Евро и рубль подорожали к манату

Финансы 24 декабря 2020 09:44 (UTC+04:00)
Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0746 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

24 декабря 2020 г.:

23 декабря 2020 г.:

24 ноября 2020 г.:

24 декабря 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0746

2,0717

2,0137

1,885

0,0029

0,0609

0,1896

1 российский рубль

0,0226

0,0224

0,0224

0,0273

0,0002

0,0002

-0,0047

1 турецкая лира

0,2222

0,2222

0,2153

0,2858

0

0,0069

-0,0636

1 австралийский доллар

1,2889

1,2838

1,2431

1,1755

0,0051

0,0458

0,1134

1 аргентинский песо

0,0204

0,0204

0,0212

0,0283

0

-0,0008

-0,0079

1 белорусский рубль

0,6585

0,6617

0,666

0,8104

-0,0032

-0,0075

-0,1519

1 бразильский реал

0,3266

0,3293

0,3128

0,4168

-0,0027

0,0138

-0,0902

1 дирхам ОАЭ

0,4629

0,4629

0,4628

0,4629

0

0,0001

0

1 южноафриканский ранд

0,1164

0,116

0,1104

0,1194

0,0004

0,0060

-0,0030

100 южнокорейских вон

0,1541

0,1533

0,1531

0,1462

0,0008

0,0010

0,0079

1 чешская крона

0,0789

0,0787

0,0766

0,0739

0,0002

0,0023

0,0050

100 чилийских песо

0,238

0,2347

0,2205

0,2254

0,0033

0,0175

0,0126

1 китайский юань

0,2603

0,2596

0,2583

0,2425

0,0007

0,0020

0,0178

1 датская крона

0,2789

0,2785

0,2705

0,2523

0,0004

0,0084

0,0266

1 грузинский лари

0,5203

0,5199

0,5135

0,5964

0,0004

0,0068

-0,0761

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2183

0

0

0,0010

1 индийская рупия

0,0231

0,023

0,0229

0,0239

0,0001

0,0002

-0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,3027

2,279

2,2658

2,2004

0,0237

0,0369

0,1023

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,012

0,0122

0

0

-0,0002

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2054

0,2042

0,1973

0,1802

0,0012

0,0081

0,0252

1 швейцарский франк

1,9154

1,9145

1,8629

1,7303

0,0009

0,0525

0,1851

1 израильский шекель

0,5286

0,526

0,5082

0,489

0,0026

0,0204

0,0396

1 канадский доллар

1,3232

1,3188

1,3027

1,2923

0,0044

0,0205

0,0309

1 кувейтский динар

5,5717

5,5797

5,5611

5,5978

-0,0080

0,0106

-0,0261

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,02

0,02

0,0201

0,0242

0

-0,0001

-0,0042

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1121

0,1121

0,1125

0,0004

0,0004

0

1 малайзийский ринггит

0,4188

0,4185

0,4153

0,4105

0,0003

0,0035

0,0083

1 мексиканский песо

0,0848

0,0845

0,0847

0,0896

0,0003

0,0001

-0,0048

1 молдавская лея

0,0986

0,0986

0,0988

0,0983

0

-0,0002

0,0003

1 египетский фунт

0,1082

0,1081

0,1087

0,106

0,0001

-0,0005

0,0022

1 норвежская крона

0,1973

0,1946

0,1887

0,1897

0,0027

0,0086

0,0076

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0164

0,0179

0

-0,0002

-0,0017

1 польский злотый

0,4608

0,4596

0,4505

0,4411

0,0012

0,0103

0,0197

1 сингапурский доллар

1,2785

1,2737

1,2649

1,2535

0,0048

0,0136

0,0250

1 саудовский риал

0,453

0,4531

0,4533

0,4531

-0,0001

-0,0003

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4485

2,4514

2,427

2,3402

-0,0029

0,0215

0,1083

1 тайваньский доллар

0,0604

0,0604

0,0596

0,0564

0

0,0008

0,0040

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1754

0

0

-0,0250

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,06

0,06

0,0599

0,0732

0

0,0001

-0,0132

100 японских иен

1,641

1,6431

1,6256

1,5541

-0,0021

0,0154

0,0869

1 новозеландский доллар

1,2062

1,1993

1,1845

1,1263

0,0069

0,0217

0,0799

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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