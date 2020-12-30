Текущий счет платежного баланса Казахстана сложился с дефицитом

Национальным Банком сформирован отчетный платежный баланс по итогам 9 месяцев 2020 года, передает Trend со ссылкой на Национальный банк.

Текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом и составил 4,1 млрд долларов США по сравнению с дефицитом в 5,1 млрд долларов США за 9 месяцев 2019 года. Основным фактором улучшения текущего счета послужило сокращение доходов к выплате иностранным инвесторам.

По предварительным данным, опубликованным в ноябре 2020 года, текущий счет платежного баланса за 9 месяцев 2020 года складывался с дефицитом в 3,8 млрд долларов США. Изменения в сторону увеличения дефицита на 335 млн долларов США, в основном, связаны с уточнениями данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по международной торговле и поступившими отчетами респондентов по движению капитала.

В отчетном периоде экспорт товаров, по сравнению с показателем за 9 месяцев 2019 года, сократился на 18,2% до 35,3 млрд долларов США. Сокращение экспорта связано со снижением экспорта нефти и газового конденсата. Импорт товаров снизился на 9,6% до 26,4 млрд долларов США. Его снижение обусловлено сокращением ввоза инвестиционных и промежуточных товаров. В результате положительное сальдо торгового баланса уменьшилось на 36,0% и составило 9,0 млрд долларов США.

По итогам 9 месяцев 2020 года доходы к выплате прямым иностранным инвесторам снизились на 36,8% до 10,2 млрд долларов США под влиянием снижения цены на нефть и пандемии COVID-19. Снижение доходов нивелировало дальнейшее ухудшение текущего счета.

Чистый приток капитала по финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Национального Банка) за 9 месяцев 2020 года составил 9,3 млрд долларов США, за 9 месяцев 2019 года – чистый отток в 2,3 млрд долларов США. Приток обеспечен, в основном, продолжением финансирования реализации проекта будущего расширения ТОО «Тенгизшевройл», размещением Министерством финансов РК суверенных облигаций и операциями Национального Фонда РК.

Резервные активы (без учета активов Национального Фонда РК) по состоянию на 1 октября 2020 года оценивались в 33,8 млрд долларов США, что покрывает потребности финансирования 8,7 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг.