Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0717 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 23 декабря 2020 г.: 22 декабря 2020 г.: 23 ноября 2020 г.: 23 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0717 2,0783 2,0182 1,8896 -0,0066 0,0535 0,1821 1 российский рубль 0,0224 0,0227 0,0223 0,0273 -0,0003 0,0001 -0,0049 1 турецкая лира 0,2222 0,2222 0,2223 0,2862 0 -0,0001 -0,0640 1 австралийский доллар 1,2838 1,2855 1,2433 1,1712 -0,0017 0,0405 0,1126 1 аргентинский песо 0,0204 0,0204 0,0212 0,0284 0 -0,0008 -0,0080 1 белорусский рубль 0,6617 0,6696 0,6663 0,808 -0,0079 -0,0046 -0,1463 1 бразильский реал 0,3293 0,3316 0,3154 0,4182 -0,0023 0,0139 -0,0889 1 дирхам ОАЭ 0,4629 0,4629 0,4628 0,4628 0 0,0001 0,0001 1 южноафриканский ранд 0,116 0,116 0,1105 0,1195 0 0,0055 -0,0035 100 южнокорейских вон 0,1533 0,1535 0,1528 0,1462 -0,0002 0,0005 0,0071 1 чешская крона 0,0787 0,0793 0,0766 0,0744 -0,0006 0,0021 0,0043 100 чилийских песо 0,2347 0,2334 0,2234 0,2257 0,0013 0,0113 0,0090 1 китайский юань 0,2596 0,2595 0,259 0,2425 0,0001 0,0006 0,0171 1 датская крона 0,2785 0,2794 0,271 0,2529 -0,0009 0,0075 0,0256 1 грузинский лари 0,5199 0,5211 0,5135 0,5885 -0,0012 0,0064 -0,0686 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2179 0 0 0,0014 1 индийская рупия 0,023 0,023 0,0229 0,0239 0 0,0001 -0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,279 2,2775 2,2637 2,2135 0,0015 0,0153 0,0655 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,012 0,0121 0 0 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2042 0,2058 0,1975 0,1805 -0,0016 0,0067 0,0237 1 швейцарский франк 1,9145 1,9177 1,8674 1,7364 -0,0032 0,0471 0,1781 1 израильский шекель 0,526 0,5239 0,5095 0,4887 0,0021 0,0165 0,0373 1 канадский доллар 1,3188 1,3208 1,2998 1,2943 -0,0020 0,0190 0,0245 1 кувейтский динар 5,5797 5,5753 5,5616 5,6 0,0044 0,0181 -0,0203 1 казахский тенге 0,004 0,0041 0,004 0,0044 -0,0001 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,02 0,0201 0,021 0,0243 -0,0001 -0,0010 -0,0043 100 ливанских фунтов 0,1121 0,1122 0,1124 0,1124 -0,0001 -0,0003 -0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4185 0,4188 0,4154 0,4105 -0,0003 0,0031 0,0080 1 мексиканский песо 0,0845 0,0847 0,0847 0,0898 -0,0002 -0,0002 -0,0053 1 молдавская лея 0,0986 0,0988 0,0988 0,0983 -0,0002 -0,0002 0,0003 1 египетский фунт 0,1081 0,1085 0,109 0,106 -0,0004 -0,0009 0,0021 1 норвежская крона 0,1946 0,1966 0,1892 0,1895 -0,0020 0,0054 0,0051 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0164 0,0179 0 -0,0002 -0,0017 1 польский злотый 0,4596 0,4624 0,4516 0,4434 -0,0028 0,0080 0,0162 1 сингапурский доллар 1,2737 1,2726 1,2663 1,2536 0,0011 0,0074 0,0201 1 саудовский риал 0,4531 0,4531 0,4533 0,4532 0 -0,0002 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4514 2,443 2,4234 2,3449 0,0084 0,0280 0,1065 1 тайваньский доллар 0,0604 0,0603 0,0596 0,0563 0,0001 0,0008 0,0041 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1754 0 0 -0,0250 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,06 0,0605 0,06 0,073 -0,0005 0 -0,0130 100 японских иен 1,6431 1,6435 1,6385 1,5551 -0,0004 0,0046 0,0880 1 новозеландский доллар 1,1993 1,2003 1,1812 1,1219 -0,0010 0,0181 0,0774

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni