В Казахстане представлен закон по вопросам восстановления экономического роста

Глава Министерства нацэкономики Руслан Даленов представил на пленарном заседании Сената поправки в проект закона по вопросам восстановления экономического роста, передает Trend со ссылкой на министерство национальной экономики Казахстана.

«Проект Закона направлен на реализацию поручений Главы государства, озвученных в рамках Послания народу страны «Казахстан в новой реальности: время действий», Государственной комиссии по чрезвычайному положению, а также в реализацию мер, предусмотренных в Комплексном плане по восстановлению экономического роста», - пояснил Даленов в понедельник в ходе обсуждения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста».

По данным ведомства, предлагаемые поправки предусматривают внесение изменений и дополнений в 85 законодательных актов, в том числе 14 кодексов и 71 законов по 9-ти направлениям. Это привлечение инвестиций, развитие предпринимательства и реального сектора, устойчивого финансового рынка, цифровизации, проектного управления, денежно-кредитной, социальной и торговой политики.

«В целом, принятие проекта Закона позволит стимулировать развитие сфер экономики, в том числе пострадавших вследствие ограничительных мер в связи с пандемией, а также обеспечит основу для устойчивого экономического роста», - сказал министр.