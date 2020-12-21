Казахстан принимает меры для сокращения рисков в сегменте потребительского кредитования

БАКУ /Trend/ - Целью Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка является обеспечение финансовой стабильности, принимаются меры для сокращения рисков в сегменте потребительского кредитования, сообщили Trend в Агентстве.

Так, для сокращения рисков в сегменте потребительского кредитования Агентством были приняты следующие меры:

1) С 1 января 2020 года на законодательном уровне введен запрет на начисление неустойки и комиссий по всем беззалоговым займам физических лиц после 90 дней просрочки. Это позволит не допустить постоянный рост задолженности по просроченным беззалоговым займам.

2) Введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума;

3) Принято 5 нормативных правовых актов, в соответствии с которыми более чем в 2 раза повышены требования к достаточности собственного капитала банков по потребительским кредитам;

4) Для поддержки граждан в период чрезвычайного положения и карантина предоставлена отсрочка платежей по кредитам на 90 дней – с 16 марта по 15 июня отсрочкой воспользовались 1,8 миллион человек или 33,8 процента от всех заемщиков-физических лиц. Сумма отсроченных платежей составила 268 миллиардов тенге (638 миллионов долларов).

5) Для исправления негативной кредитной истории предусмотрена возможность присвоения по кредиту статуса "реабилитирован", по которой ранее допускалась просрочка, либо по которой погашено более 50 процентов задолженности к моменту реструктуризации/рефинансирования и в дальнейшем не допускали просрочку свыше 30 дней.

6) Разрабатываются механизмы реабилитации заемщиков, имеющих проблемные займы, и установления дифференцированных предельных размеров ставок вознаграждения в зависимости от условий кредитования.

В результате портфель потребительских кредитов за 6 месяцев 2020 года снизился на 29,7 миллиардов тенге (70,7 миллионов долларов) или -0,7 процентов (за 2019 год +24,4 процента) и составил 4,3 триллиона тенге (10,2 миллиардов долларов), при этом изменение кредитов населению в основном обусловлено увеличением портфеля ипотечных займов на 7,8 процентов и снижением беззалоговых потребительских займов на 1,2 процента.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)