Центробанк Азербайджана снизил инфляционный прогноз на 2021 год

БАКУ /Trend/ - К концу 2020 года инфляция в Азербайджане составит около трёх процентов, а к 2021 году будет варьироваться в диапазоне 3,5 - 4 процентов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, в условиях низкого совокупного спроса из-за пандемии и дефицита совокупного выпуска, годовой инфляционный показатель в ноябре составил 2,4 процента, что ниже центра целевого диапазона.

Изменение цен по основным подкатегориям потребительской корзины демонстрирует разную динамику. Продовольственная инфляция составила 0,4 процентов в ноябре и 3,9 процента за последние 12 месяцев. На динамику продовольственной инфляции также повлияло увеличение мировых цен на продукты питания на 6,5 процентов за последние 12 месяцев.

Центробанк также заметил, что сохраняется стабильность по непродовольственной и сервисной составляющим инфляции, что обусловлено, в основном, снижением потребительского спроса. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,1 процентов за последний месяц, а услуги - на 0,9 процентов. Годовое изменение цен на непродовольственные товары и услуги составило 1,2 и 1,1 процента соответственно.

Инфляционные ожидания варьируются в разных направлениях по секторам. По итогам мониторинга предприятий реального сектора в ноябре текущего года инфляционные ожидания с учетом ненефтяной промышленности (в основном за счет текстильного и швейного подсекторов) и торговли снизились, в сфере услуг тенденция роста осталась в отрицательной зоне, но в строительном секторе практически не изменилась.

В ЦБА подчеркнули, что инфляционные ожидания в целом по всем экономическим субъектам сформировались близко к фактическим показателям. Согласно декабрьскому опросу среди домохозяйств, удельный вес респондентов, ожидающих более высоких темпов роста цен в течение следующего года, снизился на 13 процентных пункта до 12 процентов по сравнению с сентябрем этого года.

Отметим, что динамика инфляции соответствует прогнозируемой траектории по последним месяцам и формируется в основном под влиянием смягчающих факторов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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