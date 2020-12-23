Манат укрепился к евро и рублю

Финансы 23 декабря 2020 09:45 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0717 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

23 декабря 2020 г.:

22 декабря 2020 г.:

23 ноября 2020 г.:

23 декабря 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0717

2,0783

2,0182

1,8896

-0,0066

0,0535

0,1821

1 российский рубль

0,0224

0,0227

0,0223

0,0273

-0,0003

0,0001

-0,0049

1 турецкая лира

0,2222

0,2222

0,2223

0,2862

0

-0,0001

-0,0640

1 австралийский доллар

1,2838

1,2855

1,2433

1,1712

-0,0017

0,0405

0,1126

1 аргентинский песо

0,0204

0,0204

0,0212

0,0284

0

-0,0008

-0,0080

1 белорусский рубль

0,6617

0,6696

0,6663

0,808

-0,0079

-0,0046

-0,1463

1 бразильский реал

0,3293

0,3316

0,3154

0,4182

-0,0023

0,0139

-0,0889

1 дирхам ОАЭ

0,4629

0,4629

0,4628

0,4628

0

0,0001

0,0001

1 южноафриканский ранд

0,116

0,116

0,1105

0,1195

0

0,0055

-0,0035

100 южнокорейских вон

0,1533

0,1535

0,1528

0,1462

-0,0002

0,0005

0,0071

1 чешская крона

0,0787

0,0793

0,0766

0,0744

-0,0006

0,0021

0,0043

100 чилийских песо

0,2347

0,2334

0,2234

0,2257

0,0013

0,0113

0,0090

1 китайский юань

0,2596

0,2595

0,259

0,2425

0,0001

0,0006

0,0171

1 датская крона

0,2785

0,2794

0,271

0,2529

-0,0009

0,0075

0,0256

1 грузинский лари

0,5199

0,5211

0,5135

0,5885

-0,0012

0,0064

-0,0686

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2179

0

0

0,0014

1 индийская рупия

0,023

0,023

0,0229

0,0239

0

0,0001

-0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,279

2,2775

2,2637

2,2135

0,0015

0,0153

0,0655

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,012

0,0121

0

0

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2042

0,2058

0,1975

0,1805

-0,0016

0,0067

0,0237

1 швейцарский франк

1,9145

1,9177

1,8674

1,7364

-0,0032

0,0471

0,1781

1 израильский шекель

0,526

0,5239

0,5095

0,4887

0,0021

0,0165

0,0373

1 канадский доллар

1,3188

1,3208

1,2998

1,2943

-0,0020

0,0190

0,0245

1 кувейтский динар

5,5797

5,5753

5,5616

5,6

0,0044

0,0181

-0,0203

1 казахский тенге

0,004

0,0041

0,004

0,0044

-0,0001

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,02

0,0201

0,021

0,0243

-0,0001

-0,0010

-0,0043

100 ливанских фунтов

0,1121

0,1122

0,1124

0,1124

-0,0001

-0,0003

-0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4185

0,4188

0,4154

0,4105

-0,0003

0,0031

0,0080

1 мексиканский песо

0,0845

0,0847

0,0847

0,0898

-0,0002

-0,0002

-0,0053

1 молдавская лея

0,0986

0,0988

0,0988

0,0983

-0,0002

-0,0002

0,0003

1 египетский фунт

0,1081

0,1085

0,109

0,106

-0,0004

-0,0009

0,0021

1 норвежская крона

0,1946

0,1966

0,1892

0,1895

-0,0020

0,0054

0,0051

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0164

0,0179

0

-0,0002

-0,0017

1 польский злотый

0,4596

0,4624

0,4516

0,4434

-0,0028

0,0080

0,0162

1 сингапурский доллар

1,2737

1,2726

1,2663

1,2536

0,0011

0,0074

0,0201

1 саудовский риал

0,4531

0,4531

0,4533

0,4532

0

-0,0002

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4514

2,443

2,4234

2,3449

0,0084

0,0280

0,1065

1 тайваньский доллар

0,0604

0,0603

0,0596

0,0563

0,0001

0,0008

0,0041

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1754

0

0

-0,0250

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,06

0,0605

0,06

0,073

-0,0005

0

-0,0130

100 японских иен

1,6431

1,6435

1,6385

1,5551

-0,0004

0,0046

0,0880

1 новозеландский доллар

1,1993

1,2003

1,1812

1,1219

-0,0010

0,0181

0,0774

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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