Манат подорожал к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0763 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 28 декабря 2020 г.: 25 декабря 2020 г.: 28 ноября 2020 г.: 28 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0763 2,0738 2,0271 1,9001 0,0025 0,0492 0,1762 1 российский рубль 0,0229 0,023 0,0225 0,0273 -0,0001 0,0004 -0,0044 1 турецкая лира 0,2246 0,224 0,2156 0,2857 0,0006 0,0090 -0,0611 1 австралийский доллар 1,2941 1,291 1,2537 1,1867 0,0031 0,0404 0,1074 1 аргентинский песо 0,0204 0,0204 0,021 0,0284 0 -0,0006 -0,0080 1 белорусский рубль 0,6575 0,6575 0,6639 0,808 0 -0,0064 -0,1505 1 бразильский реал 0,3259 0,3259 0,3188 0,42 0 0,0071 -0,0941 1 дирхам ОАЭ 0,4629 0,4629 0,4628 0,4629 0 0,0001 0 1 южноафриканский ранд 0,1167 0,1166 0,1119 0,1212 0,0001 0,0048 -0,0045 100 южнокорейских вон 0,1551 0,1544 0,1539 0,1464 0,0007 0,0012 0,0087 1 чешская крона 0,0793 0,079 0,0775 0,0747 0,0003 0,0018 0,0046 100 чилийских песо 0,2378 0,2381 0,2218 0,2275 -0,0003 0,0160 0,0103 1 китайский юань 0,2603 0,2604 0,2584 0,243 -0,0001 0,0019 0,0173 1 датская крона 0,2791 0,2788 0,2723 0,2544 0,0003 0,0068 0,0247 1 грузинский лари 0,5196 0,5206 0,5132 0,5936 -0,0010 0,0064 -0,0740 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2183 0 0 0,0010 1 индийская рупия 0,0231 0,0231 0,023 0,0238 0 0,0001 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,3052 2,3072 2,2728 2,2233 -0,0020 0,0324 0,0819 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,012 0,0122 0 0 -0,0002 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,206 0,206 0,1996 0,1821 0 0,0064 0,0239 1 швейцарский франк 1,9104 1,9093 1,8769 1,7436 0,0011 0,0335 0,1668 1 израильский шекель 0,5279 0,5281 0,5119 0,4915 -0,0002 0,0160 0,0364 1 канадский доллар 1,3235 1,3217 1,3066 1,2997 0,0018 0,0169 0,0238 1 кувейтский динар 5,5658 5,5677 5,5606 5,603 -0,0019 0,0052 -0,0372 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,004 0,0045 0 0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,021 0,0243 0 -0,0009 -0,0042 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1124 0,1125 0,1126 0,0001 0 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4194 0,4187 0,4175 0,4119 0,0007 0,0019 0,0075 1 мексиканский песо 0,0856 0,0855 0,085 0,0902 0,0001 0,0006 -0,0046 1 молдавская лея 0,0985 0,0985 0,0986 0,0986 0 -0,0001 -0,0001 1 египетский фунт 0,1083 0,1081 0,1085 0,106 0,0002 -0,0002 0,0023 1 норвежская крона 0,1974 0,1964 0,1917 0,1929 0,0010 0,0057 0,0045 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0164 0,0179 0 -0,0002 -0,0017 1 польский злотый 0,4606 0,4603 0,4528 0,4459 0,0003 0,0078 0,0147 1 сингапурский доллар 1,2809 1,2795 1,2701 1,2571 0,0014 0,0108 0,0238 1 саудовский риал 0,453 0,453 0,4533 0,453 0 -0,0003 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4485 2,4485 2,423 2,3463 0 0,0255 0,1022 1 тайваньский доллар 0,0604 0,0604 0,0596 0,0564 0 0,0008 0,0040 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1753 0 0 -0,0249 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,06 0,0599 0,0597 0,0714 0,0001 0,0003 -0,0114 100 японских иен 1,6418 1,6415 1,6353 1,5533 0,0003 0,0065 0,0885 1 новозеландский доллар 1,211 1,2079 1,1928 1,1388 0,0031 0,0182 0,0722

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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