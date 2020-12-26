Россия выделит Кыргызстану 20 млн долларов на выплату зарплат и пенсий

Россия выделит Кыргызстану 20 млн долларов, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Уточняется, что правительством Российской Федерации будет выделено на безвозмездной̆ основе 20 млн долларов на покрытие финансового разрыва в бюджете Кыргызстана в части выплат заработной̆ платы работникам бюджетной̆ сферы, пенсий и пособий малообеспеченным семьям, а также финансирования системы здравоохранения.

«Проект соглашения одобрен кыргызской стороной и будет подписан в ближайшее время», - говорится в сообщении.