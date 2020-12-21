В Казахстане внесут поправки в законодательство для восстановления экономического роста

В Казахстане представлен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста», передает Trend со ссылкой на министерство национальной экономики Казахстана.

Предлагаемые поправки предусматривают внесение изменений и дополнений в 85 законодательных актов, в том числе 14 кодексов и 71 законов по 9-ти направлениям.

Это привлечение инвестиций, развитие предпринимательства и реального сектора, устойчивого финансового рынка, цифровизации, проектного управления, денежно-кредитной, социальной и торговой политики.

По привлечению инвестиций предлагается ввести новый инструмент – соглашение об инвестициях.

Предусматривается оптимизация процедур и совершенствование механизмов ГЧП.

Для создания благоприятных условий субъектам бизнеса предлагается закрепить соответствующую функцию по введению веб-портала «Правительство для бизнеса» по принципу «Единого окна», а также введению Реестра бизнес партнеров.

Для новых создаваемых объектов в сферах пищевой и легкой промышленности предлагается снизить порог инвестиций в 2 раза.

В целях развития экспорта предлагается расширить перечень продукции с включением услуг в IT сфере для возмещения части затрат.

По цифровизации на законодательном уровне предлагается закрепить поправки создающие условия для формирования национальной платформы искусственного интеллекта.

В сфере автомобильного транспорта предлагаются поправки по развитию Интеллектуальной транспортной системы, автоматизации процесса выдачи бланков разрешений для перевозчиков, созданию информационной базы для мониторинга транзита сообщений между странами.

Это позволит внедрить Единую систему управления транспортными документами.

Также проектом Закона предлагаются поправки, связанные со сбором, обработкой и защитой персональных данных.

По денежно-кредитной политике предлагаются ряд поправок направленных на совершенствование денежно-кредитной политики.

Для унификации норм законодательства предлагается вместо ставки рефинансирования основным инструментом денежно-кредитной политики сделать базовую ставку.

По устойчивости финансового рынка предлагаются поправки, направленные на совершенствование механизма предоставления синдицированного займа.

Это позволит нескольким банкам, международным финансовым организациям предоставлять кредит заёмщику в рамках одного договора.

Деятельность микрофинансовых организаций предлагается приравнять к финансовым организациям. Это обеспечит поддержание добросовестной конкуренции и защиту прав потребителей финансовых услуг.

По проектному управлению для повышения эффективности системы государственного планирования предлагаются поправки, направленные на внедрение правил и регламента для осуществления проектного управления в государственных органах.