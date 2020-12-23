Манат укрепился к евро и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0717 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
23 декабря 2020 г.:
|
22 декабря 2020 г.:
|
23 ноября 2020 г.:
|
23 декабря 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0717
|
2,0783
|
2,0182
|
1,8896
|
-0,0066
|
0,0535
|
0,1821
|
1 российский рубль
|
0,0224
|
0,0227
|
0,0223
|
0,0273
|
-0,0003
|
0,0001
|
-0,0049
|
1 турецкая лира
|
0,2222
|
0,2222
|
0,2223
|
0,2862
|
0
|
-0,0001
|
-0,0640
|
1 австралийский доллар
|
1,2838
|
1,2855
|
1,2433
|
1,1712
|
-0,0017
|
0,0405
|
0,1126
|
1 аргентинский песо
|
0,0204
|
0,0204
|
0,0212
|
0,0284
|
0
|
-0,0008
|
-0,0080
|
1 белорусский рубль
|
0,6617
|
0,6696
|
0,6663
|
0,808
|
-0,0079
|
-0,0046
|
-0,1463
|
1 бразильский реал
|
0,3293
|
0,3316
|
0,3154
|
0,4182
|
-0,0023
|
0,0139
|
-0,0889
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
0,4629
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0,0001
|
0,0001
|
1 южноафриканский ранд
|
0,116
|
0,116
|
0,1105
|
0,1195
|
0
|
0,0055
|
-0,0035
|
100 южнокорейских вон
|
0,1533
|
0,1535
|
0,1528
|
0,1462
|
-0,0002
|
0,0005
|
0,0071
|
1 чешская крона
|
0,0787
|
0,0793
|
0,0766
|
0,0744
|
-0,0006
|
0,0021
|
0,0043
|
100 чилийских песо
|
0,2347
|
0,2334
|
0,2234
|
0,2257
|
0,0013
|
0,0113
|
0,0090
|
1 китайский юань
|
0,2596
|
0,2595
|
0,259
|
0,2425
|
0,0001
|
0,0006
|
0,0171
|
1 датская крона
|
0,2785
|
0,2794
|
0,271
|
0,2529
|
-0,0009
|
0,0075
|
0,0256
|
1 грузинский лари
|
0,5199
|
0,5211
|
0,5135
|
0,5885
|
-0,0012
|
0,0064
|
-0,0686
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2179
|
0
|
0
|
0,0014
|
1 индийская рупия
|
0,023
|
0,023
|
0,0229
|
0,0239
|
0
|
0,0001
|
-0,0009
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,279
|
2,2775
|
2,2637
|
2,2135
|
0,0015
|
0,0153
|
0,0655
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,012
|
0,0121
|
0
|
0
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2042
|
0,2058
|
0,1975
|
0,1805
|
-0,0016
|
0,0067
|
0,0237
|
1 швейцарский франк
|
1,9145
|
1,9177
|
1,8674
|
1,7364
|
-0,0032
|
0,0471
|
0,1781
|
1 израильский шекель
|
0,526
|
0,5239
|
0,5095
|
0,4887
|
0,0021
|
0,0165
|
0,0373
|
1 канадский доллар
|
1,3188
|
1,3208
|
1,2998
|
1,2943
|
-0,0020
|
0,0190
|
0,0245
|
1 кувейтский динар
|
5,5797
|
5,5753
|
5,5616
|
5,6
|
0,0044
|
0,0181
|
-0,0203
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,0041
|
0,004
|
0,0044
|
-0,0001
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,0201
|
0,021
|
0,0243
|
-0,0001
|
-0,0010
|
-0,0043
|
100 ливанских фунтов
|
0,1121
|
0,1122
|
0,1124
|
0,1124
|
-0,0001
|
-0,0003
|
-0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4185
|
0,4188
|
0,4154
|
0,4105
|
-0,0003
|
0,0031
|
0,0080
|
1 мексиканский песо
|
0,0845
|
0,0847
|
0,0847
|
0,0898
|
-0,0002
|
-0,0002
|
-0,0053
|
1 молдавская лея
|
0,0986
|
0,0988
|
0,0988
|
0,0983
|
-0,0002
|
-0,0002
|
0,0003
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,1085
|
0,109
|
0,106
|
-0,0004
|
-0,0009
|
0,0021
|
1 норвежская крона
|
0,1946
|
0,1966
|
0,1892
|
0,1895
|
-0,0020
|
0,0054
|
0,0051
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
-0,0002
|
-0,0017
|
1 польский злотый
|
0,4596
|
0,4624
|
0,4516
|
0,4434
|
-0,0028
|
0,0080
|
0,0162
|
1 сингапурский доллар
|
1,2737
|
1,2726
|
1,2663
|
1,2536
|
0,0011
|
0,0074
|
0,0201
|
1 саудовский риал
|
0,4531
|
0,4531
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
-0,0002
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4514
|
2,443
|
2,4234
|
2,3449
|
0,0084
|
0,0280
|
0,1065
|
1 тайваньский доллар
|
0,0604
|
0,0603
|
0,0596
|
0,0563
|
0,0001
|
0,0008
|
0,0041
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1754
|
0
|
0
|
-0,0250
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,06
|
0,0605
|
0,06
|
0,073
|
-0,0005
|
0
|
-0,0130
|
100 японских иен
|
1,6431
|
1,6435
|
1,6385
|
1,5551
|
-0,0004
|
0,0046
|
0,0880
|
1 новозеландский доллар
|
1,1993
|
1,2003
|
1,1812
|
1,1219
|
-0,0010
|
0,0181
|
0,0774
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni