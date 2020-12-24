Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0746 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
24 декабря 2020 г.:
|
23 декабря 2020 г.:
|
24 ноября 2020 г.:
|
24 декабря 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0746
|
2,0717
|
2,0137
|
1,885
|
0,0029
|
0,0609
|
0,1896
|
1 российский рубль
|
0,0226
|
0,0224
|
0,0224
|
0,0273
|
0,0002
|
0,0002
|
-0,0047
|
1 турецкая лира
|
0,2222
|
0,2222
|
0,2153
|
0,2858
|
0
|
0,0069
|
-0,0636
|
1 австралийский доллар
|
1,2889
|
1,2838
|
1,2431
|
1,1755
|
0,0051
|
0,0458
|
0,1134
|
1 аргентинский песо
|
0,0204
|
0,0204
|
0,0212
|
0,0283
|
0
|
-0,0008
|
-0,0079
|
1 белорусский рубль
|
0,6585
|
0,6617
|
0,666
|
0,8104
|
-0,0032
|
-0,0075
|
-0,1519
|
1 бразильский реал
|
0,3266
|
0,3293
|
0,3128
|
0,4168
|
-0,0027
|
0,0138
|
-0,0902
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
0,4629
|
0,4628
|
0,4629
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1164
|
0,116
|
0,1104
|
0,1194
|
0,0004
|
0,0060
|
-0,0030
|
100 южнокорейских вон
|
0,1541
|
0,1533
|
0,1531
|
0,1462
|
0,0008
|
0,0010
|
0,0079
|
1 чешская крона
|
0,0789
|
0,0787
|
0,0766
|
0,0739
|
0,0002
|
0,0023
|
0,0050
|
100 чилийских песо
|
0,238
|
0,2347
|
0,2205
|
0,2254
|
0,0033
|
0,0175
|
0,0126
|
1 китайский юань
|
0,2603
|
0,2596
|
0,2583
|
0,2425
|
0,0007
|
0,0020
|
0,0178
|
1 датская крона
|
0,2789
|
0,2785
|
0,2705
|
0,2523
|
0,0004
|
0,0084
|
0,0266
|
1 грузинский лари
|
0,5203
|
0,5199
|
0,5135
|
0,5964
|
0,0004
|
0,0068
|
-0,0761
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2183
|
0
|
0
|
0,0010
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,023
|
0,0229
|
0,0239
|
0,0001
|
0,0002
|
-0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3027
|
2,279
|
2,2658
|
2,2004
|
0,0237
|
0,0369
|
0,1023
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,012
|
0,0122
|
0
|
0
|
-0,0002
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2054
|
0,2042
|
0,1973
|
0,1802
|
0,0012
|
0,0081
|
0,0252
|
1 швейцарский франк
|
1,9154
|
1,9145
|
1,8629
|
1,7303
|
0,0009
|
0,0525
|
0,1851
|
1 израильский шекель
|
0,5286
|
0,526
|
0,5082
|
0,489
|
0,0026
|
0,0204
|
0,0396
|
1 канадский доллар
|
1,3232
|
1,3188
|
1,3027
|
1,2923
|
0,0044
|
0,0205
|
0,0309
|
1 кувейтский динар
|
5,5717
|
5,5797
|
5,5611
|
5,5978
|
-0,0080
|
0,0106
|
-0,0261
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,0201
|
0,0242
|
0
|
-0,0001
|
-0,0042
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1121
|
0,1121
|
0,1125
|
0,0004
|
0,0004
|
0
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4188
|
0,4185
|
0,4153
|
0,4105
|
0,0003
|
0,0035
|
0,0083
|
1 мексиканский песо
|
0,0848
|
0,0845
|
0,0847
|
0,0896
|
0,0003
|
0,0001
|
-0,0048
|
1 молдавская лея
|
0,0986
|
0,0986
|
0,0988
|
0,0983
|
0
|
-0,0002
|
0,0003
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1081
|
0,1087
|
0,106
|
0,0001
|
-0,0005
|
0,0022
|
1 норвежская крона
|
0,1973
|
0,1946
|
0,1887
|
0,1897
|
0,0027
|
0,0086
|
0,0076
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
-0,0002
|
-0,0017
|
1 польский злотый
|
0,4608
|
0,4596
|
0,4505
|
0,4411
|
0,0012
|
0,0103
|
0,0197
|
1 сингапурский доллар
|
1,2785
|
1,2737
|
1,2649
|
1,2535
|
0,0048
|
0,0136
|
0,0250
|
1 саудовский риал
|
0,453
|
0,4531
|
0,4533
|
0,4531
|
-0,0001
|
-0,0003
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4485
|
2,4514
|
2,427
|
2,3402
|
-0,0029
|
0,0215
|
0,1083
|
1 тайваньский доллар
|
0,0604
|
0,0604
|
0,0596
|
0,0564
|
0
|
0,0008
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1754
|
0
|
0
|
-0,0250
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,06
|
0,06
|
0,0599
|
0,0732
|
0
|
0,0001
|
-0,0132
|
100 японских иен
|
1,641
|
1,6431
|
1,6256
|
1,5541
|
-0,0021
|
0,0154
|
0,0869
|
1 новозеландский доллар
|
1,2062
|
1,1993
|
1,1845
|
1,1263
|
0,0069
|
0,0217
|
0,0799
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni