Манат укрепился к евро и рублю

Финансы 21 декабря 2020 09:41 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0717 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

21 декабря 2020 г.:

18 декабря 2020 г.:

21 ноября 2020 г.:

21 декабря 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0717

2,0812

2,0206

1,8896

-0,0095

0,0511

0,1821

1 российский рубль

0,0229

0,0232

0,0222

0,0273

-0,0003

0,0007

-0,0044

1 турецкая лира

0,2213

0,2205

0,2249

0,2862

0,0008

-0,0036

-0,0649

1 австралийский доллар

1,287

1,2923

1,24

1,1712

-0,0053

0,0470

0,1158

1 аргентинский песо

0,0205

0,0206

0,0212

0,0284

-0,0001

-0,0007

-0,0079

1 белорусский рубль

0,6779

0,6776

0,6646

0,808

0,0003

0,0133

-0,1301

1 бразильский реал

0,3344

0,3356

0,3202

0,4182

-0,0012

0,0142

-0,0838

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1152

0,1157

0,1104

0,1195

-0,0005

0,0048

-0,0043

100 южнокорейских вон

0,1541

0,1546

0,1527

0,1462

-0,0005

0,0014

0,0079

1 чешская крона

0,0792

0,0796

0,0767

0,0744

-0,0004

0,0025

0,0048

100 чилийских песо

0,2342

0,2355

0,2244

0,2257

-0,0013

0,0098

0,0085

1 китайский юань

0,2595

0,2599

0,2586

0,2425

-0,0004

0,0009

0,0170

1 датская крона

0,2785

0,2797

0,2712

0,2529

-0,0012

0,0073

0,0256

1 грузинский лари

0,5199

0,5187

0,5157

0,5885

0,0012

0,0042

-0,0686

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2179

0

0

0,0014

1 индийская рупия

0,023

0,0231

0,0229

0,0239

-0,0001

0,0001

-0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,2722

2,2987

2,2572

2,2135

-0,0265

0,0150

0,0587

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,012

0,0121

0

0

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2045

0,2049

0,1979

0,1805

-0,0004

0,0066

0,0240

1 швейцарский франк

1,9173

1,921

1,8686

1,7364

-0,0037

0,0487

0,1809

1 израильский шекель

0,5249

0,5245

0,5081

0,4887

0,0004

0,0168

0,0362

1 канадский доллар

1,3232

1,3336

1,3011

1,2943

-0,0104

0,0221

0,0289

1 кувейтский динар

5,5838

5,5864

5,5629

5,6

-0,0026

0,0209

-0,0162

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,004

0,0044

0

0,0001

-0,0003

1 киргизский сом

0,0201

0,02

0,0201

0,0243

0,0001

0

-0,0042

100 ливанских фунтов

0,1122

0,1125

0,1127

0,1124

-0,0003

-0,0005

-0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4201

0,421

0,4159

0,4105

-0,0009

0,0042

0,0096

1 мексиканский песо

0,0843

0,0855

0,0841

0,0898

-0,0012

0,0002

-0,0055

1 молдавская лея

0,0988

0,0989

0,099

0,0983

-0,0001

-0,0002

0,0005

1 египетский фунт

0,1082

0,1081

0,109

0,106

0,0001

-0,0008

0,0022

1 норвежская крона

0,1954

0,1977

0,1892

0,1895

-0,0023

0,0062

0,0059

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0164

0,0179

0

-0,0002

-0,0017

1 польский злотый

0,4621

0,469

0,4518

0,4434

-0,0069

0,0103

0,0187

1 сингапурский доллар

1,2753

1,2815

1,266

1,2536

-0,0062

0,0093

0,0217

1 саудовский риал

0,4531

0,4531

0,4533

0,4532

0

-0,0002

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4547

2,4557

2,4196

2,3449

-0,0010

0,0351

0,1098

1 тайваньский доллар

0,0603

0,0604

0,0596

0,0563

-0,0001

0,0007

0,0040

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1754

0

0

-0,0250

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0607

0,0612

0,0599

0,073

-0,0005

0,0008

-0,0123

100 японских иен

1,6437

1,6432

1,6377

1,5551

0,0005

0,0060

0,0886

1 новозеландский доллар

1,2062

1,2114

1,1777

1,1219

-0,0052

0,0285

0,0843

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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