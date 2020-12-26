Деятельность по обмену валюты без соответствующей лицензии противоречит законодательству - Центробанк Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в установленном законодательством порядке осуществляет контроль над банками и обменными пунктами, имеющими лицензию на валютную деятельность.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в сообщении Центробанка.

В Центробанке подчеркнули, что осуществление деятельности по обмену валюты без соответствующей лицензии противоречит требованиям законодательства, а пресечение этой деятельности обеспечивается соответствующими органами.

(Автор: Зейни Джафаров)

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