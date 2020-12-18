Манат стабилен к рублю и доллару

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0812 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 18 декабря 2020 г.: 17 декабря 2020 г.: 18 ноября 2020 г.: 18 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0812 2,0786 2,0175 1,8923 0,0026 0,0637 0,1889 1 российский рубль 0,0232 0,0232 0,0223 0,0272 0 0,0009 -0,0040 1 турецкая лира 0,2205 0,218 0,2206 0,2888 0,0025 -0,0001 -0,0683 1 австралийский доллар 1,2923 1,2899 1,2401 1,1637 0,0024 0,0522 0,1286 1 аргентинский песо 0,0206 0,0206 0,0212 0,0284 0 -0,0006 -0,0078 1 белорусский рубль 0,6776 0,6736 0,6655 0,8082 0,0040 0,0121 -0,1306 1 бразильский реал 0,3356 0,3343 0,3193 0,4175 0,0013 0,0163 -0,0819 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1157 0,115 0,1105 0,118 0,0007 0,0052 -0,0023 100 южнокорейских вон 0,1546 0,1557 0,1538 0,1458 -0,0011 0,0008 0,0088 1 чешская крона 0,0796 0,0795 0,0762 0,0744 0,0001 0,0034 0,0052 100 чилийских песо 0,2355 0,2318 0,2223 0,2248 0,0037 0,0132 0,0107 1 китайский юань 0,2599 0,26 0,2596 0,2426 -0,0001 0,0003 0,0173 1 датская крона 0,2797 0,2793 0,2709 0,2532 0,0004 0,0088 0,0265 1 грузинский лари 0,5187 0,5184 0,5152 0,5866 0,0003 0,0035 -0,0679 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2183 0 0 0,0010 1 индийская рупия 0,0231 0,0231 0,0228 0,0239 0 0,0003 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,2987 2,3012 2,2544 2,2268 -0,0025 0,0443 0,0719 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,0121 0,0121 0 -0,0001 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2049 0,2041 0,1972 0,1807 0,0008 0,0077 0,0242 1 швейцарский франк 1,921 1,9223 1,8666 1,733 -0,0013 0,0544 0,1880 1 израильский шекель 0,5245 0,523 0,507 0,487 0,0015 0,0175 0,0375 1 канадский доллар 1,3336 1,3362 1,2982 1,2912 -0,0026 0,0354 0,0424 1 кувейтский динар 5,5864 5,5765 5,5581 5,5997 0,0099 0,0283 -0,0133 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,004 0,0044 0 0,0001 -0,0003 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,0205 0,0243 0 -0,0005 -0,0043 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1125 0,1123 0,1123 0 0,0002 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,421 0,4208 0,4153 0,4104 0,0002 0,0057 0,0106 1 мексиканский песо 0,0855 0,0858 0,0839 0,0898 -0,0003 0,0016 -0,0043 1 молдавская лея 0,0989 0,099 0,0994 0,0985 -0,0001 -0,0005 0,0004 1 египетский фунт 0,1081 0,1083 0,1088 0,1059 -0,0002 -0,0007 0,0022 1 норвежская крона 0,1977 0,1968 0,1877 0,1881 0,0009 0,0100 0,0096 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0164 0,0179 0 -0,0002 -0,0017 1 польский злотый 0,469 0,4685 0,4493 0,4441 0,0005 0,0197 0,0249 1 сингапурский доллар 1,2815 1,2806 1,2668 1,2532 0,0009 0,0147 0,0283 1 саудовский риал 0,4531 0,4531 0,4533 0,4532 0 -0,0002 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4557 2,4512 2,4231 2,3488 0,0045 0,0326 0,1069 1 тайваньский доллар 0,0604 0,0604 0,0596 0,0564 0 0,0008 0,0040 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1756 0 0 -0,0252 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0612 0,0612 0,0604 0,0726 0 0,0008 -0,0114 100 японских иен 1,6432 1,6454 1,6332 1,5535 -0,0022 0,0100 0,0897 1 новозеландский доллар 1,2114 1,2124 1,1721 1,1153 -0,0010 0,0393 0,0961

(Автор: Зейни Джафаров)

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