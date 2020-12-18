Манат стабилен к рублю и доллару

Финансы 18 декабря 2020 09:34 (UTC+04:00)
Манат стабилен к рублю и доллару

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0812 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

18 декабря 2020 г.:

17 декабря 2020 г.:

18 ноября 2020 г.:

18 декабря 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0812

2,0786

2,0175

1,8923

0,0026

0,0637

0,1889

1 российский рубль

0,0232

0,0232

0,0223

0,0272

0

0,0009

-0,0040

1 турецкая лира

0,2205

0,218

0,2206

0,2888

0,0025

-0,0001

-0,0683

1 австралийский доллар

1,2923

1,2899

1,2401

1,1637

0,0024

0,0522

0,1286

1 аргентинский песо

0,0206

0,0206

0,0212

0,0284

0

-0,0006

-0,0078

1 белорусский рубль

0,6776

0,6736

0,6655

0,8082

0,0040

0,0121

-0,1306

1 бразильский реал

0,3356

0,3343

0,3193

0,4175

0,0013

0,0163

-0,0819

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1157

0,115

0,1105

0,118

0,0007

0,0052

-0,0023

100 южнокорейских вон

0,1546

0,1557

0,1538

0,1458

-0,0011

0,0008

0,0088

1 чешская крона

0,0796

0,0795

0,0762

0,0744

0,0001

0,0034

0,0052

100 чилийских песо

0,2355

0,2318

0,2223

0,2248

0,0037

0,0132

0,0107

1 китайский юань

0,2599

0,26

0,2596

0,2426

-0,0001

0,0003

0,0173

1 датская крона

0,2797

0,2793

0,2709

0,2532

0,0004

0,0088

0,0265

1 грузинский лари

0,5187

0,5184

0,5152

0,5866

0,0003

0,0035

-0,0679

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2183

0

0

0,0010

1 индийская рупия

0,0231

0,0231

0,0228

0,0239

0

0,0003

-0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,2987

2,3012

2,2544

2,2268

-0,0025

0,0443

0,0719

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,0121

0,0121

0

-0,0001

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2049

0,2041

0,1972

0,1807

0,0008

0,0077

0,0242

1 швейцарский франк

1,921

1,9223

1,8666

1,733

-0,0013

0,0544

0,1880

1 израильский шекель

0,5245

0,523

0,507

0,487

0,0015

0,0175

0,0375

1 канадский доллар

1,3336

1,3362

1,2982

1,2912

-0,0026

0,0354

0,0424

1 кувейтский динар

5,5864

5,5765

5,5581

5,5997

0,0099

0,0283

-0,0133

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,004

0,0044

0

0,0001

-0,0003

1 киргизский сом

0,02

0,02

0,0205

0,0243

0

-0,0005

-0,0043

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1125

0,1123

0,1123

0

0,0002

0,0002

1 малайзийский ринггит

0,421

0,4208

0,4153

0,4104

0,0002

0,0057

0,0106

1 мексиканский песо

0,0855

0,0858

0,0839

0,0898

-0,0003

0,0016

-0,0043

1 молдавская лея

0,0989

0,099

0,0994

0,0985

-0,0001

-0,0005

0,0004

1 египетский фунт

0,1081

0,1083

0,1088

0,1059

-0,0002

-0,0007

0,0022

1 норвежская крона

0,1977

0,1968

0,1877

0,1881

0,0009

0,0100

0,0096

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0164

0,0179

0

-0,0002

-0,0017

1 польский злотый

0,469

0,4685

0,4493

0,4441

0,0005

0,0197

0,0249

1 сингапурский доллар

1,2815

1,2806

1,2668

1,2532

0,0009

0,0147

0,0283

1 саудовский риал

0,4531

0,4531

0,4533

0,4532

0

-0,0002

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4557

2,4512

2,4231

2,3488

0,0045

0,0326

0,1069

1 тайваньский доллар

0,0604

0,0604

0,0596

0,0564

0

0,0008

0,0040

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1756

0

0

-0,0252

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0612

0,0612

0,0604

0,0726

0

0,0008

-0,0114

100 японских иен

1,6432

1,6454

1,6332

1,5535

-0,0022

0,0100

0,0897

1 новозеландский доллар

1,2114

1,2124

1,1721

1,1153

-0,0010

0,0393

0,0961

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

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