001 -0,0010 -0,0035 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1125 0,1122 0,1119 -0,0001 0,0002 0,0005 1 малайзийский ринггит 0,4196 0,4182 0,413 0,4106 0,0014 0,0066 0,0090 1 мексиканский песо 0,0852 0,0839 0,0837 0,0892 0,0013 0,0015 -0,0040 1 молдавская лея 0,099 0,0989 0,0994 0,0983 0,0001 -0,0004 0,0007 1 египетский фунт 0,1081 0,1083 0,1087 0,1055 -0,0002 -0,0006 0,0026 1 норвежская крона 0,195 0,1943 0,1865 0,1884 0,0007 0,0085 0,0066 100 узбекских сомов 0,0163 0,0163 0,0164 0,0179 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4657 0,4657 0,4497 0,4422 0 0,0160 0,0235 1 сингапурский доллар 1,2767 1,2722 1,2632 1,2547 0,0045 0,0135 0,0220 1 саудовский риал 0,4531 0,4532 0,4533 0,4533 -0,0001 -0,0002 -0,0002 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4446 2,4457 2,4137 2,353 -0,0011 0,0309 0,0916 1 тайваньский доллар 0,0604 0,0604 0,0596 0,0563 0 0,0008 0,0041 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1756 0 0 -0,0252 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0614 0,061 0,0605 0,0725 0,0004 0,0009 -0,0111 100 японских иен 1,6425 1,6327 1,6259 1,5541 0,0098 0,0166 0,0884 1 новозеландский доллар 1,2071 1,2026 1,169 1,1209 0,0045 0,0381 0,0862

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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