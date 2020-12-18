Валютные резервы Азербайджана с начала 2020 года увеличились

Финансы 18 декабря 2020 15:51 (UTC+04:00)
Валютные резервы Азербайджана с начала 2020 года увеличились

БАКУ /Trend/ - В условиях профицитного внешнеторгового баланса стратегические валютные резервы Азербайджана, превышая годовой валовой внутренний продукт (ВВП), составляют более 50 миллиардов долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), валютные резервы Азербайджана с начала 2020 года увеличились на 3,3 процента.

По заявлениям ЦБА, процесс восстановления в мировой экономике идет слабо. После появления определенных признаков её восстановления в третьем квартале текущего года, жесткие ограничительные меры, принятые в отдельных странах в ответ на повторное ухудшение эпидемиологической ситуации в последние месяцы, усилили неопределенность. Мягкая денежно-кредитная политика и меры фискального стимулирования продолжаются в развитых странах, а в торговых странах-партнерах Азербайджана колебания финансовых и валютных рынков остаются высокими.

Согласно сообщениям Центробанка, поиск равновесия на мировых товарных рынках продолжается и в последнее время прогресс различных фармацевтических компаний в направлении производства безопасной и эффективной вакцины против COVID-19 оказывает положительное влияние на рынок нефти. Так, обновленные прогнозы показывают, что ежедневный спрос на нефть будет расти в 2021 году. Средняя цена на нефть марки Brent составляла 41,6 доллара в октябре, а в ноябре выросла до 44 долларов.

Отметим, что ранее председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству касаясь макроэкономической стабильности в стране, сказал, что финансовый сектор Азербайджана завершит текущий год с хорошими показателями.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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