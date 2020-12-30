Евро и лира подорожали к манату

Финансы 30 декабря 2020 09:37 (UTC+04:00)
Евро и лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,089 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

30 декабря 2020 г.:

29 декабря 2020 г.:

30 ноября 2020 г.:

30 декабря 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,089

2,0805

2,0344

1,9035

0,0085

0,0546

0,1855

1 российский рубль

0,0231

0,023

0,0224

0,0274

0,0001

0,0007

-0,0043

1 турецкая лира

0,2305

0,2282

0,2164

0,2858

0,0023

0,0141

-0,0553

1 австралийский доллар

1,3009

1,2911

1,2559

1,1882

0,0098

0,0450

0,1127

1 аргентинский песо

0,0202

0,0203

0,021

0,0284

-0,0001

-0,0008

-0,0082

1 белорусский рубль

0,6617

0,661

0,6583

0,808

0,0007

0,0034

-0,1463

1 бразильский реал

0,3266

0,324

0,3185

0,42

0,0026

0,0081

-0,0934

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4629

0,4628

0,4629

-0,0001

0

-0,0001

1 южноафриканский ранд

0,1159

0,1163

0,1115

0,1214

-0,0004

0,0044

-0,0055

100 южнокорейских вон

0,1565

0,1556

0,1538

0,147

0,0009

0,0027

0,0095

1 чешская крона

0,0798

0,079

0,0776

0,0748

0,0008

0,0022

0,0050

100 чилийских песо

0,2378

0,2386

0,2215

0,2275

-0,0008

0,0163

0,0103

1 китайский юань

0,2606

0,2603

0,2582

0,2435

0,0003

0,0024

0,0171

1 датская крона

0,2808

0,2798

0,2733

0,2548

0,0010

0,0075

0,0260

1 грузинский лари

0,5193

0,5202

0,5126

0,5936

-0,0009

0,0067

-0,0743

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2183

0

0

0,0010

1 индийская рупия

0,0232

0,0231

0,023

0,0238

0,0001

0,0002

-0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,3021

2,2934

2,2677

2,2284

0,0087

0,0344

0,0737

100 индонезийских рупий

0,0121

0,012

0,0121

0,0122

0,0001

0

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2079

0,2059

0,2

0,1824

0,0020

0,0079

0,0255

1 швейцарский франк

1,928

1,9165

1,8811

1,7479

0,0115

0,0469

0,1801

1 израильский шекель

0,5282

0,5276

0,5129

0,4915

0,0006

0,0153

0,0367

1 канадский доллар

1,3291

1,3252

1,3085

1,3007

0,0039

0,0206

0,0284

1 кувейтский динар

5,568

5,5667

5,5598

5,603

0,0013

0,0082

-0,0350

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0045

0

0

-0,0005

1 киргизский сом

0,0202

0,0201

0,021

0,0243

0,0001

-0,0008

-0,0041

100 ливанских фунтов

0,1126

0,1122

0,1127

0,1128

0,0004

-0,0001

-0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4208

0,4196

0,4178

0,4134

0,0012

0,0030

0,0074

1 мексиканский песо

0,0856

0,0851

0,0847

0,0904

0,0005

0,0009

-0,0048

1 молдавская лея

0,0987

0,0986

0,0985

0,0986

0,0001

0,0002

0,0001

1 египетский фунт

0,1079

0,1083

0,1087

0,106

-0,0004

-0,0008

0,0019

1 норвежская крона

0,1984

0,1974

0,1922

0,1931

0,0010

0,0062

0,0053

100 узбекских сомов

0,0163

0,0163

0,0164

0,0179

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4604

0,463

0,4538

0,4466

-0,0026

0,0066

0,0138

1 сингапурский доллар

1,2835

1,2793

1,2713

1,2596

0,0042

0,0122

0,0239

1 саудовский риал

0,453

0,453

0,4533

0,453

0

-0,0003

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4485

2,4485

2,423

2,3463

0

0,0255

0,1022

1 тайваньский доллар

0,0605

0,0604

0,0595

0,0565

0,0001

0,0010

0,0040

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1753

0

0

-0,0249

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0603

0,0601

0,0596

0,0714

0,0002

0,0007

-0,0111

100 японских иен

1,6456

1,6397

1,6363

1,5578

0,0059

0,0093

0,0878

1 новозеландский доллар

1,2209

1,21

1,1945

1,141

0,0109

0,0264

0,0799

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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