Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0717 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 21 декабря 2020 г.: 18 декабря 2020 г.: 21 ноября 2020 г.: 21 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0717 2,0812 2,0206 1,8896 -0,0095 0,0511 0,1821 1 российский рубль 0,0229 0,0232 0,0222 0,0273 -0,0003 0,0007 -0,0044 1 турецкая лира 0,2213 0,2205 0,2249 0,2862 0,0008 -0,0036 -0,0649 1 австралийский доллар 1,287 1,2923 1,24 1,1712 -0,0053 0,0470 0,1158 1 аргентинский песо 0,0205 0,0206 0,0212 0,0284 -0,0001 -0,0007 -0,0079 1 белорусский рубль 0,6779 0,6776 0,6646 0,808 0,0003 0,0133 -0,1301 1 бразильский реал 0,3344 0,3356 0,3202 0,4182 -0,0012 0,0142 -0,0838 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1152 0,1157 0,1104 0,1195 -0,0005 0,0048 -0,0043 100 южнокорейских вон 0,1541 0,1546 0,1527 0,1462 -0,0005 0,0014 0,0079 1 чешская крона 0,0792 0,0796 0,0767 0,0744 -0,0004 0,0025 0,0048 100 чилийских песо 0,2342 0,2355 0,2244 0,2257 -0,0013 0,0098 0,0085 1 китайский юань 0,2595 0,2599 0,2586 0,2425 -0,0004 0,0009 0,0170 1 датская крона 0,2785 0,2797 0,2712 0,2529 -0,0012 0,0073 0,0256 1 грузинский лари 0,5199 0,5187 0,5157 0,5885 0,0012 0,0042 -0,0686 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2179 0 0 0,0014 1 индийская рупия 0,023 0,0231 0,0229 0,0239 -0,0001 0,0001 -0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,2722 2,2987 2,2572 2,2135 -0,0265 0,0150 0,0587 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,012 0,0121 0 0 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2045 0,2049 0,1979 0,1805 -0,0004 0,0066 0,0240 1 швейцарский франк 1,9173 1,921 1,8686 1,7364 -0,0037 0,0487 0,1809 1 израильский шекель 0,5249 0,5245 0,5081 0,4887 0,0004 0,0168 0,0362 1 канадский доллар 1,3232 1,3336 1,3011 1,2943 -0,0104 0,0221 0,0289 1 кувейтский динар 5,5838 5,5864 5,5629 5,6 -0,0026 0,0209 -0,0162 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,004 0,0044 0 0,0001 -0,0003 1 киргизский сом 0,0201 0,02 0,0201 0,0243 0,0001 0 -0,0042 100 ливанских фунтов 0,1122 0,1125 0,1127 0,1124 -0,0003 -0,0005 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4201 0,421 0,4159 0,4105 -0,0009 0,0042 0,0096 1 мексиканский песо 0,0843 0,0855 0,0841 0,0898 -0,0012 0,0002 -0,0055 1 молдавская лея 0,0988 0,0989 0,099 0,0983 -0,0001 -0,0002 0,0005 1 египетский фунт 0,1082 0,1081 0,109 0,106 0,0001 -0,0008 0,0022 1 норвежская крона 0,1954 0,1977 0,1892 0,1895 -0,0023 0,0062 0,0059 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0164 0,0179 0 -0,0002 -0,0017 1 польский злотый 0,4621 0,469 0,4518 0,4434 -0,0069 0,0103 0,0187 1 сингапурский доллар 1,2753 1,2815 1,266 1,2536 -0,0062 0,0093 0,0217 1 саудовский риал 0,4531 0,4531 0,4533 0,4532 0 -0,0002 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4547 2,4557 2,4196 2,3449 -0,0010 0,0351 0,1098 1 тайваньский доллар 0,0603 0,0604 0,0596 0,0563 -0,0001 0,0007 0,0040 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1754 0 0 -0,0250 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0607 0,0612 0,0599 0,073 -0,0005 0,0008 -0,0123 100 японских иен 1,6437 1,6432 1,6377 1,5551 0,0005 0,0060 0,0886 1 новозеландский доллар 1,2062 1,2114 1,1777 1,1219 -0,0052 0,0285 0,0843

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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