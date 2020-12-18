Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки с 6,5 процентов до 6,25 процентов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центробанк страны, нижний предел процентного коридора установлен на уровне 5,75 процентов, а верхний предел процентного коридора - на уровне 6,75 процентов.

В заявлении Центробанка говорится, что в условиях ослабления внешнего и внутреннего спроса под влиянием коронавирусной пандемии фактический и прогнозируемый уровень инфляции остается ниже центра принятого целевого диапазона, что свидетельствует о наличие потенциала для смягчения денежно-кредитной политики.

Также, в условиях сохраняющегося равновесия на валютном рынке, роста предложения денег и предложения кредитных вложений, принятое решение направлено на смягчение монетарных условий. С другой стороны, последние тенденции, наблюдаемые на мировом рынке энергоносителей и перспективы их продолжения в 2021 году могут поддержать улучшение внешнего положения страны и ожиданий экономических субъектов.

В Центробанке подчеркнули, что дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом последствий пандемии, темпов восстановления экономики, а также вероятности реализации внутренних и внешних рисков.

Отметим, что указанное выше решение вступает в силу с момента принятия, то есть с 18 декабря 2020 года. Следующее решение Правления Центрального банка о параметрах процентного коридора будет обнародовано 29 января 2021 года и в связи с этим будет проведена пресс-конференция.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter:@jafarov_zeyni