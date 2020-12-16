Евро и рубль дорожают к манату

Финансы 16 декабря 2020 09:40 (UTC+04:00)
Евро и рубль дорожают к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0675 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

16 декабря 2020 г.:

15 декабря 2020 г.:

16 ноября 2020 г.:

16 декабря 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0675

2,0652

2,0149

1,8926

0,0023

0,0526

0,1749

1 российский рубль

0,0232

0,023

0,022

0,0271

0,0002

0,0012

-0,0039

1 турецкая лира

0,2169

0,2161

0,2219

0,2924

0,0008

-0,0050

-0,0755

1 австралийский доллар

1,2848

1,2768

1,239

1,1682

0,0080

0,0458

0,1166

1 аргентинский песо

0,0206

0,0206

0,0213

0,0284

0

-0,0007

-0,0078

1 белорусский рубль

0,6725

0,6726

0,6624

0,8096

-0,0001

0,0101

-0,1371

1 бразильский реал

0,3345

0,3323

0,3112

0,4138

0,0022

0,0233

-0,0793

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1141

0,1129

0,1099

0,1171

0,0012

0,0042

-0,0030

100 южнокорейских вон

0,1556

0,1553

0,1534

0,145

0,0003

0,0022

0,0106

1 чешская крона

0,0786

0,0783

0,0762

0,0743

0,0003

0,0024

0,0043

100 чилийских песо

0,2313

0,2317

0,2216

0,2226

-0,0004

0,0097

0,0087

1 китайский юань

0,2599

0,2594

0,2583

0,2429

0,0005

0,0016

0,0170

1 датская крона

0,2778

0,2775

0,2704

0,2533

0,0003

0,0074

0,0245

1 грузинский лари

0,5175

0,5171

0,5159

0,5958

0,0004

0,0016

-0,0783

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2182

0

0

0,0011

1 индийская рупия

0,0231

0,0231

0,0228

0,024

0

0,0003

-0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,2869

2,2661

2,2485

2,2757

0,0208

0,0384

0,0112

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,012

0,0121

0

0

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2029

0,2022

0,1963

0,1813

0,0007

0,0066

0,0216

1 швейцарский франк

1,9201

1,9166

1,8643

1,7275

0,0035

0,0558

0,1926

1 израильский шекель

0,5224

0,5217

0,5047

0,4881

0,0007

0,0177

0,0343

1 канадский доллар

1,3361

1,3311

1,2966

1,2906

0,0050

0,0395

0,0455

1 кувейтский динар

5,5857

5,5658

5,5631

5,605

0,0199

0,0226

-0,0193

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,004

0,0044

0

0,0001

-0,0003

1 киргизский сом

0,02

0,0201

0,021

0,0235

-0,0001

-0,0010

-0,0035

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1125

0,1122

0,1119

-0,0001

0,0002

0,0005

1 малайзийский ринггит

0,4196

0,4182

0,413

0,4106

0,0014

0,0066

0,0090

1 мексиканский песо

0,0852

0,0839

0,0837

0,0892

0,0013

0,0015

-0,0040

1 молдавская лея

0,099

0,0989

0,0994

0,0983

0,0001

-0,0004

0,0007

1 египетский фунт

0,1081

0,1083

0,1087

0,1055

-0,0002

-0,0006

0,0026

1 норвежская крона

0,195

0,1943

0,1865

0,1884

0,0007

0,0085

0,0066

100 узбекских сомов

0,0163

0,0163

0,0164

0,0179

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4657

0,4657

0,4497

0,4422

0

0,0160

0,0235

1 сингапурский доллар

1,2767

1,2722

1,2632

1,2547

0,0045

0,0135

0,0220

1 саудовский риал

0,4531

0,4532

0,4533

0,4533

-0,0001

-0,0002

-0,0002

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4446

2,4457

2,4137

2,353

-0,0011

0,0309

0,0916

1 тайваньский доллар

0,0604

0,0604

0,0596

0,0563

0

0,0008

0,0041

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1756

0

0

-0,0252

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0614

0,061

0,0605

0,0725

0,0004

0,0009

-0,0111

100 японских иен

1,6425

1,6327

1,6259

1,5541

0,0098

0,0166

0,0884

1 новозеландский доллар

1,2071

1,2026

1,169

1,1209

0,0045

0,0381

0,0862

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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