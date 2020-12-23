В Казахстане будут разработаны стратегии обеспечения финустойчивости банков

БАКУ /Trend/ - В условиях глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, главной задачей Национального банка Казахстана и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка является обеспечение финансовой стабильности, сообщили Trend в Агентстве.

Как отметили в Агентстве, с данной целью в банковском секторе завершена оценка активов (AQR), получена целостная, объективная картина текущей ситуации на финансовом рынке.

"По итогам AQR 30 апреля т.г. Агентством в соответствии с лучшей международной практикой согласованы надзорные планы корректирующих мер 14 банков, которые помогут существенно трансформировать ключевые бизнес-процессы банков (в среднем приходится 2500 корректирующих мер на 1 банк)", - сказали в Агентстве.

Для оценки глубины влияния кризиса, связанного с распространением пандемии коронавируса на устойчивость банковского сектора, Агентством, совместно с Национальным Банком, впервые проведено полномасштабное надзорное стресс-тестирование 14-ти банков, участвовавших в AQR, методом "top-down" (сверху вниз), на основе новой модели, разработанной по методологии Европейского Центрального Банка.

"По итогам проведенного стресс-тестирования банковского сектора были определены ключевые риски для его стабильности", - подчеркнули в агентстве.

Для устранения выявленных рисков и недопущения их появления в будущем банками будут разработаны Стратегии обеспечения финансовой устойчивости банков, предусматривающей меры по повышению способности бизнес-модели банков приносить устойчивый доход в долгосрочном периоде и меры по повышению эффективности работы со стрессовыми активами.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)