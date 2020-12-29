Грузия получила сельскохозяйственный грант

БАКУ /Trend/ - В 2020 году Евросоюз и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) предоставили Грузии 84 сельскохозяйственных гранта на общую сумму более трех миллионов лари, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Конкурс на получение грантов является частью Программы поддержки Грузии в условиях пандемии COVID-19 и направлен на поддержку сельскохозяйственного сектора, повышение производительности, создание рабочих мест и поддержку устойчивого производства продуктов питания.

Грантовое софинансирование было предоставлено для капитальных инвестиций, таких как закупка техники для обработки почвы, покупка и установка оборудования для животноводческих ферм, молочных и овощных производств и т. д.

В то же время, ЕС и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН внесли свой вклад в закупку и распространение современных сельскохозяйственных решений, таких как системы капельного орошения, с целью внедрения экологически безопасных и экономичных методов ведения сельского хозяйства.

В дополнение к уже выданным трем миллионам, еще 18 бенефициарам было утверждено финансирование в размере 2,6 миллиона лари в декабре, которое в настоящее время выплачивается.