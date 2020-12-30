Евро и лира подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,089 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
30 декабря 2020 г.:
|
29 декабря 2020 г.:
|
30 ноября 2020 г.:
|
30 декабря 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,089
|
2,0805
|
2,0344
|
1,9035
|
0,0085
|
0,0546
|
0,1855
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
0,023
|
0,0224
|
0,0274
|
0,0001
|
0,0007
|
-0,0043
|
1 турецкая лира
|
0,2305
|
0,2282
|
0,2164
|
0,2858
|
0,0023
|
0,0141
|
-0,0553
|
1 австралийский доллар
|
1,3009
|
1,2911
|
1,2559
|
1,1882
|
0,0098
|
0,0450
|
0,1127
|
1 аргентинский песо
|
0,0202
|
0,0203
|
0,021
|
0,0284
|
-0,0001
|
-0,0008
|
-0,0082
|
1 белорусский рубль
|
0,6617
|
0,661
|
0,6583
|
0,808
|
0,0007
|
0,0034
|
-0,1463
|
1 бразильский реал
|
0,3266
|
0,324
|
0,3185
|
0,42
|
0,0026
|
0,0081
|
-0,0934
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4629
|
0,4628
|
0,4629
|
-0,0001
|
0
|
-0,0001
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1159
|
0,1163
|
0,1115
|
0,1214
|
-0,0004
|
0,0044
|
-0,0055
|
100 южнокорейских вон
|
0,1565
|
0,1556
|
0,1538
|
0,147
|
0,0009
|
0,0027
|
0,0095
|
1 чешская крона
|
0,0798
|
0,079
|
0,0776
|
0,0748
|
0,0008
|
0,0022
|
0,0050
|
100 чилийских песо
|
0,2378
|
0,2386
|
0,2215
|
0,2275
|
-0,0008
|
0,0163
|
0,0103
|
1 китайский юань
|
0,2606
|
0,2603
|
0,2582
|
0,2435
|
0,0003
|
0,0024
|
0,0171
|
1 датская крона
|
0,2808
|
0,2798
|
0,2733
|
0,2548
|
0,0010
|
0,0075
|
0,0260
|
1 грузинский лари
|
0,5193
|
0,5202
|
0,5126
|
0,5936
|
-0,0009
|
0,0067
|
-0,0743
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2183
|
0
|
0
|
0,0010
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0231
|
0,023
|
0,0238
|
0,0001
|
0,0002
|
-0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3021
|
2,2934
|
2,2677
|
2,2284
|
0,0087
|
0,0344
|
0,0737
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,012
|
0,0121
|
0,0122
|
0,0001
|
0
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2079
|
0,2059
|
0,2
|
0,1824
|
0,0020
|
0,0079
|
0,0255
|
1 швейцарский франк
|
1,928
|
1,9165
|
1,8811
|
1,7479
|
0,0115
|
0,0469
|
0,1801
|
1 израильский шекель
|
0,5282
|
0,5276
|
0,5129
|
0,4915
|
0,0006
|
0,0153
|
0,0367
|
1 канадский доллар
|
1,3291
|
1,3252
|
1,3085
|
1,3007
|
0,0039
|
0,0206
|
0,0284
|
1 кувейтский динар
|
5,568
|
5,5667
|
5,5598
|
5,603
|
0,0013
|
0,0082
|
-0,0350
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0045
|
0
|
0
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0201
|
0,021
|
0,0243
|
0,0001
|
-0,0008
|
-0,0041
|
100 ливанских фунтов
|
0,1126
|
0,1122
|
0,1127
|
0,1128
|
0,0004
|
-0,0001
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4208
|
0,4196
|
0,4178
|
0,4134
|
0,0012
|
0,0030
|
0,0074
|
1 мексиканский песо
|
0,0856
|
0,0851
|
0,0847
|
0,0904
|
0,0005
|
0,0009
|
-0,0048
|
1 молдавская лея
|
0,0987
|
0,0986
|
0,0985
|
0,0986
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0001
|
1 египетский фунт
|
0,1079
|
0,1083
|
0,1087
|
0,106
|
-0,0004
|
-0,0008
|
0,0019
|
1 норвежская крона
|
0,1984
|
0,1974
|
0,1922
|
0,1931
|
0,0010
|
0,0062
|
0,0053
|
100 узбекских сомов
|
0,0163
|
0,0163
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4604
|
0,463
|
0,4538
|
0,4466
|
-0,0026
|
0,0066
|
0,0138
|
1 сингапурский доллар
|
1,2835
|
1,2793
|
1,2713
|
1,2596
|
0,0042
|
0,0122
|
0,0239
|
1 саудовский риал
|
0,453
|
0,453
|
0,4533
|
0,453
|
0
|
-0,0003
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4485
|
2,4485
|
2,423
|
2,3463
|
0
|
0,0255
|
0,1022
|
1 тайваньский доллар
|
0,0605
|
0,0604
|
0,0595
|
0,0565
|
0,0001
|
0,0010
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1753
|
0
|
0
|
-0,0249
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0603
|
0,0601
|
0,0596
|
0,0714
|
0,0002
|
0,0007
|
-0,0111
|
100 японских иен
|
1,6456
|
1,6397
|
1,6363
|
1,5578
|
0,0059
|
0,0093
|
0,0878
|
1 новозеландский доллар
|
1,2209
|
1,21
|
1,1945
|
1,141
|
0,0109
|
0,0264
|
0,0799
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni