Евро и лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,089 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 30 декабря 2020 г.: 29 декабря 2020 г.: 30 ноября 2020 г.: 30 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,089 2,0805 2,0344 1,9035 0,0085 0,0546 0,1855 1 российский рубль 0,0231 0,023 0,0224 0,0274 0,0001 0,0007 -0,0043 1 турецкая лира 0,2305 0,2282 0,2164 0,2858 0,0023 0,0141 -0,0553 1 австралийский доллар 1,3009 1,2911 1,2559 1,1882 0,0098 0,0450 0,1127 1 аргентинский песо 0,0202 0,0203 0,021 0,0284 -0,0001 -0,0008 -0,0082 1 белорусский рубль 0,6617 0,661 0,6583 0,808 0,0007 0,0034 -0,1463 1 бразильский реал 0,3266 0,324 0,3185 0,42 0,0026 0,0081 -0,0934 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4629 0,4628 0,4629 -0,0001 0 -0,0001 1 южноафриканский ранд 0,1159 0,1163 0,1115 0,1214 -0,0004 0,0044 -0,0055 100 южнокорейских вон 0,1565 0,1556 0,1538 0,147 0,0009 0,0027 0,0095 1 чешская крона 0,0798 0,079 0,0776 0,0748 0,0008 0,0022 0,0050 100 чилийских песо 0,2378 0,2386 0,2215 0,2275 -0,0008 0,0163 0,0103 1 китайский юань 0,2606 0,2603 0,2582 0,2435 0,0003 0,0024 0,0171 1 датская крона 0,2808 0,2798 0,2733 0,2548 0,0010 0,0075 0,0260 1 грузинский лари 0,5193 0,5202 0,5126 0,5936 -0,0009 0,0067 -0,0743 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2183 0 0 0,0010 1 индийская рупия 0,0232 0,0231 0,023 0,0238 0,0001 0,0002 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3021 2,2934 2,2677 2,2284 0,0087 0,0344 0,0737 100 индонезийских рупий 0,0121 0,012 0,0121 0,0122 0,0001 0 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2079 0,2059 0,2 0,1824 0,0020 0,0079 0,0255 1 швейцарский франк 1,928 1,9165 1,8811 1,7479 0,0115 0,0469 0,1801 1 израильский шекель 0,5282 0,5276 0,5129 0,4915 0,0006 0,0153 0,0367 1 канадский доллар 1,3291 1,3252 1,3085 1,3007 0,0039 0,0206 0,0284 1 кувейтский динар 5,568 5,5667 5,5598 5,603 0,0013 0,0082 -0,0350 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0045 0 0 -0,0005 1 киргизский сом 0,0202 0,0201 0,021 0,0243 0,0001 -0,0008 -0,0041 100 ливанских фунтов 0,1126 0,1122 0,1127 0,1128 0,0004 -0,0001 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4208 0,4196 0,4178 0,4134 0,0012 0,0030 0,0074 1 мексиканский песо 0,0856 0,0851 0,0847 0,0904 0,0005 0,0009 -0,0048 1 молдавская лея 0,0987 0,0986 0,0985 0,0986 0,0001 0,0002 0,0001 1 египетский фунт 0,1079 0,1083 0,1087 0,106 -0,0004 -0,0008 0,0019 1 норвежская крона 0,1984 0,1974 0,1922 0,1931 0,0010 0,0062 0,0053 100 узбекских сомов 0,0163 0,0163 0,0164 0,0179 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4604 0,463 0,4538 0,4466 -0,0026 0,0066 0,0138 1 сингапурский доллар 1,2835 1,2793 1,2713 1,2596 0,0042 0,0122 0,0239 1 саудовский риал 0,453 0,453 0,4533 0,453 0 -0,0003 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4485 2,4485 2,423 2,3463 0 0,0255 0,1022 1 тайваньский доллар 0,0605 0,0604 0,0595 0,0565 0,0001 0,0010 0,0040 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1753 0 0 -0,0249 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0603 0,0601 0,0596 0,0714 0,0002 0,0007 -0,0111 100 японских иен 1,6456 1,6397 1,6363 1,5578 0,0059 0,0093 0,0878 1 новозеландский доллар 1,2209 1,21 1,1945 1,141 0,0109 0,0264 0,0799

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni