Манат стабилен к рублю и доллару
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0812 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
18 декабря 2020 г.:
|
17 декабря 2020 г.:
|
18 ноября 2020 г.:
|
18 декабря 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0812
|
2,0786
|
2,0175
|
1,8923
|
0,0026
|
0,0637
|
0,1889
|
1 российский рубль
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0223
|
0,0272
|
0
|
0,0009
|
-0,0040
|
1 турецкая лира
|
0,2205
|
0,218
|
0,2206
|
0,2888
|
0,0025
|
-0,0001
|
-0,0683
|
1 австралийский доллар
|
1,2923
|
1,2899
|
1,2401
|
1,1637
|
0,0024
|
0,0522
|
0,1286
|
1 аргентинский песо
|
0,0206
|
0,0206
|
0,0212
|
0,0284
|
0
|
-0,0006
|
-0,0078
|
1 белорусский рубль
|
0,6776
|
0,6736
|
0,6655
|
0,8082
|
0,0040
|
0,0121
|
-0,1306
|
1 бразильский реал
|
0,3356
|
0,3343
|
0,3193
|
0,4175
|
0,0013
|
0,0163
|
-0,0819
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1157
|
0,115
|
0,1105
|
0,118
|
0,0007
|
0,0052
|
-0,0023
|
100 южнокорейских вон
|
0,1546
|
0,1557
|
0,1538
|
0,1458
|
-0,0011
|
0,0008
|
0,0088
|
1 чешская крона
|
0,0796
|
0,0795
|
0,0762
|
0,0744
|
0,0001
|
0,0034
|
0,0052
|
100 чилийских песо
|
0,2355
|
0,2318
|
0,2223
|
0,2248
|
0,0037
|
0,0132
|
0,0107
|
1 китайский юань
|
0,2599
|
0,26
|
0,2596
|
0,2426
|
-0,0001
|
0,0003
|
0,0173
|
1 датская крона
|
0,2797
|
0,2793
|
0,2709
|
0,2532
|
0,0004
|
0,0088
|
0,0265
|
1 грузинский лари
|
0,5187
|
0,5184
|
0,5152
|
0,5866
|
0,0003
|
0,0035
|
-0,0679
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2183
|
0
|
0
|
0,0010
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0231
|
0,0228
|
0,0239
|
0
|
0,0003
|
-0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2987
|
2,3012
|
2,2544
|
2,2268
|
-0,0025
|
0,0443
|
0,0719
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,0121
|
0,0121
|
0
|
-0,0001
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2049
|
0,2041
|
0,1972
|
0,1807
|
0,0008
|
0,0077
|
0,0242
|
1 швейцарский франк
|
1,921
|
1,9223
|
1,8666
|
1,733
|
-0,0013
|
0,0544
|
0,1880
|
1 израильский шекель
|
0,5245
|
0,523
|
0,507
|
0,487
|
0,0015
|
0,0175
|
0,0375
|
1 канадский доллар
|
1,3336
|
1,3362
|
1,2982
|
1,2912
|
-0,0026
|
0,0354
|
0,0424
|
1 кувейтский динар
|
5,5864
|
5,5765
|
5,5581
|
5,5997
|
0,0099
|
0,0283
|
-0,0133
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0,0001
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,0205
|
0,0243
|
0
|
-0,0005
|
-0,0043
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1125
|
0,1123
|
0,1123
|
0
|
0,0002
|
0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,421
|
0,4208
|
0,4153
|
0,4104
|
0,0002
|
0,0057
|
0,0106
|
1 мексиканский песо
|
0,0855
|
0,0858
|
0,0839
|
0,0898
|
-0,0003
|
0,0016
|
-0,0043
|
1 молдавская лея
|
0,0989
|
0,099
|
0,0994
|
0,0985
|
-0,0001
|
-0,0005
|
0,0004
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,1083
|
0,1088
|
0,1059
|
-0,0002
|
-0,0007
|
0,0022
|
1 норвежская крона
|
0,1977
|
0,1968
|
0,1877
|
0,1881
|
0,0009
|
0,0100
|
0,0096
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
-0,0002
|
-0,0017
|
1 польский злотый
|
0,469
|
0,4685
|
0,4493
|
0,4441
|
0,0005
|
0,0197
|
0,0249
|
1 сингапурский доллар
|
1,2815
|
1,2806
|
1,2668
|
1,2532
|
0,0009
|
0,0147
|
0,0283
|
1 саудовский риал
|
0,4531
|
0,4531
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
-0,0002
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4557
|
2,4512
|
2,4231
|
2,3488
|
0,0045
|
0,0326
|
0,1069
|
1 тайваньский доллар
|
0,0604
|
0,0604
|
0,0596
|
0,0564
|
0
|
0,0008
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1756
|
0
|
0
|
-0,0252
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0612
|
0,0612
|
0,0604
|
0,0726
|
0
|
0,0008
|
-0,0114
|
100 японских иен
|
1,6432
|
1,6454
|
1,6332
|
1,5535
|
-0,0022
|
0,0100
|
0,0897
|
1 новозеландский доллар
|
1,2114
|
1,2124
|
1,1721
|
1,1153
|
-0,0010
|
0,0393
|
0,0961
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter:@jafarov_zeyni