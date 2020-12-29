В банковском секторе Азербайджана зафиксирован значительный рост ипотечных и бизнес кредитов
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Совместно с McKinsey в будущем году начнется реализация программы модернизации финсектора в Азербайджане
Группа военнослужащих ВС Азербайджана награждена медалью "За освобождение города Шуша" - Распоряжение
Könlümün sevgili məhbubu mənim...Дети в военной форме представили трогательный проект в честь победы Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Свыше 600 азербайджанским студентам в 20 странах в период пандемии были выплачены единовременные пособия - МИД
Главная задача на 2021 год - восстановление Карабаха и его реинтеграция в экономику страны - министр финансов Азербайджана
Разрабатывается проект госпрограммы по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана - министр
В рамках восстановления освобожденных территорий Азербайджана особо важны меры по организации сферы образования - замминистра
В общественных местах в Азербайджане задержан 21 больной COVID-19, без разрешения покинувший места проживания
В Азербайджане более половины страховых сборов в сегменте non-life приходится на добровольный класс - Ассоциация страховщиков
Иран экспортировал сельскохозяйственной и продовольственной продукции на сумму $2,6 млрд. за полгода