Россия выделит Кыргызстану 20 млн долларов на выплату зарплат и пенсий
Россия выделит Кыргызстану 20 млн долларов, передает Trend со ссылкой на Kabar.
Уточняется, что правительством Российской Федерации будет выделено на безвозмездной̆ основе 20 млн долларов на покрытие финансового разрыва в бюджете Кыргызстана в части выплат заработной̆ платы работникам бюджетной̆ сферы, пенсий и пособий малообеспеченным семьям, а также финансирования системы здравоохранения.
«Проект соглашения одобрен кыргызской стороной и будет подписан в ближайшее время», - говорится в сообщении.
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