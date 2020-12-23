Fitch подтвердило рейтинги Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана
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Осуществляется непрерывное обеспечение войск азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Восстановление освобожденных территорий внесет важный вклад в развитие экономики Азербайджана - министр
В Азербайджане 600 тыс. человек будет повторно предоставлена единовременная выплата в 190 манатов - министр
Освобождение территорий Азербайджана положительно скажется на экономической деятельности Ирана - Рухани
В Азербайджане предусмотрено выделение дополнительных средств из бюджета на повышение экономической активности
В 2021 г. предусматривается снижение удельного веса доходов от нефтяного сектора - минфин Азербайджана
Госагентство жилищного строительства Азербайджана заключило контракт на сумму свыше 224 тыс. манатов
Безлимитное использование тестов может лишить возможности тестирования реальных больных COVİD-19 - TƏBİB
Иран может принять участие в работах в сфере электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)