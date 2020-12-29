В Азербайджане назван целевой уровень инфляции на следующий год

БАКУ /Trend/ - Конечной целью денежно-кредитной политики в 2021 году будет управление инфляцией в коридоре 4±2 процента.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), приоритетной целью денежно-кредитной политики в 2021 году также будет стабильность цен, которая является главным гарантом доверия к национальной валюте. Будут продолжены реформы, направленные на усиление возможностей влияния на инфляцию.

Центробанк отмечает, что в следующем году, как и в предыдущие годы, целью будет изменение индекса потребительских цен за последние 12 месяцев. Для достижения целевого показателя инфляции промежуточные цели денежно-кредитной политики будут заключаться в использовании обменного курса, денежной массы и процентных ставок с учетом трансмиссионных характеристик решений. При проведении денежно-кредитной политики будет учитываться краткосрочная и среднесрочная трансмиссия маната к инфляции.

В следующем году равновесие на валютном рынке также будет зависеть от состояния платежного баланса, спроса и предложения валюты государством. При необходимости будут приняты превентивные меры совместно с правительством для обеспечения баланса на валютном рынке. Работа по оптимизации валютного регулирования будет продолжена и в 2021 году.

Центробанк отмечает, что сохранение стабильности курса маната будет выступать в качестве основного якоря макроэкономической стабильности как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

(Автор: Зейни Джафаров)

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