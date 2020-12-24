Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0746 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 24 декабря 2020 г.: 23 декабря 2020 г.: 24 ноября 2020 г.: 24 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0746 2,0717 2,0137 1,885 0,0029 0,0609 0,1896 1 российский рубль 0,0226 0,0224 0,0224 0,0273 0,0002 0,0002 -0,0047 1 турецкая лира 0,2222 0,2222 0,2153 0,2858 0 0,0069 -0,0636 1 австралийский доллар 1,2889 1,2838 1,2431 1,1755 0,0051 0,0458 0,1134 1 аргентинский песо 0,0204 0,0204 0,0212 0,0283 0 -0,0008 -0,0079 1 белорусский рубль 0,6585 0,6617 0,666 0,8104 -0,0032 -0,0075 -0,1519 1 бразильский реал 0,3266 0,3293 0,3128 0,4168 -0,0027 0,0138 -0,0902 1 дирхам ОАЭ 0,4629 0,4629 0,4628 0,4629 0 0,0001 0 1 южноафриканский ранд 0,1164 0,116 0,1104 0,1194 0,0004 0,0060 -0,0030 100 южнокорейских вон 0,1541 0,1533 0,1531 0,1462 0,0008 0,0010 0,0079 1 чешская крона 0,0789 0,0787 0,0766 0,0739 0,0002 0,0023 0,0050 100 чилийских песо 0,238 0,2347 0,2205 0,2254 0,0033 0,0175 0,0126 1 китайский юань 0,2603 0,2596 0,2583 0,2425 0,0007 0,0020 0,0178 1 датская крона 0,2789 0,2785 0,2705 0,2523 0,0004 0,0084 0,0266 1 грузинский лари 0,5203 0,5199 0,5135 0,5964 0,0004 0,0068 -0,0761 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2183 0 0 0,0010 1 индийская рупия 0,0231 0,023 0,0229 0,0239 0,0001 0,0002 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,3027 2,279 2,2658 2,2004 0,0237 0,0369 0,1023 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,012 0,0122 0 0 -0,0002 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2054 0,2042 0,1973 0,1802 0,0012 0,0081 0,0252 1 швейцарский франк 1,9154 1,9145 1,8629 1,7303 0,0009 0,0525 0,1851 1 израильский шекель 0,5286 0,526 0,5082 0,489 0,0026 0,0204 0,0396 1 канадский доллар 1,3232 1,3188 1,3027 1,2923 0,0044 0,0205 0,0309 1 кувейтский динар 5,5717 5,5797 5,5611 5,5978 -0,0080 0,0106 -0,0261 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,0201 0,0242 0 -0,0001 -0,0042 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1121 0,1121 0,1125 0,0004 0,0004 0 1 малайзийский ринггит 0,4188 0,4185 0,4153 0,4105 0,0003 0,0035 0,0083 1 мексиканский песо 0,0848 0,0845 0,0847 0,0896 0,0003 0,0001 -0,0048 1 молдавская лея 0,0986 0,0986 0,0988 0,0983 0 -0,0002 0,0003 1 египетский фунт 0,1082 0,1081 0,1087 0,106 0,0001 -0,0005 0,0022 1 норвежская крона 0,1973 0,1946 0,1887 0,1897 0,0027 0,0086 0,0076 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0164 0,0179 0 -0,0002 -0,0017 1 польский злотый 0,4608 0,4596 0,4505 0,4411 0,0012 0,0103 0,0197 1 сингапурский доллар 1,2785 1,2737 1,2649 1,2535 0,0048 0,0136 0,0250 1 саудовский риал 0,453 0,4531 0,4533 0,4531 -0,0001 -0,0003 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4485 2,4514 2,427 2,3402 -0,0029 0,0215 0,1083 1 тайваньский доллар 0,0604 0,0604 0,0596 0,0564 0 0,0008 0,0040 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1754 0 0 -0,0250 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,06 0,06 0,0599 0,0732 0 0,0001 -0,0132 100 японских иен 1,641 1,6431 1,6256 1,5541 -0,0021 0,0154 0,0869 1 новозеландский доллар 1,2062 1,1993 1,1845 1,1263 0,0069 0,0217 0,0799

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni